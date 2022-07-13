Єврокомісія дозволила рух деяких підсанкційних товарів до Калінінградської області РФ залізницею

Європейська комісія в четвер опублікувала додаткові вказівки для держав-членів ЄС щодо транзиту товарів з Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ці вказівки підтверджують, що транзит санкційних товарів автомобільним транспортом російськими операторами заборонений згідно із заходами ЄС. Для залізничного транспорту не існує такої подібної заборони без шкоди для зобов’язань держав-членів здійснювати ефективний контроль", - йдеться в повідомленні.

В ЄК пояснили, що держави-члени ЄС можуть контролювати обсяг транзиту, орієнтуючись на середній показник за останні три роки, а також обмежувати "незвичайні потоки товарів чи схеми торгівлі".

"Транзит санкційних товарів і технологій військового та подвійного призначення повністю заборонений у будь-якому випадку - незалежно від виду транспорту", - пояснили в Єврокомісії.

Крім того, продовжили в ЄК, держави-члени повинні стежити, щоб санкційні товари, які рухаються транзитом, не потрапляли на територію ЄС. Єврокомісія підкреслює, що вони будуть нести відповідальність у разі обходу санкцій.

"Комісія наголошує на важливості моніторингу двосторонніх торговельних потоків між Росією та Калінінградською областю, щоб гарантувати, що підсанкційні товари не можуть потрапити на митну територію ЄС", - підсумували там.

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