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Після роз'яснень Єврокомісії Литва відновила залізничний транзит підсанкційних товарів до Калінінграда, - DW

калінінград

Після роз'яснень Єврокомісії транзит підсанкційних товарів Литовською залізницею до Калінінградської області РФ дозволяється, а автомобільні перевезення залишаються під забороною.

Про це повідомив в ефірі литовського національного радіо та телебачення LRT представник залізниці Мантас Дубаускас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як зазначається, Литовська залізниця (LTG Cargo) відновила з 22 липня транзит до Калінінградської області РФ товарів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу.

"Ми отримали роз'яснення", - пояснив він. Європейська комісія надала їх 20 липня: транзит санкційних товарів залізницею дозволяється, тоді як автомобільні перевезення залишаються під забороною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія дозволила рух деяких підсанкційних товарів до Калінінградської області РФ залізницею

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Топ коментарі
+40
Здається мені у цьому "********* політичному світі" все зроблено з гівна і пустих балачок...
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23.07.2022 10:05
+23
ці срані санкції діряві , як кишені бомжа ! в кожній санкції десять виключень , як вони можуть подіяти на економіку кацапів ? 7-ий пакет а толку нуль !
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23.07.2022 10:07
+19
ce prosto plivok EK na stranu (Litva) EU.....pozorishe odnim slovom....chistaja podstava dlja Litvi. Nadejus Litovci eto nezabudut i "vozmestjat" nemcam ot dushi pri vozmozhnosti.
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23.07.2022 10:19
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ну хоть так,не получилось полностью дожать литву єто гуд)
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23.07.2022 10:01 Відповісти
ce prosto plivok EK na stranu (Litva) EU.....pozorishe odnim slovom....chistaja podstava dlja Litvi. Nadejus Litovci eto nezabudut i "vozmestjat" nemcam ot dushi pri vozmozhnosti.
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23.07.2022 10:19 Відповісти
"прогнулась" знову
під расєю

гнила європа.

НІЦ НОВОГО.
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23.07.2022 10:49 Відповісти
слабаки прогнулись
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23.07.2022 10:57 Відповісти
Зрада?
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23.07.2022 10:01 Відповісти
ИМХО ...блокировка калининграда с самого начала и затевалась как один из річагов для разблокировки портов для зерна.
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23.07.2022 10:09 Відповісти
Та нахера мені та афріка без зерна? Хай банани збирають.
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23.07.2022 10:14 Відповісти
А гроші країні де брати ? Друкувати ?
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23.07.2022 10:34 Відповісти
Збирати за транзит іноземного транспорту новенькими українськими дорогами імені zE.
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23.07.2022 10:48 Відповісти
Вас послухать, зебіли, так країна нічого крім зерна не робить.
Дайте заробітчанам їхать зароблять гроші за кордон - буде вам приплив валюти.
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23.07.2022 11:02 Відповісти
торгувати з кацапами ! грошей буде повно ! поясни чому наше зерно на 25 % дешевше кацапського , точнійше нашого вкраденого ? хай Африка дає зброю в обмін на зерно .
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23.07.2022 11:13 Відповісти
думаю это на время зернового коридора
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23.07.2022 10:01 Відповісти
Здається мені у цьому "********* політичному світі" все зроблено з гівна і пустих балачок...
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23.07.2022 10:05 Відповісти
Повертайтесь у реальність, він такий був завжди, а раніше навіть гірше, тому що зараз демократичні спільноти доволі ефективно можуть тиснути на уряди своїх країн.
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23.07.2022 10:09 Відповісти
Раніше цивілізований світ не був таким м'якотілим! Згадайте, як найліберальніший лідер свого часу Кеннеді зреагував на Карибську кризу - він був готовий воювати!

Якби у США зараз був президентом хтось типу Ейзенхауера, то у нас би тут були американські бази вже!
Та й ФРН в 60-70-х не були пацифістами такими - принаймні, поки Бундесвером керували ветерани Вермахту!
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23.07.2022 10:31 Відповісти


Ваші приклади - невдалі.

Не треба узагальнювати, Ви навели приклади оекремих лідерів в конкретних умовах,
якби зараз паРпаша розмістила свої балістичні ракети з ядерними БГ на Кубі, їх би вже через день там не існувало, а може і швидше.

"Та й ФРН в 60-70-х не були пацифістами такими"
Ви мабудь доволі молода людина, якщо не знаєте, що в 60-ті - на початку 70-х був час поголовного руху хіпі, які були просто супер пацифістами, ФРН в цьому плані не відрізнялась від інших країн заходу.

правий, зараз настрої/вимоги суспільства значно більше впливають на рішення урядів, ніж це було навіть 20-30 років тому.
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23.07.2022 10:54 Відповісти
Причому тут хіппі? Подивіться на чисельність Бундесверу тоді і заразз...
Рішучі американськілідери не окремі - Трумен, Ейзенхауер, Кеннеді, Джонсон, Ніксон - всіх їх у совку називали "яструбами Пентагону". Усі нарощували озброєння, бази в Європі та Азії.
І не лише США - була французька війна з комуняками в Індокитаї (почалася при Де Голлі на чолі уряду), Суецька криза 1956, коли брити і французи усе порішали з допомогою лінкорів і крейсерів, Фолкленди у кінці кінців. Навіть мирна Бельгія давала добрячих чортів комунякам Лумумби в Конго!
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23.07.2022 14:23 Відповісти


Знову не вдало.

"Причому тут хіппі?"
При тому, що Ви самы писали - "Раніше цивілізований світ не був таким м'якотілим!"
А я довожу що в 60-ті - на початку 70-х був як раз значно м'якотілишим.

"Подивіться на чисельність Бундесверу тоді і заразз"
Тоді холодна війна була на самому піку, починаючи з початку 90-х більшисть європейських країн скорочували і чисельність, і фінансування не тільки збройних сил, а й силових структур взагалі, крім поліції.
Крім окремих і після 2014 сиділи рівненько, і сподівались що саме розсмокчеться.

"Усі нарощували озброєння"
Зараз теж практично всі притомні країни різко нарощують і чисельність, і фінансування, і озброєння.

"Трумен, Ейзенхауер, Кеннеді, Джонсон, Ніксон - всіх їх у совку називали "яструбами Пентагону""
Знову повторюю - холодна війна була в самому розквіті.
Доречі, найбільш нетерпимим до совка та комуняк були не вони, а Рейган, за керівництва якого фактично і похоронили совок, а 2 роки до 1991 то була агонія по інерції.

Невже колега з тих, хто вперто відстоює свій комент (не вдалий), а признати, що він не дуже вдалий - легше серпом по ...?
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23.07.2022 15:08 Відповісти
Щось я не пам'ятаю особливої підтримки українців зі сторони світових лідерів, коли комуністи свідомо заморили голодом мільйони українців.
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23.07.2022 12:32 Відповісти
Я взагалі-то про часи Холодної війни говорю, а ще про Голодомор за межами совка мало хто знав...
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23.07.2022 14:20 Відповісти
Я давно живу...
І я ще пам'ятаю ті часи, коли "компроміс" з 3.14дарасами, називався "поразкою"...
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23.07.2022 10:49 Відповісти
ДО УВАГИ ГРОМАДЯН США.

ПІДТРИМАЙТЕ ЗВЕРНЕННЯ( ТИСК НА СВОЇХ КОНГРЕСМЕНІВ І СЕНАТОРІВ!)

ЩОБ ВОНИ У СВОЮ ЧЕРГУ ТИСНУЛИ НА ГНИЛИЙ ДЕРЖДЕП "ДЕМОКРАТІВ".ЩОДО НЕГАЛЬМУВАННЯ ЛЕНД-ЛІЗУ.

https://www.youtube.com/channel/UChLpUGaZO35ICTltBP50VSg Mark Solonin

Текст Обращения шести сенаторов США:

"Уважаемые министр обороны Остин и генерал Милли! 19 мая 2022 года Конгресс принял Закон о дополнительных ассигнованиях для Украины, который предоставил порядка 20 миллиардов долларов на военную помощь украинским военным. За прошедшие недели президент Байден одобрил пять пакетов помощи и направил Украине военную помощь на сумму 3,3 миллиарда долларов, включая пакет в размере 400 миллионов долларов, утвержденный 8 июля 2022 года. 23 июня 2022 года мы встретились с делегацией украинских летчиков-истребителей и офицеры ПВО, чтобы услышать из первых уст, что им нужно для защиты украинских городов и военных объектов от российских воздушных и ракетных ударов. Для защиты украинских городов, военной инфраструктуры и полевых войск от российских воздушных и ракетных атак необходимы тяжелые наземные системы ПВО, объектовые системы перехвата ракет и снарядов (C-RAM systems*) и мобильные зенитно-ракетные комплексы малой дальности «Avenger».** Системы ПВО большей дальности позволят Украине поражать российские самолеты и крылатые ракеты, летящие на (больших) высотах, недоступных для «Стингеров». Системы C-RAM обеспечат защиту критически важных объектов гражданской и военной инфраструктуру от ракет и беспилотников, нацеленных на. ЗРК «Avenger» обеспечат украинским вооруженным силам мобильную противовоздушную оборону ближнего действия от низколетящих самолетов, вертолетов и БПЛА. В дополнение к этим критически важным средствам противовоздушной обороны Соединенным Штатам настоятельно необходимо продолжать поставлять украинской армии 155-мм гаубицы, высокомобильные тактические ракетные системы (HIMARS), бронетранспортеры, более крупные и боеспособные платформы БПЛА и вертолеты Ми-17. Важность продолжающихся поставок боеприпасов невозможно переоценить, учитывая критический характер украинских усилий по возвращению утраченных территорий. Мы также призываем вас рассмотреть вопрос о приобретении истребителей четвертого поколения и необходимой подготовки летчиков для включения в предстоящие пакеты военной помощи. Хотя средства противовоздушной обороны средней/большой дальности и HIMARS, включенные в пакеты помощи от 27 июня 2022 г. и 8 июля 2022 г., являются хорошим началом, эти системы должны быть доставлены в темпе и в количестве, достаточном для того, чтобы повлиять на исход военных действий на Донбассе, Херсонщине и в других регионах. Наша помощь должна быть решительной, а не поэтапной. Мы призываем вас действовать оперативно, координируя свои действия с союзниками и партнерами по НАТО, чтобы немедленно передать эту технику украинским военным
Sincerely
Lindsey Graham (R-S.C.) senate minority leader
Dan Sullivan (R-Alaska),
Tammy Duckworth (D-Ill.),
Roger Wicker (R-Miss.),
Richard Blumenthal (D-Conn.),
Robert Portman (R-Ohio) "

https://www.youtube.com/watch?v=uEjp882qXCQ
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23.07.2022 10:58 Відповісти
ці срані санкції діряві , як кишені бомжа ! в кожній санкції десять виключень , як вони можуть подіяти на економіку кацапів ? 7-ий пакет а толку нуль !
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23.07.2022 10:07 Відповісти
хтось ще вірить в санкції, кЇк... це так... просто створення незручностей, і підтримати українців морально, щоб не кидали зброю, не збирали речі і не йшли 40 мільйонним поток біженців штурмувати кордони ЄС
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23.07.2022 10:09 Відповісти
Я не понимаю, чего мы радуемся, что обговаривают восьмой пакет санкций, если первые 7 пакетов не работают
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23.07.2022 10:10 Відповісти
Радуйся,что "не работают"!
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23.07.2022 10:11 Відповісти
Напишу більше - вони тільки на користь *********!
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23.07.2022 10:50 Відповісти
Схоже не хочуть поверненя Кєніга. ФРН брати НЕ ХОЧЕ,а підсиленя інших країн поряд є небажаним.
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23.07.2022 10:10 Відповісти
Ось і все що потрібно знати про ''санкції''.
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23.07.2022 10:10 Відповісти
Далі в ЄС по плану Мінськ-3 і запуск північного потоку 2
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23.07.2022 10:11 Відповісти
Все зрозуміло, після вбивств тисяч українців машиною не можна, залізницею можна.
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23.07.2022 10:13 Відповісти
Залізницею можна перевезти набагато більше ніж автомобільним транспортом.
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23.07.2022 10:22 Відповісти
Та да. Якийсь не зрозумілий маневр.
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23.07.2022 10:41 Відповісти
Що езрозумілого? Транзит залізницею легше контролювати. Можна, звісно й автошлях парканом огородити, як у НДР огородили трасу з ФРН у Західний Берлін. Та й перевірити й опломбувати потяг з 60-и вагонів легше, ніж пару сотень вантажівок, що везуть аналогічний вантаж.
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23.07.2022 10:54 Відповісти
Eti poezda tut neostonavlivajetsia,inogda vydno kak vertaliot vysyt nad nim.Vydymo jesli sto to podazritelno togda vysyt,kontrol jest.Jesli kontrabanada idiot bolsinstve slucej furami i vezut,teper nadejus budet mense
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23.07.2022 11:13 Відповісти
Турбіна, словом. Одне виключення (послаблення) тягне інше.
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23.07.2022 10:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uEjp882qXCQ Шесть сенаторов США (в обход президента) обратились к министру обороны
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23.07.2022 11:01 Відповісти
Tut ne Litva resala, i ne tolko nemci byli protiv no i drugyje strani v tom cysle i Polsa nicego neskazala.Mozno tarifi podniat jesli sto ,teper kacapam na 30% desevle jest zeleznodorogoj cem morem,vot podnimi tarifi na 50% i nebudet jexat.Sto furi zapretyli eto xoroso,bolsinstvo imi i vozit
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23.07.2022 11:06 Відповісти
Німеччина обиралась, ****** продажні сцикуни
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23.07.2022 11:12 Відповісти
Здувся Берлага. Слабаки. А європа-гімнюки
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23.07.2022 11:13 Відповісти
Після "роз'яснень" кремля,баблосоюз буде поступово знімати санкції.
Після 14р. схавали і зараз зїдять.
Стало повонювати замороженим конфліктом.
Баблогаз понад усе.
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23.07.2022 11:53 Відповісти
немцы опять продавили ЕС на "ослабление" санкций к россии ?? В общем,ситуация ожидаемая.Пока в ЕС будет заправлять германия и в евроруководствах сидеть "боррели" ,то россии по-настоящему серьёзных санкций не бьудет.кроме того у россии есть очень серьёзный козырь- безучастный к происходящему в Украине (кроме поставок зерна) Гуттериш-генсек ООН.То есть,тихая поддержка в ООН,"свои люди" в топ-чиновниках ЕС и свой "таран" в ЕС (Германия),делает россию зашишённой от настоящих санкций.Всё скатывается на бесполезную говорильню в ООН, декоративные "ну очень жёсткие санкции,которые не действуют быстро" делают россию сильной в её агрессивных действиях против Украины.Война в Украине по большому счёту беспокоит только её соседей-возможных следующих жертв агрессии,но никак не "боррелей-шольцев".сидящих за пятью заборами от буйной россии с больным на голову диктатором.
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23.07.2022 12:08 Відповісти
"Со, нє дисіс? А как дисала?"
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23.07.2022 15:10 Відповісти
як овечки з єс зможуть протистояти шакалам з мордора?

без українських левів в нато та європа загнеться
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23.07.2022 17:38 Відповісти
 
 