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обстріл (27070) Сумська область (3240) Живицький Дмитро (466)

Російські окупанти вранці обстрілювали Сумщину, є поранені у Шостці, - Живицький

війна

Війська РФ обстрілювали громади Сумщини, також після 9 ранку у Шостці пролунав вибух.

Про це у Telegram інформує глава ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Юнаківська громада: близько 20 приходів з артилерії по громаді після 6 ранку.

Миропільська громада: о 6:30 почався мінометний обстріл громади, 10 приходів.

Білопільська громада: після 7 ранку було 2 приходи з гранатомету", - зазначив він.

За словами Живицького, після 7 ранку був мінометний обстріл, 4 приходи, по околицях одного із населених пунктів Хотінської громади.

"Після 9 ранку у Шостці пролунав вибух. Є поранені. Усі подробиці згодом!" - підсумував глава ОВА.

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А ми не відповідаємо. Бо не терористи. Або ще більш істотна причина: - Путін нападе.
Нічого не змінюється з 2014 року.
Абсурд.
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23.07.2022 12:04 Відповісти
 
 