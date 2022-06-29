Чехія передасть Україні розвідувальні безпілотники, - ЗМІ

Чеська влада вирішила надати українським військовим безпілотники "Бівой". Їх використовують для розвідки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання СТК.

Наголошується, що головним завданням безпілотників в Україні стане надання даних для української артилерії. При цьому сам БПЛА має високоточну камеру відеоспостереження і важить близько 25 кілограмів.

Також, за інформацією видання, радіус роботи безпілотника дорівнює 60 кілометрам. Українські військові вже навчені використовувати нову техніку.

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