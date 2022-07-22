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Новости Война
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Оккупанты хотят построить понтонную переправу в районе Херсона, - облсовет

антонівський

После ударов ВСУ по Антоновскому мосту Россия хочет построить понтонную переправу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"С проектной документацией на Антоновский мост, которую они только сейчас начали искать по московским архивам, пока не складывается, а без нее подготовить план восстановительных работ быстро не получится, да и результат будет так себе. Но самое главное, что уже до самых идеологических орков дошло, что они находятся на чужой земле, где им совсем не рады", - говорится в сообщении.

Читайте также: В течение 21 июля на Южном направлении уничтожено 35 оккупантов, 1 САУ, 3 единицы бронетехники, 2 беспилотника, - ОК "Південь"

Автор: 

армия РФ (19197) мост (1027) Херсонская область (4760)


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Топ комментарии
+26
Дєрьмак рєшаєт. Це в нас верховний головнокомандувач судячи з усього.
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22.07.2022 11:39
+21
Так Хаймарси понтони теж **********...
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22.07.2022 11:38
+20
Дуже зручно це робити під час чергового ідиотизму-припинення вогню!
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22.07.2022 11:36
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Дуже зручно це робити під час чергового ідиотизму-припинення вогню!
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22.07.2022 11:36 Ответить
Дєрьмак рєшаєт. Це в нас верховний головнокомандувач судячи з усього.
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22.07.2022 11:39 Ответить
и у них станет все глубоко дерьмово
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22.07.2022 12:55 Ответить
Хто вам таке сказав? Південь воюює ,а дерьмак ніщо
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22.07.2022 11:46 Ответить
скальпи їм познімать і потопить у Дніпрі
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22.07.2022 12:14 Ответить
Какое прекращение огня, дибил? Один дурачок пустил дезу, а другие подзватили
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22.07.2022 13:34 Ответить
Дебіл твій батько, що не користувався презервативами.
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22.07.2022 13:44 Ответить
Тупо. Типа пантонный мост будет крепче железобетонного?
Русня она такая
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22.07.2022 11:37 Ответить
Надоело згорать❗Хотят на дно👍
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22.07.2022 11:40 Ответить
Понтонный мост может занять подводное положение как крейсер Мааац-Ква.
В этом его преимущество перед стационарным.
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22.07.2022 11:49 Ответить
Після ударів ЗСУ по Антонівському мосту Росія хоче побудуванти понтонну переправу

а оскільки вона небуде стаціонарною і буде колихатись під дією течії,то по ній буде куди трудніше попасти....
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22.07.2022 11:38 Ответить
Ну вообще там течения практически нет. Может даже быть в другую сторону - от ветра.
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22.07.2022 11:47 Ответить
если попасть в секции примыкающие к берегу, переправа будет даже плавающей ))
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22.07.2022 11:48 Ответить
..переправа перетворюється в десантну баржу з непередбачуваною траекторією переміщення та випадковим місцем висаджування десанту, що дуже ускладнює його перехоплення. Аналогов в світі нєт. Як тобі таке, Ілон Маск?
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22.07.2022 12:00 Ответить
Плаваючий асфальт на швабростані вже бачили,а от понтони з технікою,повільно пливучі у ЧМ - ще ні.
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22.07.2022 12:05 Ответить
Нічого, шо повільно пливуть. Вони пливуть набагато швидше, ніж наш фрегат "Сагайдачний", тож він не зможе їх догнати. Шах і мат.
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22.07.2022 12:18 Ответить
Так Хаймарси понтони теж **********...
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22.07.2022 11:38 Ответить
нехай витрачають свої ресурси, остаточно виснажуючи себе
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22.07.2022 11:38 Ответить
Удачи им в этом непростом деле, однако может совершенно случайно получиться хлопок, вспышка, задымление и отрицательная плавучесть всей понтонной переправы вместе со всем содержимым. Однако длбы не боятся трудностей и готовы и дальше наступать на одни и те же грабли
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22.07.2022 11:39 Ответить
И "коричневый уровень опасности ..."
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22.07.2022 13:32 Ответить
"Але найголовніше, що вже до найідеологічніших орків дійшло, що вони знаходяться на чужій землі, де їм зовсім не раді" -навпаки тут орки роблять все щоб укріпитись якщо навіть понтонні переправи роглядають а не кидають все і нічог не роблять а також "Чиновники в різних регіонах Росії збирають вчителів, які бажають вирушити на окуповані території України навчати дітей за "за російськими стандартами". Педагогам обіцяють високі зарплати та "безпеку".
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22.07.2022 11:40 Ответить
особливо безпеку
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22.07.2022 13:24 Ответить
Ще плоти нехай побудують,довбой@би кацапські.
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22.07.2022 11:40 Ответить
В Приморском крае вчера утром обрушился автомобильный мост. Три села оказались заблокированы. Это уже второй рухнувший на Дальнем Востоке мост за полмесяца.
построять
понтовую
переправу
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22.07.2022 11:43 Ответить
Дошла-таки сейсмическая волна от Антоновского моста...
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22.07.2022 12:55 Ответить
Это полная чушь. Только если рядом с мостом, а это километр - не напасёшься понтонов. Иначе километры плавней ждут вас.
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22.07.2022 11:43 Ответить
Интересно , а как HIMARS у них это получится?Я бы вообще все мосты и понтонные переправы на оккупированной территории уничтожил! Не понимаю почему это не делают?И не обязательно ракетами , ДРГ зачем существуют?
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22.07.2022 11:44 Ответить
"Бєзумству храбрих пайом ми пєстню".

Хай будують. Надалі ці будування будуть раз на добу проходити після бомбардувань хімарсами поки пантони не закінчаться.
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22.07.2022 11:44 Ответить
Це не ново,чули уже,що понтони навести не проблема. Білогорівка має досвід
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22.07.2022 11:44 Ответить
Так а чо, вони там понтони навели. То вже потім щось пішло не так
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22.07.2022 12:02 Ответить
Ага. Порівняй ширину Сіверського Дінця біля Білогорівки та ширину Дніпра біля Херсона. Такі ідеї, то маячня. Паромну переправу можна ще спробувати зробити. Така існувала, до моста, з Херсону до Голої пристані. Але в реаліях рашистів, це теж маячня.
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22.07.2022 12:55 Ответить
Колись за часів моєї молодості (а я вже бабуся) переправлялась поромом через Дніпро, коли ще не було моста. Більше години черга на заїзд на пором, потім годину, чи півтори переправа. В хорошу погоду, на відпочинку ще нічого, романтично, але в часи бойових дій- чистісіньке самогубство.
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22.07.2022 13:35 Ответить
aha vidali na Severskim donce .... davaite esho
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22.07.2022 11:46 Ответить
Так вот почему наша власть не уничтожает Антоновский мост. Ждут пока рашисты возведут переправу чтобы не прерывать поставку боеприпасов в Херсон. Точно так как с крымом было. Прекратили поставки електроенергии когда рашисты почти достроили енергомост.
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22.07.2022 11:46 Ответить

У добру путь!
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22.07.2022 11:50 Ответить
понтоннии міст в 17.5 раз піддатлівишии
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22.07.2022 11:50 Ответить
Новина супер! Значить міст таки ювелірно пошкодили)))))! А понтонна переправа на широкому Дніпрі, це цирк на дроті. Давай, кацапня, хоч своїми трупами застеляйте. Звізда близенько!
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22.07.2022 11:51 Ответить
та в них вся армія понтонна
самі понти
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22.07.2022 11:52 Ответить
понтонный мост не поможет оркам. Потому что ЗСУ смогут уничтожать с хаймерсов и понтонные мосты. Хотя понтонные мосты и без хаймерсов хорошо уничтожались в Гостомеле и на Донбассе. Так что это все бред.
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22.07.2022 11:53 Ответить
дай Бог, будуйте.... й нашим "хаймарсам" потрібна робота.... вони скучають.
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22.07.2022 11:54 Ответить
Там понтон неможливий-болотистий грунт.
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22.07.2022 11:57 Ответить
дєрьмак вже спішить на допомогу рашистам. Не дарма він вже організував перемир'я і тепер кацапи можуть вільно будувати будь-які оборонні споруди чи переправи аби рашисти врятувалися.
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22.07.2022 11:58 Ответить
назріває нова "Чорнобаївка"? нуну
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22.07.2022 11:59 Ответить
бомбити хаймарсами під час переправи техніки
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22.07.2022 12:03 Ответить
Если попасть по понтонам на берегах, то вся єта конструкция будет єпически плавать по Днепру вместе с танками на ней. Русня наверняка скажет, что все по плану и єто у них такой новьій линкор!!!, назовут его наверняка Марат.
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22.07.2022 12:04 Ответить
Про таких як ти в народі кажуть: "Розумний - тільки срать не проситься!" На річках понтонна переправа фіксується спочатку катерами, що стоять вище за течією, а потім виставляється якірна система І поки ці якорі не будуть ліквідовані - ніщо нікуди пливти не буде!
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22.07.2022 13:05 Ответить
Я не специалист военной инженерии,но во время службы,когда мы на учениях форсировали Одер - (это в тогдашней Г.Д.Р.),три катера находились по течению после моста и подпирали ето.Нам было приказано проезджать с откритыми дверками машин,танки тоже проезджали с откритыми люками...
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22.07.2022 15:34 Ответить
потрібно дочекатися коли побудують і піде техныка,і тоді роз'їпати це все з животворящими ХАЙМАРС разом з орками
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22.07.2022 12:16 Ответить
уж очень хлипкое сооружение валите нах... пока мост цел.
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22.07.2022 12:19 Ответить
Ну, тех, кто в Чернобаевку лез, как тараканы, несмотря на количество точных обстрелов, и многократное уничтожение переправ под Белогоровкой ничему не научит. Пость лезут, устроим тир...
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22.07.2022 12:36 Ответить
Перфорация антоновского моста вышла красивая ))) Орки нам новую цель строят )))
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22.07.2022 12:47 Ответить
"Понтонный" от слова "понты"?
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22.07.2022 12:53 Ответить
P.S. Понтонный - понты, которые тонут...
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22.07.2022 13:03 Ответить
От слова потонуть.
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22.07.2022 15:30 Ответить
А что, уже есть бронированные понтоны ?
И хорошо плавают ?
А вот хаймарсы уже есть.
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22.07.2022 12:56 Ответить
с технической точки зрения это невозможно.,ибо "чуден Днепр при тихой погоде" и слишком широк. Только самоходные понтоны. И станет тогда простым полигоном переправа (берег левый.берег правый а посредине вода)
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22.07.2022 13:00 Ответить
Думаю,ми ще почуємо не одну цікаву і приємну новину про цей міст.Головне,не злякати орків,щоб не почали тікати раніше часу.Здається ці довбні ще не зрозуміли,що дверці капкану вже майже прикриті.
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22.07.2022 13:04 Ответить
тупее орка природа еще ничего не создала.... )))
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22.07.2022 13:23 Ответить
Для Хаймерсів,понтонна переправа,що два пальці об асфальт.
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22.07.2022 13:24 Ответить
Та й для 155-мм гаубиць теж. Штук 5 снарядів і мосту капут.
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22.07.2022 13:37 Ответить
"зачуга" (завідуючий чужим господарством" в Україні дав рекомендації своїм рашистським роботодавцям-"строить понты " в Херсонській області,котру він здав рашисту з потрохами,
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22.07.2022 13:27 Ответить
Антонівський міст пошкоджено артою ЗСУ настільки, що проїхати по ньому можуть тільки легковики. Для бронетехніки ворога, особливо важкої, він вже закритий. Так що добивати його, щоб упала якась частина мосту, явно недоцільно. Самим згодиться.
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22.07.2022 13:36 Ответить
При відході орки міст все-рівно підірвуть.
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22.07.2022 14:00 Ответить
він під нашим вогневим контролем зараз і буде, і ми зможемо його відновити, деякі експерти кажуть що то робиться дуже швидко зі спеціальним обладнанням, а вони його не можуть поремонтувать по відомим причинам, хіба вони його від берега до берега зруйнують але то навряд
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22.07.2022 14:32 Ответить
не дійшло, значить буде не жест добрай волі а котлета по херсонськи
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22.07.2022 14:29 Ответить
Если наши хорошо вылупят- Крымский перешеек не вместит всех желающих ,, делать ноги,,, трудно представить сколько техники они бросят и сколько гавнюков сдастся в плен. Запах дерьма будет чувствоваться в других галактика
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22.07.2022 14:37 Ответить
АналоГовнетная подводная понтонная переправа - это что-то новенькое.
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22.07.2022 14:42 Ответить
у них форсирование 50метровой речки в Сталинград превратилось. Я представляю как они метров 300 будут пересекать. Не ну пусть. Это даже хорошо.
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22.07.2022 15:12 Ответить
на такую длину понтонный мост?! да его ж качать будет как перышко на ветру!
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22.07.2022 16:25 Ответить
Херсонцы устроят конкурс, кто лучше наведет Хаймарсы на эти пантонные переправы...
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22.07.2022 17:38 Ответить
Люди,чому ви так примітивно і однобоко мислите??? Руйнація будь яких мостів в Україні - це зупинка просування ЗСУ! Чи може хтось з вас чув і знає, що ЗСУ володіє достатньою кількістю якісних і довгих пантонів?! Руйнація мостів- це бетонні величезні брили сміття в річках і морі, яке нам тупо нічим прибрати, а це блокування нашого ж судноплавства. Руйнація мостів не припинить окупації територій і бажання рашистів воювати! Окупація Криму відбувалася без мосту!
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22.07.2022 20:31 Ответить
 
 