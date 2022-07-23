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Адміністрація Байдена наразі утримується від передачі Україні бойових безпілотників великого радіусу дії, - The Wall Street Journal

сша,grey,безпілотник,eagle

Адміністрація президента США поки що утримується від затвердження українського запиту на бойові безпілотники великої дальності, побоюючись, що дрон та його високочутливі технології можуть опинитися в руках Росії.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

За словами офіційних осіб США, понад два місяці тому українська сторона запросила чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle.

Співрозмовники видання наголосили, що адміністрація Байдена не хотіла схвалювати запит, посилаючись на низку побоювань, починаючи від потенційної втрати передових технологій на полі бою та закінчуючи необхідністю навчати українців роботі з безпілотниками.

Представник Пентагону капітан ВМС Майк Кафка відмовився коментувати безпілотники Grey Eagle, але сказав, що Міністерство оборони тісно співпрацює з Києвом, щоб заповнити критичні можливості, необхідні Україні на полі бою. Він додав, що Пентагон "не коментує внутрішні обговорення".

США надали сотні невеликих тактичних безпілотних літальних апаратів як для розвідки, так і для цілевказівки, у тому числі безпілотники Phoenix Ghost, Puma та Switchblade, але Grey Eagle є принципово новими можливостями для українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія передасть Україні розвідувальні безпілотники, - ЗМІ

"Grey Eagle" може літати до 30 і більше годин залежно від своєї місії і може збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей. "Grey Eagle" - армійська версія більш широко відомого безпілотника Predator, також може нести потужні ракети Hellfire.

MQ-1C також сумісний з більшою різноманітністю боєприпасів, ніж Bayraktar-TB2. Українські "Байрактар" оснащені ракетами турецького виробництва MAM-L вагою 22 кг, що приблизно вдвічі менше ваги Hellfire.

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https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZWjudiOxKH8rEuG1PX3PI1PxTYEQ653_8rc812kT6Dbtq9UgstEFz51onKsQ9knuZJ-Zlgh_XoybysOMdqa5bGCK-afKzw2_sYxnGHWlKQEzTXVJErZndi5RWBPJGk_-tiKYki9QDrWj0F-TYlzeJZP&__tn__=%2CO%2CP-R#?eik 1 ч ·

Вдумайтеся: чуваки з Кремля отримали від ООН по суті дозвіл продавати вкрадену в Україні пшеницю і вранці наступного дня на радощах масовано пальнули неокупованою частиною України, зокрема ракетами, які вони в «дев'яностих» отримали від нас внаслідок газового шантажу.

Ще новина: РФ швидше за все отримає пом'якшення санкцій, внаслідок чого зможе офіційно купувати запчастини, щоб ремонтувати викрадені у світових лізингових компаній цивільні літаки.

Крім того, радник Байдена з національної безпеки США Джейк Салліван заявив у четвер, що США не планують постачати Києву ракети з дальністю поразки понад 300 кілометрів. Салліван повідомив про це, виступаючи на щорічному безпековому форумі в Аспені в Колорадо. «Адміністрація вважає своїм завданням не допустити подальшої ескалації»

Світ, як і раніше, тяжіє до умиротворення нового Гітлера, забувши уроки історії.
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23.07.2022 11:13
+14
зелені виродки, за три роки свого бездарного правління, повністю знищили вітчизняний ВПК. тепер як бомжі побираємося по світу у пошуках якогось озброєння. а могли б вже давно наштампувати "вільх", "сапсанів" і громити рашистів глибоко в їхньому тилу. однак критикувати Ze-владу зараз не на часі, вони тут прібарахлітся і сваліть.
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23.07.2022 11:12
+14
Адміністрація Байдена нехай там в архівах на поличках в пилюці віднайде Будапештський меморандум.Освіжить пам'ять,бо може забули,що вони "гаранти".Так "нагарантували",що Україна кров'ю вмивається,а "гаранти" після ранкової кави думають дати чи не дати зброю
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23.07.2022 11:21
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А жаль. Чем раньше закончатся руцкие ваньки - тем раньше закончится кризис в мире.
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23.07.2022 11:02 Відповісти
Бояться що бубачка буде всіх домбіть. У нього не вистачить для цього памперсів.
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23.07.2022 11:08 Відповісти
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23.07.2022 11:24 Відповісти
вову тупіна нервувати страшно
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23.07.2022 11:08 Відповісти
это можно понять. а если сегодня дерьмак перетрёт дела свои предательские с аленеводом и выпустит из вероятного котла своих старших братьев свинособак, то американцы могут ввести и другие ограничения по поставкам.
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23.07.2022 11:09 Відповісти
Але гинуть не єрмаки ,безуглі,арахами,а українці.Всі політичні рішення,затягування,роздуми-це втрачені життя.Нам,народу України, потрібна зброя щоб жити.
А на єрмаків у США є можливість вплинути,і загнати під лавку,було б бажання
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23.07.2022 11:16 Відповісти
Можуть,тільки разом з феберже зеленського!
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23.07.2022 12:12 Відповісти
Так ми тільки "за"
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23.07.2022 12:23 Відповісти
украинцы выбрали зеленского с ермаком. За что и гинуть.
ДумаТЬ надо было. Вас предупреждал сам ЗЕ
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23.07.2022 14:53 Відповісти
Могли б хоч десь знайти ОТРК Ельбрус, хоч у вигляді "запчасти"...точно б став нам у пригоді)))).
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23.07.2022 11:10 Відповісти
зелені виродки, за три роки свого бездарного правління, повністю знищили вітчизняний ВПК. тепер як бомжі побираємося по світу у пошуках якогось озброєння. а могли б вже давно наштампувати "вільх", "сапсанів" і громити рашистів глибоко в їхньому тилу. однак критикувати Ze-владу зараз не на часі, вони тут прібарахлітся і сваліть.
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23.07.2022 11:12 Відповісти
США признались шо Захід зараз має стільки зброі як раша без Чаини -- так шо вони теж просрали
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23.07.2022 11:18 Відповісти
вони до такої війни, яку веде кацапстан, не готувались. це як перша світова.
а у західного світу зброя і підходи четвертого покоління, а не першого.
не мільйони снарядів і некерованих ракет, а дрони, дрони-камікадзе, літаки, високоточні ракети і т.д.
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23.07.2022 11:24 Відповісти
А я за шо -- не готувались і нам дали 3 дні на житіє
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23.07.2022 12:28 Відповісти
Довбо@оби. Ну то нехай поставлять в себе за вітриною та любуються. Звикли літати над бушменами з гвинтівками,а на реальній війні що,очканули? "Світовий поліцейський" всратий. Зла не вистачає.
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23.07.2022 11:12 Відповісти
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZWjudiOxKH8rEuG1PX3PI1PxTYEQ653_8rc812kT6Dbtq9UgstEFz51onKsQ9knuZJ-Zlgh_XoybysOMdqa5bGCK-afKzw2_sYxnGHWlKQEzTXVJErZndi5RWBPJGk_-tiKYki9QDrWj0F-TYlzeJZP&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZWjudiOxKH8rEuG1PX3PI1PxTYEQ653_8rc812kT6Dbtq9UgstEFz51onKsQ9knuZJ-Zlgh_XoybysOMdqa5bGCK-afKzw2_sYxnGHWlKQEzTXVJErZndi5RWBPJGk_-tiKYki9QDrWj0F-TYlzeJZP&__tn__=%2CO%2CP-R#?eik 1 ч ·

Вдумайтеся: чуваки з Кремля отримали від ООН по суті дозвіл продавати вкрадену в Україні пшеницю і вранці наступного дня на радощах масовано пальнули неокупованою частиною України, зокрема ракетами, які вони в «дев'яностих» отримали від нас внаслідок газового шантажу.

Ще новина: РФ швидше за все отримає пом'якшення санкцій, внаслідок чого зможе офіційно купувати запчастини, щоб ремонтувати викрадені у світових лізингових компаній цивільні літаки.

Крім того, радник Байдена з національної безпеки США Джейк Салліван заявив у четвер, що США не планують постачати Києву ракети з дальністю поразки понад 300 кілометрів. Салліван повідомив про це, виступаючи на щорічному безпековому форумі в Аспені в Колорадо. «Адміністрація вважає своїм завданням не допустити подальшої ескалації»

Світ, як і раніше, тяжіє до умиротворення нового Гітлера, забувши уроки історії.
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23.07.2022 11:13 Відповісти
ото ж то була нарада залужний-єрмак-салліван-міллі. а тепер - її результат. ніяких 300 км.
спасибі вам, салліван і єрмак, удружили.
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23.07.2022 11:25 Відповісти
Саліван така ж сама кремлівська прокладка, як і дерьмак
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23.07.2022 12:01 Відповісти
Потрібно внести зміни у Біблію-Красти не грішно.
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23.07.2022 11:26 Відповісти
ну добре а якби США зчепилась з рашою і гросдрон попав у плєн то шо це міняє -- даваите і не вимахуитесь украіна кровю стікає
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23.07.2022 11:13 Відповісти
Отмазка для продолжения трусливой политики "лягушку варят постепенно".
Что касается чувствительных технологий, то просто необходимо перестать продавать кацапам любую продукцию сложнее электродвигателя для лифта, пусть стирают в стиралках "Вятка", и тогда будет всё равно, что им попадёт в руки.
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23.07.2022 11:13 Відповісти
ба яка правда, вони щодня нас ******** а нам по їх території нізя
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23.07.2022 11:13 Відповісти
Ну так всех устраивает смотреть Реалити-Шоу, не их же каждый день кроют всем чем можно.
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23.07.2022 11:15 Відповісти
Серьезная штука этот MQ-1C Grey Eagle.

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23.07.2022 11:20 Відповісти
IAI Harop пригодился бы в этой войне, да кто ж его даст.
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23.07.2022 12:08 Відповісти
Проти партизанів десь в Афганістані. Проти розвиненої ППО та винищувачів він ще не воював.
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23.07.2022 13:03 Відповісти
Я вижу Вы эксперт в данном вопросе.
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23.07.2022 13:52 Відповісти
Адміністрація Байдена нехай там в архівах на поличках в пилюці віднайде Будапештський меморандум.Освіжить пам'ять,бо може забули,що вони "гаранти".Так "нагарантували",що Україна кров'ю вмивається,а "гаранти" після ранкової кави думають дати чи не дати зброю
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23.07.2022 11:21 Відповісти
Можете відкрити електронну версію цього меморандуму: там жодного слова про військову допомогу нема.
Цім папером, треба перед мордою кучми махати!
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23.07.2022 11:29 Відповісти
Зараз можна знаходити різні оправдання поведінці "гарантів".Але є поняття репутації,коли слово важить більше,ніж будь-які папірці.І ти,або дотримуєшся даного слова,або втрачаєш репутацію навіки,і перетворюєшся в брехуна.
Всі добре розуміють,які гарантії були під роззброєння України,а те,що написали в меморандумі,то лише оболочка.Тому зараз жодна країни світу не повірить "гарантам" Будапештського меморандуму і не відддасть яз,бо вони втратили репутацію.
Щоб хоч якось відновити свій автритет,відмитися від співучасності в трагедії України,США нехай думають-дати все необхідне для України,і стати справжнім гарантом,чи далі втрачати репутацію.
Бо їхні ігри,це життя людей,а таким не граються
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23.07.2022 11:43 Відповісти
Виправдання шукати?
То чого ж ми не приймали участь у війні в Іраку чи Сирії?
Ми звичайно не в НАТО, але ж це нас не виправдовує!
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23.07.2022 13:44 Відповісти
А ми що,відібрали у Іраку чи Сирії зброю,видавши взамін нікчемний папірець?Порівняння зовсім некоректне
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23.07.2022 15:54 Відповісти
В нас теж ніхто і нічого не відбирав: ми просто віддали.
Ніяких санкцій, погроз, вимог, нічого не було.
Але були запроданці, що за свої 30 срібренників, віддали все що можна.
А те що не можна, попиляли на брухт.
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23.07.2022 16:22 Відповісти
Але ядерна зброя, від якої Україна відмовилась, була реальною. Так що, махати цим меморандумом можна, наприклад, перед Кім Чен Ином та іранцями.
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23.07.2022 13:06 Відповісти
Реальною вона якраз була.
Так що можна «подякувати» кучмі.
Це він, а не США просрав інтереси України.
США захищають власні інтереси.
А то у нас геть усі навколо винні у наших проблемах!
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23.07.2022 13:41 Відповісти
Так це політика тих же Бушів які обезкровили Україну, Обамів, Байденів, цих дєрьмократів
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23.07.2022 11:56 Відповісти
Нагадайте коли Буш та Обама займали пост президента України!
Це завдяки Бушу і Обамі, ми просрали ядерний арсенал, передали кацапам крилаті ракети, якими вони зараз нищать Українськи міста, та віддали їм стратегічну авіацію?!
А ледь не знищив системи ППО, мабуть Клінтон?
Українська авіація, яку навіть не продали, а порізали на брухт, це теж демократи?
Дебіли за пакет гречки та 100 гривень, разом за раз, вибирали лайно, а винуваті США!
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23.07.2022 13:50 Відповісти
"Не потрібно було українцям - ідіотам відмовлятися від ЯО" - додали в адміністрації Байдена
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23.07.2022 11:22 Відповісти
ніколи не пізно відновити статус. міжконтинентальні у шахтах нам не треба, а ось середньої дальності стримали би апетити кремля. ми можемо, тільки нажаль цінність безпеки не усі розуміють як слід. І уран маємо і технології збагачення і реактори і ракетні технології.
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23.07.2022 11:30 Відповісти
треба руба питання ставити. такі гарантії безпеки не годяцца.
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23.07.2022 11:32 Відповісти
Нажаль історія Ураїни після 91 року це ганьба, поразки, зрадники і відсутність етнічних українців на ключових владних посадах , корупція і грабування державної скарбниці представниками інших народів , а коли українці захотіли стати мажоритарним тримачем влади в своїй країні їм тут же організували війну на десятки років
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23.07.2022 11:34 Відповісти
Ага, побільше єрмаків обирайте до влади, вже б патрушева особисто позвали Україною рулити, тоді точно дадуть і ATACMS ракети і MQ1 Eagle Mg9 Reaper, і літаки ф16 і все на світі!
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23.07.2022 11:28 Відповісти
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23.07.2022 11:34 Відповісти
Понятно, что республиканцы дали бы ещё меньше - Трампу вон не понравилось, что на помощь Украине тратится куча денег якобы в ущерб безопасности американских школ.

Но американцам пора понять простую вещь - любое поражение в Украине означает конец политической карьеры путлера. Потому наивный подход, что если разбить его армию быстро, то он применит неконвенционное оружие, а если медленно, то он смирится с поражением - это полная чушь. Он все 20 лет впаривал своим избирателям фейк, что его армия - вторая по силе после американской, он и его прислуга полгода твердят со всех щелей, что "цели спецоперации будут достигнуты", а цель его - или лояльные политики при власти в Украине, или уничтожение нашей армии и вооружения. Вялотекущий конфликт, как в ОРДЛО - единственная альтернатива, которую можно продать кацапским ватникам, всё остальное - это его личное поражение.

Потому, быстро он проиграет или медленно - роли не играет. Но промедление даёт ему возможность набрать ещё пушечного мяса для агрессии, его на россии полно.
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23.07.2022 11:35 Відповісти
Вот и получен ответ на запрос Виктории Спартс - является ли Ермак российским агентом: «… поки що утримується від затвердження українського запиту на бойові безпілотники великої дальності, побоюючись, що дрон та його високочутливі технології можуть опинитися в руках Росії».
Фініш!
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23.07.2022 11:43 Відповісти
На таких дронах передбачена система самознищення, тобто, вони бояться, що дрони БУДУТЬ ПЕРЕДАНІ, а не захоплені
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23.07.2022 11:44 Відповісти
Ні хрена вони не бояться. Це просто політика дєрмократів Обами, Байдена . Ці дрони щоб ви знали якщо треба то знищаться одною кнопкою в Пентагоні в випадку захоплення чи передачі. Можна виносити співчуття тим кому дрон попаде не в добрі руки.Так як багато ********* озброєння.
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23.07.2022 11:52 Відповісти
Так,але від комісіі Ермака/Безвуглоі або ДБР Татарова захисту НЕ ІСНУЄ!
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23.07.2022 12:04 Відповісти
Може досить цієї дурні?

Трамп досі контролює значну частину [республіканської] партії. Він засудив схвалений пакет допомоги для України, сказавши: «Демократи відправляють ще 40 мільярдів доларів Україні, поки американські батьки не можуть прогодувати своїх дітей»
https://www.donaldjtrump.com/news/news-jkmgwssnwc2039
https://www.ukr.net/news/details/politics/92400573.html

Трамп: США слід фінансувати безпечні школи, а потім Україну
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/28/7140197/
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-61614782

4 речі, які варто пам'ятати про Трампа, Україну та Путіна
https://edition-cnn-com.translate.goog/2022/03/26/politics/trump-putin-ukraine/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk
https://edition.cnn.com/2022/03/26/politics/trump-putin-ukraine/index.html

Якщо хочете, щоб американська підтримка України зупинилася - підтримуйте Республіканську партію і Трампа!
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23.07.2022 12:31 Відповісти
Або блоки заарештовані ДБР Татарова,чи "зняті для обліку" комісією ВРУ під керівництвом Ермака/БезВуглої.
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23.07.2022 12:07 Відповісти
Прикро, але винуватити що нема/не дають зброї нікого не можна крім себе. Могли б зробити певні висновки історії і робити як Фінляндія після зимової війни. А що робила Україна 30 років, отримавши незалежність?

Всю історію русня пробувала знищити або підкорити Україну. І що? Коли Польща і Прибалтика проводили реформи і вступали до ЄС і НАТО, Україна ******* все, що погано лежало, розпродавала флот і армію, віддала ядерну зброю, кричала "Брать'я, брать'я, адіннарот, зачєм нам НАТО?"
Та навіть коли вже стало ясно, що нихєра нє адиннарот і вже іде війна - народ втомився від війни і обрав дурника повернутого на асфальті з лозунгом "сойдьомся посєрєдіне" і " або армія або дороги". Хоч в порівнянні з тим як Україну гвалтуввли всі 30 років - він дитина.
Отримали рівно те, що хотіли. А в США свої плани щодо РФ, дають тільки те, що вважають за потрібне.
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23.07.2022 11:45 Відповісти
Повністю згоден. Краще і не скажеш.Як не боляче, але винні ми самі.Наші ВСУ і так зараз здійснюють просто чудеса. І це не заслуга уряду, а всупереч.
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23.07.2022 11:53 Відповісти
нам_їх_треба_після_війни_зробити_обов'язково; // не кидатись стрімголів асфальтувати і жарить шашлики
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23.07.2022 11:54 Відповісти
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23.07.2022 13:35 Відповісти


Проф. Преображенский

@prof_preobr

·

https://twitter.com/prof_preobr/status/1550711806716481537 3 ч

Руководители страны: 1. Путин - разведён
2. Мишустин - с женой не появляется
3. Матвиенко - вдова, до смерти мужа жила отдельно от него
4. Володин - разведён, гей
5. Медведев - с женой не появляется, гей
И все они выступают за традиционные семейные ценности.
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23.07.2022 11:48 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/drony-kamikadze-*******-ghost/ Олег Пономарь : Вчера США объявили о новой поставке еще 580 штук дронов-камикадзе ******* Ghost, которые могут летать без остановки 6-8 часов в поисках жертвы. Представитель Пентагона заявил: "Мы получили потрясающие положительные отзывы от украинцев по ******* Ghost. У нас есть уверенность, основанная на их отзывах".

Тобто, це не перше забезпечення ЗСУ цими ударними дронами. Проблема лише в тому, щоб цими дронами дістати хоча би бухти Севаса...
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23.07.2022 11:50 Відповісти
В руках росіян є найкращі зразки автомобілів у Світі, але в них краще лади каліни нічого не виходить.
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23.07.2022 11:53 Відповісти
При этой администрации все так и будет. Вспомним Обаму в 14 году.
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23.07.2022 11:55 Відповісти
Точнее ОПы зезидента! Можно конечно назвать ЭТО и "администрацией".
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23.07.2022 12:00 Відповісти
Трампа тоже вспомните:

Трамп досі контролює значну частину [республіканської] партії. Він засудив схвалений пакет допомоги для України, сказавши: «Демократи відправляють ще 40 мільярдів доларів Україні, поки американські батьки не можуть прогодувати своїх дітей»
https://www.donaldjtrump.com/news/news-jkmgwssnwc2039
https://www.ukr.net/news/details/politics/92400573.html

4 things to remember about Trump, Ukraine and Putin
https://edition.cnn.com/2022/03/26/politics/trump-putin-ukraine/index.html

Вимоги Трампа повернути Росію до G7 спричинили скандал на саміті "сімки"
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49471978

Трамп вдавав критику Путіна перед камерами
https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/29/7308762/

37 РАЗІВ, КОЛИ ТРАМП СТАВ НА БІК МОСКОВІЇ
https://www.radiolemberg.com/ru/ua-articles/ua-allarticles/37-raziv-koli-tramp-stav-na-bik-moskoviji

"Чому б нам не вийти з Альянсу?": головне про Путіна, НАТО і Трампа
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/06/23/7111435/

Як США [при Трампі] відмовляли Порошенку та шантажували Зеленського
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/06/25/7111507/

Трамп: США слід фінансувати безпечні школи, а потім Україну
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/28/7140197/

Guardian опублікував секретний звіт Кремля про підтримку "психічно нестабільного" Трампа
https://news.liga.net/ua/world/news/guardian-opublikoval-sekretnyy-otchet-kremlya-o-podderjke-psihicheski-nestabilnogo-trampa
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23.07.2022 12:35 Відповісти
та с Трампом уже давно всем и все ясно......
а вчера в Конгрессе проходили слушания по делу "Шестого января" где было много интересного....
удавка на шее этого клоуна начинает затягиваться......
Республиканцы (кроме упоротых трампистов) это понимают и ищут новую фигуру к выборам....
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23.07.2022 13:31 Відповісти
Ну начинаем вспоминать дела и факты, а не слова и обещания:
1. Оба нападения на Украину произошли во времена правления Обамы

2. Кто остановил СП2 и кто его пытался запустить

3. При ком начались поставки оружия в Украину

4. При ком был рост экономики в штатах, и кто загнал ее по лавку.
5. Кто требовал от членов НАТО платить взносы.
6.Кто требовал от Европы отказа от закупок газа

7.При ком цена на нефть ушла в минус

8. При ком устаканилось отношения между Израилем и арабскими странами

9.Кто позорно сбежал из Афганистана, бросив груды оружия и союзников

10.При ком Китай сидел на жопе ровно
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23.07.2022 14:52 Відповісти
Как же украинские политики приучили народ, что можно говорить одно, а делать другое! Но в развитых странах так не принято, потому всё, что говорит Трамп - по сути его предвыборная кампания, которую он собирается выполнять.

1. О как! Значит, в нападениях виноват президент США от Демократической партии, а не выбор бандюковича и Зеленского на пост президента и не систематическое разрушение обороноспособности Украины украинской же властью!

3.

4. Вот трамписты как раз и заявляют, что вместо помощи Украине надо сосредоточиться на внутриамериканской политике.

5. НАТО гарантирует принцип "один за всех и все за одного". При этом существует Германия, военная мощь которой практически отсутствует на фоне той же Великобритании, не смотря ни на какие взносы.

6. Первое - Интернет всё помнит, потому просьба дать ссылку, кто там что требовал. Второе - "требование" как раз и является "словами и обещаниями", т.к. Европа ничего не сделала для газовой независимости, поэтому до сих пор не в состоянии объявить газовое эмбарго.

7. И какие же действия или бездействие Байдена стали причиной роста цен на нефть? Если никакие, то низкие цены на нефть - не заслуга Трампа, а совокупность факторов, от него не зависящих.

8, 10. На объём помощи Украине это вообще никак не влияет.
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23.07.2022 18:02 Відповісти
Нєгр взагалі чмошніком останнім був.
Джавеліни почав Трамп давати.
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23.07.2022 12:35 Відповісти
«Адміністрація Трампа має дозволити Україні розмістити протитанкову зброю на передовій, а не наполягати на тому, щоб їх зберігали на складі під замком на заході України. В чому сенс?»
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://www.radiosvoboda.org/a/javeliny-na-peredovij/29207755.html http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://www.radiosvoboda.org/a/javeliny-na-peredovij/29207755.html

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23.07.2022 12:53 Відповісти
Через комисию от ВРУ под руководством Ермака/БезВуглой - точно опиняться на раше!
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23.07.2022 11:58 Відповісти
дементному діду не соромно, особливо після того, як він клявся, що знищить економіку параші.
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23.07.2022 12:34 Відповісти
"мудрий нарід", який на п"ятому році війни обрав собі за "керманича" про-москальського клоуна, котрий знаходиться під контролем кремлфівського агента з ОП, не може претендувати ні на що окрім поблажливих подачок... Не Байден нищив нашу оборонку 3.5 роки, не Байден здавав наш південь та не Байден залишив столицю України беззахисною з боку Білорусі... Все це зробили ті, кого своїми руцями "папріколу" обрала у 2019 більшість обурених "неквапністю" американців громадян...
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23.07.2022 12:37 Відповісти
Турки роблять подібний, можуть кілька передати у ЗСУ на тестування.
А ще був "Сокіл"...
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23.07.2022 12:51 Відповісти
І де ж той Сокіл зараз?
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24.07.2022 10:54 Відповісти
Ну так хай будуть на аеродромах Польщi
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23.07.2022 13:10 Відповісти
за беспилотники разговоры уже месяц гуляют.....
не помню, Швец вроде говорил, что все секретные технологии у этих беспилотников заключены только в каких-то линзах модуля обзора....., ну и в некоторых элементах ракет, если дрон ударный..... и все!
однако британцы могут заменить эти линзы на более дешевые, а так же заменить и ракеты.......
я думаю, просто ссут - не хотят нагнетать......
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23.07.2022 13:45 Відповісти
підсцикуе байден.
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23.07.2022 15:55 Відповісти
******* якийсь ракет на 300км не дають, крутих дронів не дають,
калашами танки орків відганяти?

китай все це бачить і готує собі «спецоперацію» по тайваню,
за півроку точно захоплять
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23.07.2022 17:35 Відповісти
 
 