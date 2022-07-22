Оккупанты хотят построить понтонную переправу в районе Херсона, - облсовет
После ударов ВСУ по Антоновскому мосту Россия хочет построить понтонную переправу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
"С проектной документацией на Антоновский мост, которую они только сейчас начали искать по московским архивам, пока не складывается, а без нее подготовить план восстановительных работ быстро не получится, да и результат будет так себе. Но самое главное, что уже до самых идеологических орков дошло, что они находятся на чужой земле, где им совсем не рады", - говорится в сообщении.
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Русня она такая
В этом его преимущество перед стационарным.
а оскільки вона небуде стаціонарною і буде колихатись під дією течії,то по ній буде куди трудніше попасти....
построять
понтовую
переправу
Хай будують. Надалі ці будування будуть раз на добу проходити після бомбардувань хімарсами поки пантони не закінчаться.
У добру путь!
самі понти
И хорошо плавают ?
А вот хаймарсы уже есть.