Після роз'яснень Єврокомісії Литва відновила залізничний транзит підсанкційних товарів до Калінінграда, - DW
Після роз'яснень Єврокомісії транзит підсанкційних товарів Литовською залізницею до Калінінградської області РФ дозволяється, а автомобільні перевезення залишаються під забороною.
Про це повідомив в ефірі литовського національного радіо та телебачення LRT представник залізниці Мантас Дубаускас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Як зазначається, Литовська залізниця (LTG Cargo) відновила з 22 липня транзит до Калінінградської області РФ товарів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу.
"Ми отримали роз'яснення", - пояснив він. Європейська комісія надала їх 20 липня: транзит санкційних товарів залізницею дозволяється, тоді як автомобільні перевезення залишаються під забороною.
Топ коментарі
+40 дератизатор
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+23 Роман Кокоровець
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+19 nav svargi
показати весь коментар23.07.2022 10:19
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Будь ласка, зачекайте...
під расєю
гнила європа.
НІЦ НОВОГО.
Дайте заробітчанам їхать зароблять гроші за кордон - буде вам приплив валюти.
Якби у США зараз був президентом хтось типу Ейзенхауера, то у нас би тут були американські бази вже!
Та й ФРН в 60-70-х не були пацифістами такими - принаймні, поки Бундесвером керували ветерани Вермахту!
Ваші приклади - невдалі.
Не треба узагальнювати, Ви навели приклади оекремих лідерів в конкретних умовах,
якби зараз паРпаша розмістила свої балістичні ракети з ядерними БГ на Кубі, їх би вже через день там не існувало, а може і швидше.
"Та й ФРН в 60-70-х не були пацифістами такими"
Ви мабудь доволі молода людина, якщо не знаєте, що в 60-ті - на початку 70-х був час поголовного руху хіпі, які були просто супер пацифістами, ФРН в цьому плані не відрізнялась від інших країн заходу.
правий, зараз настрої/вимоги суспільства значно більше впливають на рішення урядів, ніж це було навіть 20-30 років тому.
Рішучі американськілідери не окремі - Трумен, Ейзенхауер, Кеннеді, Джонсон, Ніксон - всіх їх у совку називали "яструбами Пентагону". Усі нарощували озброєння, бази в Європі та Азії.
І не лише США - була французька війна з комуняками в Індокитаї (почалася при Де Голлі на чолі уряду), Суецька криза 1956, коли брити і французи усе порішали з допомогою лінкорів і крейсерів, Фолкленди у кінці кінців. Навіть мирна Бельгія давала добрячих чортів комунякам Лумумби в Конго!
Знову не вдало.
"Причому тут хіппі?"
При тому, що Ви самы писали - "Раніше цивілізований світ не був таким м'якотілим!"
А я довожу що в 60-ті - на початку 70-х був як раз значно м'якотілишим.
"Подивіться на чисельність Бундесверу тоді і заразз"
Тоді холодна війна була на самому піку, починаючи з початку 90-х більшисть європейських країн скорочували і чисельність, і фінансування не тільки збройних сил, а й силових структур взагалі, крім поліції.
Крім окремих і після 2014 сиділи рівненько, і сподівались що саме розсмокчеться.
"Усі нарощували озброєння"
Зараз теж практично всі притомні країни різко нарощують і чисельність, і фінансування, і озброєння.
"Трумен, Ейзенхауер, Кеннеді, Джонсон, Ніксон - всіх їх у совку називали "яструбами Пентагону""
Знову повторюю - холодна війна була в самому розквіті.
Доречі, найбільш нетерпимим до совка та комуняк були не вони, а Рейган, за керівництва якого фактично і похоронили совок, а 2 роки до 1991 то була агонія по інерції.
Невже колега з тих, хто вперто відстоює свій комент (не вдалий), а признати, що він не дуже вдалий - легше серпом по ...?
І я ще пам'ятаю ті часи, коли "компроміс" з 3.14дарасами, називався "поразкою"...
ПІДТРИМАЙТЕ ЗВЕРНЕННЯ( ТИСК НА СВОЇХ КОНГРЕСМЕНІВ І СЕНАТОРІВ!)
ЩОБ ВОНИ У СВОЮ ЧЕРГУ ТИСНУЛИ НА ГНИЛИЙ ДЕРЖДЕП "ДЕМОКРАТІВ".ЩОДО НЕГАЛЬМУВАННЯ ЛЕНД-ЛІЗУ.
https://www.youtube.com/channel/UChLpUGaZO35ICTltBP50VSg Mark Solonin
Текст Обращения шести сенаторов США:
"Уважаемые министр обороны Остин и генерал Милли! 19 мая 2022 года Конгресс принял Закон о дополнительных ассигнованиях для Украины, который предоставил порядка 20 миллиардов долларов на военную помощь украинским военным. За прошедшие недели президент Байден одобрил пять пакетов помощи и направил Украине военную помощь на сумму 3,3 миллиарда долларов, включая пакет в размере 400 миллионов долларов, утвержденный 8 июля 2022 года. 23 июня 2022 года мы встретились с делегацией украинских летчиков-истребителей и офицеры ПВО, чтобы услышать из первых уст, что им нужно для защиты украинских городов и военных объектов от российских воздушных и ракетных ударов. Для защиты украинских городов, военной инфраструктуры и полевых войск от российских воздушных и ракетных атак необходимы тяжелые наземные системы ПВО, объектовые системы перехвата ракет и снарядов (C-RAM systems*) и мобильные зенитно-ракетные комплексы малой дальности «Avenger».** Системы ПВО большей дальности позволят Украине поражать российские самолеты и крылатые ракеты, летящие на (больших) высотах, недоступных для «Стингеров». Системы C-RAM обеспечат защиту критически важных объектов гражданской и военной инфраструктуру от ракет и беспилотников, нацеленных на. ЗРК «Avenger» обеспечат украинским вооруженным силам мобильную противовоздушную оборону ближнего действия от низколетящих самолетов, вертолетов и БПЛА. В дополнение к этим критически важным средствам противовоздушной обороны Соединенным Штатам настоятельно необходимо продолжать поставлять украинской армии 155-мм гаубицы, высокомобильные тактические ракетные системы (HIMARS), бронетранспортеры, более крупные и боеспособные платформы БПЛА и вертолеты Ми-17. Важность продолжающихся поставок боеприпасов невозможно переоценить, учитывая критический характер украинских усилий по возвращению утраченных территорий. Мы также призываем вас рассмотреть вопрос о приобретении истребителей четвертого поколения и необходимой подготовки летчиков для включения в предстоящие пакеты военной помощи. Хотя средства противовоздушной обороны средней/большой дальности и HIMARS, включенные в пакеты помощи от 27 июня 2022 г. и 8 июля 2022 г., являются хорошим началом, эти системы должны быть доставлены в темпе и в количестве, достаточном для того, чтобы повлиять на исход военных действий на Донбассе, Херсонщине и в других регионах. Наша помощь должна быть решительной, а не поэтапной. Мы призываем вас действовать оперативно, координируя свои действия с союзниками и партнерами по НАТО, чтобы немедленно передать эту технику украинским военным
Sincerely
Lindsey Graham (R-S.C.) senate minority leader
Dan Sullivan (R-Alaska),
Tammy Duckworth (D-Ill.),
Roger Wicker (R-Miss.),
Richard Blumenthal (D-Conn.),
Robert Portman (R-Ohio) "
https://www.youtube.com/watch?v=uEjp882qXCQ
Після 14р. схавали і зараз зїдять.
Стало повонювати замороженим конфліктом.
Баблогаз понад усе.
без українських левів в нато та європа загнеться