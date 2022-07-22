Оккупанты хотят построить понтонную переправу в районе Херсона, - облсовет

После ударов ВСУ по Антоновскому мосту Россия хочет построить понтонную переправу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"С проектной документацией на Антоновский мост, которую они только сейчас начали искать по московским архивам, пока не складывается, а без нее подготовить план восстановительных работ быстро не получится, да и результат будет так себе. Но самое главное, что уже до самых идеологических орков дошло, что они находятся на чужой земле, где им совсем не рады", - говорится в сообщении.

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