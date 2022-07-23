Адміністрація Байдена наразі утримується від передачі Україні бойових безпілотників великого радіусу дії, - The Wall Street Journal
Адміністрація президента США поки що утримується від затвердження українського запиту на бойові безпілотники великої дальності, побоюючись, що дрон та його високочутливі технології можуть опинитися в руках Росії.
Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
За словами офіційних осіб США, понад два місяці тому українська сторона запросила чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle.
Співрозмовники видання наголосили, що адміністрація Байдена не хотіла схвалювати запит, посилаючись на низку побоювань, починаючи від потенційної втрати передових технологій на полі бою та закінчуючи необхідністю навчати українців роботі з безпілотниками.
Представник Пентагону капітан ВМС Майк Кафка відмовився коментувати безпілотники Grey Eagle, але сказав, що Міністерство оборони тісно співпрацює з Києвом, щоб заповнити критичні можливості, необхідні Україні на полі бою. Він додав, що Пентагон "не коментує внутрішні обговорення".
США надали сотні невеликих тактичних безпілотних літальних апаратів як для розвідки, так і для цілевказівки, у тому числі безпілотники Phoenix Ghost, Puma та Switchblade, але Grey Eagle є принципово новими можливостями для українців.
"Grey Eagle" може літати до 30 і більше годин залежно від своєї місії і може збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей. "Grey Eagle" - армійська версія більш широко відомого безпілотника Predator, також може нести потужні ракети Hellfire.
MQ-1C також сумісний з більшою різноманітністю боєприпасів, ніж Bayraktar-TB2. Українські "Байрактар" оснащені ракетами турецького виробництва MAM-L вагою 22 кг, що приблизно вдвічі менше ваги Hellfire.
Будь ласка, зачекайте...
А на єрмаків у США є можливість вплинути,і загнати під лавку,було б бажання
ДумаТЬ надо было. Вас предупреждал сам ЗЕ
а у західного світу зброя і підходи четвертого покоління, а не першого.
не мільйони снарядів і некерованих ракет, а дрони, дрони-камікадзе, літаки, високоточні ракети і т.д.
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZWjudiOxKH8rEuG1PX3PI1PxTYEQ653_8rc812kT6Dbtq9UgstEFz51onKsQ9knuZJ-Zlgh_XoybysOMdqa5bGCK-afKzw2_sYxnGHWlKQEzTXVJErZndi5RWBPJGk_-tiKYki9QDrWj0F-TYlzeJZP&__tn__=%2CO%2CP-R#?eik 1 ч ·
Вдумайтеся: чуваки з Кремля отримали від ООН по суті дозвіл продавати вкрадену в Україні пшеницю і вранці наступного дня на радощах масовано пальнули неокупованою частиною України, зокрема ракетами, які вони в «дев'яностих» отримали від нас внаслідок газового шантажу.
Ще новина: РФ швидше за все отримає пом'якшення санкцій, внаслідок чого зможе офіційно купувати запчастини, щоб ремонтувати викрадені у світових лізингових компаній цивільні літаки.
Крім того, радник Байдена з національної безпеки США Джейк Салліван заявив у четвер, що США не планують постачати Києву ракети з дальністю поразки понад 300 кілометрів. Салліван повідомив про це, виступаючи на щорічному безпековому форумі в Аспені в Колорадо. «Адміністрація вважає своїм завданням не допустити подальшої ескалації»
Світ, як і раніше, тяжіє до умиротворення нового Гітлера, забувши уроки історії.
спасибі вам, салліван і єрмак, удружили.
Что касается чувствительных технологий, то просто необходимо перестать продавать кацапам любую продукцию сложнее электродвигателя для лифта, пусть стирают в стиралках "Вятка", и тогда будет всё равно, что им попадёт в руки.
Цім папером, треба перед мордою кучми махати!
Всі добре розуміють,які гарантії були під роззброєння України,а те,що написали в меморандумі,то лише оболочка.Тому зараз жодна країни світу не повірить "гарантам" Будапештського меморандуму і не відддасть яз,бо вони втратили репутацію.
Щоб хоч якось відновити свій автритет,відмитися від співучасності в трагедії України,США нехай думають-дати все необхідне для України,і стати справжнім гарантом,чи далі втрачати репутацію.
Бо їхні ігри,це життя людей,а таким не граються
То чого ж ми не приймали участь у війні в Іраку чи Сирії?
Ми звичайно не в НАТО, але ж це нас не виправдовує!
Ніяких санкцій, погроз, вимог, нічого не було.
Але були запроданці, що за свої 30 срібренників, віддали все що можна.
А те що не можна, попиляли на брухт.
Так що можна «подякувати» кучмі.
Це він, а не США просрав інтереси України.
США захищають власні інтереси.
А то у нас геть усі навколо винні у наших проблемах!
Це завдяки Бушу і Обамі, ми просрали ядерний арсенал, передали кацапам крилаті ракети, якими вони зараз нищать Українськи міста, та віддали їм стратегічну авіацію?!
А ледь не знищив системи ППО, мабуть Клінтон?
Українська авіація, яку навіть не продали, а порізали на брухт, це теж демократи?
Дебіли за пакет гречки та 100 гривень, разом за раз, вибирали лайно, а винуваті США!
Но американцам пора понять простую вещь - любое поражение в Украине означает конец политической карьеры путлера. Потому наивный подход, что если разбить его армию быстро, то он применит неконвенционное оружие, а если медленно, то он смирится с поражением - это полная чушь. Он все 20 лет впаривал своим избирателям фейк, что его армия - вторая по силе после американской, он и его прислуга полгода твердят со всех щелей, что "цели спецоперации будут достигнуты", а цель его - или лояльные политики при власти в Украине, или уничтожение нашей армии и вооружения. Вялотекущий конфликт, как в ОРДЛО - единственная альтернатива, которую можно продать кацапским ватникам, всё остальное - это его личное поражение.
Потому, быстро он проиграет или медленно - роли не играет. Но промедление даёт ему возможность набрать ещё пушечного мяса для агрессии, его на россии полно.
Фініш!
Трамп досі контролює значну частину [республіканської] партії. Він засудив схвалений пакет допомоги для України, сказавши: «Демократи відправляють ще 40 мільярдів доларів Україні, поки американські батьки не можуть прогодувати своїх дітей»
https://www.donaldjtrump.com/news/news-jkmgwssnwc2039
https://www.ukr.net/news/details/politics/92400573.html
Трамп: США слід фінансувати безпечні школи, а потім Україну
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/28/7140197/
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-61614782
4 речі, які варто пам'ятати про Трампа, Україну та Путіна
https://edition-cnn-com.translate.goog/2022/03/26/politics/trump-putin-ukraine/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk
https://edition.cnn.com/2022/03/26/politics/trump-putin-ukraine/index.html
Якщо хочете, щоб американська підтримка України зупинилася - підтримуйте Республіканську партію і Трампа!
Всю історію русня пробувала знищити або підкорити Україну. І що? Коли Польща і Прибалтика проводили реформи і вступали до ЄС і НАТО, Україна ******* все, що погано лежало, розпродавала флот і армію, віддала ядерну зброю, кричала "Брать'я, брать'я, адіннарот, зачєм нам НАТО?"
Та навіть коли вже стало ясно, що нихєра нє адиннарот і вже іде війна - народ втомився від війни і обрав дурника повернутого на асфальті з лозунгом "сойдьомся посєрєдіне" і " або армія або дороги". Хоч в порівнянні з тим як Україну гвалтуввли всі 30 років - він дитина.
Отримали рівно те, що хотіли. А в США свої плани щодо РФ, дають тільки те, що вважають за потрібне.
Проф. Преображенский
@prof_preobr
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https://twitter.com/prof_preobr/status/1550711806716481537 3 ч
Руководители страны: 1. Путин - разведён
2. Мишустин - с женой не появляется
3. Матвиенко - вдова, до смерти мужа жила отдельно от него
4. Володин - разведён, гей
5. Медведев - с женой не появляется, гей
И все они выступают за традиционные семейные ценности.
Тобто, це не перше забезпечення ЗСУ цими ударними дронами. Проблема лише в тому, щоб цими дронами дістати хоча би бухти Севаса...
Трамп досі контролює значну частину [республіканської] партії. Він засудив схвалений пакет допомоги для України, сказавши: «Демократи відправляють ще 40 мільярдів доларів Україні, поки американські батьки не можуть прогодувати своїх дітей»
https://www.donaldjtrump.com/news/news-jkmgwssnwc2039
https://www.ukr.net/news/details/politics/92400573.html
4 things to remember about Trump, Ukraine and Putin
https://edition.cnn.com/2022/03/26/politics/trump-putin-ukraine/index.html
Вимоги Трампа повернути Росію до G7 спричинили скандал на саміті "сімки"
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49471978
Трамп вдавав критику Путіна перед камерами
https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/29/7308762/
37 РАЗІВ, КОЛИ ТРАМП СТАВ НА БІК МОСКОВІЇ
https://www.radiolemberg.com/ru/ua-articles/ua-allarticles/37-raziv-koli-tramp-stav-na-bik-moskoviji
"Чому б нам не вийти з Альянсу?": головне про Путіна, НАТО і Трампа
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/06/23/7111435/
Як США [при Трампі] відмовляли Порошенку та шантажували Зеленського
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/06/25/7111507/
Трамп: США слід фінансувати безпечні школи, а потім Україну
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/28/7140197/
Guardian опублікував секретний звіт Кремля про підтримку "психічно нестабільного" Трампа
https://news.liga.net/ua/world/news/guardian-opublikoval-sekretnyy-otchet-kremlya-o-podderjke-psihicheski-nestabilnogo-trampa
а вчера в Конгрессе проходили слушания по делу "Шестого января" где было много интересного....
удавка на шее этого клоуна начинает затягиваться......
Республиканцы (кроме упоротых трампистов) это понимают и ищут новую фигуру к выборам....
1. Оба нападения на Украину произошли во времена правления Обамы
2. Кто остановил СП2 и кто его пытался запустить
3. При ком начались поставки оружия в Украину
4. При ком был рост экономики в штатах, и кто загнал ее по лавку.
5. Кто требовал от членов НАТО платить взносы.
6.Кто требовал от Европы отказа от закупок газа
7.При ком цена на нефть ушла в минус
8. При ком устаканилось отношения между Израилем и арабскими странами
9.Кто позорно сбежал из Афганистана, бросив груды оружия и союзников
10.При ком Китай сидел на жопе ровно
1. О как! Значит, в нападениях виноват президент США от Демократической партии, а не выбор бандюковича и Зеленского на пост президента и не систематическое разрушение обороноспособности Украины украинской же властью!
3.
4. Вот трамписты как раз и заявляют, что вместо помощи Украине надо сосредоточиться на внутриамериканской политике.
5. НАТО гарантирует принцип "один за всех и все за одного". При этом существует Германия, военная мощь которой практически отсутствует на фоне той же Великобритании, не смотря ни на какие взносы.
6. Первое - Интернет всё помнит, потому просьба дать ссылку, кто там что требовал. Второе - "требование" как раз и является "словами и обещаниями", т.к. Европа ничего не сделала для газовой независимости, поэтому до сих пор не в состоянии объявить газовое эмбарго.
7. И какие же действия или бездействие Байдена стали причиной роста цен на нефть? Если никакие, то низкие цены на нефть - не заслуга Трампа, а совокупность факторов, от него не зависящих.
8, 10. На объём помощи Украине это вообще никак не влияет.
Джавеліни почав Трамп давати.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://www.radiosvoboda.org/a/javeliny-na-peredovij/29207755.html http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://www.radiosvoboda.org/a/javeliny-na-peredovij/29207755.html
А ще був "Сокіл"...
не помню, Швец вроде говорил, что все секретные технологии у этих беспилотников заключены только в каких-то линзах модуля обзора....., ну и в некоторых элементах ракет, если дрон ударный..... и все!
однако британцы могут заменить эти линзы на более дешевые, а так же заменить и ракеты.......
я думаю, просто ссут - не хотят нагнетать......
калашами танки орків відганяти?
китай все це бачить і готує собі «спецоперацію» по тайваню,
за півроку точно захоплять