Єврокомісія дозволила рух деяких підсанкційних товарів до Калінінградської області РФ залізницею
Європейська комісія в четвер опублікувала додаткові вказівки для держав-членів ЄС щодо транзиту товарів з Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Ці вказівки підтверджують, що транзит санкційних товарів автомобільним транспортом російськими операторами заборонений згідно із заходами ЄС. Для залізничного транспорту не існує такої подібної заборони без шкоди для зобов’язань держав-членів здійснювати ефективний контроль", - йдеться в повідомленні.
В ЄК пояснили, що держави-члени ЄС можуть контролювати обсяг транзиту, орієнтуючись на середній показник за останні три роки, а також обмежувати "незвичайні потоки товарів чи схеми торгівлі".
"Транзит санкційних товарів і технологій військового та подвійного призначення повністю заборонений у будь-якому випадку - незалежно від виду транспорту", - пояснили в Єврокомісії.
Крім того, продовжили в ЄК, держави-члени повинні стежити, щоб санкційні товари, які рухаються транзитом, не потрапляли на територію ЄС. Єврокомісія підкреслює, що вони будуть нести відповідальність у разі обходу санкцій.
"Комісія наголошує на важливості моніторингу двосторонніх торговельних потоків між Росією та Калінінградською областю, щоб гарантувати, що підсанкційні товари не можуть потрапити на митну територію ЄС", - підсумували там.
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Зерно не є підсанкційним товаром, це раз. На рівні ООН санкції ще не вводилися, це два. Туреччина санкції не накладала, це три. Мова за українське зерно, а на Україну санкції за напад расєї не накладалися, це чотири.
А тут йдеться про спробу маніпулювання вже введеними санкціями, та про вже підсанкційні товари для кацапів. І саме Німеччині найбільш лячно за заборону транзиту, і саме Німеччина тисне на Литву, "бо там у країнах Балтії німецькі солдати, ой, а якщо расєя щось зробить". Тож не вам з Німеччини українцям про "шляхи" та про те, "що можна було б забути" казати.
▪️ рекомендовано не запрещать железнодорожный транзит в Калининград попавших под санкции товаров России при условии соответствующего контроля
▪️ транзит подсанкционных товаров автомобильным транспортом не разрешен
и не говорите после, что вас не предупреждали...
вас взяли на понт - а дальше будет полный набор наездов и предЪяв, если гопник сразу не получил в пятак.....(
Вони можуть погодитись - але взамін на наступні санкції, наприклад. В пакеті сьомого пакету, така тавтологія.
"https://eurosolidarity.org/2022/07/12/petro-poroshenko-13-15-lypnya-zdijsnyt-vizyt-do-estoniyi/ 13-15 липня Голова політичної партії «Європейська Солідарність», п'ятий Президент України Петро Порошенко здійснює візит до Естонії . Він проведе зустрічі з представниками парламентських та політичних кіл Естонії для обговорення політичних, економічних та безпекових викликів для України та регіону внаслідок російського широкомасштабного вторгнення, перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави.
Заплановані також події в рамках благодійної діяльності Петра Порошенка для посилення обороноздатності України".
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В российском поезде, который вез груз из Беларуси в Калининград, литовцы нашли контрабанду
сегодня 17:45
В российском поезде, который вез груз из Беларуси в Калининградскую область РФ, литовцы нашли контрабанду.
Как сообщает Таможенная уголовная служба Литвы, в вагоне был щебень. Однако во время проверки в нем откопали 55 коробок из 27,5 тысячи пачек белорусских сигарет "Fest".
Источник: https://ukranews.com/ ukranews.com