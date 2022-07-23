Російські окупанти вранці обстрілювали Сумщину, є поранені у Шостці, - Живицький
Війська РФ обстрілювали громади Сумщини, також після 9 ранку у Шостці пролунав вибух.
Про це у Telegram інформує глава ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Юнаківська громада: близько 20 приходів з артилерії по громаді після 6 ранку.
Миропільська громада: о 6:30 почався мінометний обстріл громади, 10 приходів.
Білопільська громада: після 7 ранку було 2 приходи з гранатомету", - зазначив він.
За словами Живицького, після 7 ранку був мінометний обстріл, 4 приходи, по околицях одного із населених пунктів Хотінської громади.
"Після 9 ранку у Шостці пролунав вибух. Є поранені. Усі подробиці згодом!" - підсумував глава ОВА.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Нічого не змінюється з 2014 року.
Абсурд.