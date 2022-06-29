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Чехія передасть Україні розвідувальні безпілотники, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бпла

Чеська влада вирішила надати українським військовим безпілотники "Бівой". Їх використовують для розвідки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання СТК.

Наголошується, що головним завданням безпілотників в Україні стане надання даних для української артилерії. При цьому сам БПЛА має високоточну камеру відеоспостереження і важить близько 25 кілограмів.

Також, за інформацією видання, радіус роботи безпілотника дорівнює 60 кілометрам. Українські військові вже навчені використовувати нову техніку.

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Спасибо! Это нам очень нужно. БПЛА, судя по сводкам, тот ресурс с которым, в отличии от танков и артиллерии, у орков скоро может начаться тотальный дефицит. Преимущество, либо паритет, даст нам массу преимуществ
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29.06.2022 21:45 Відповісти
Чехам СПАСИБО!!!
В такой войне нам надо иметь собственные производства БПЛА. Пусть пока в той же Чехии.
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29.06.2022 22:08 Відповісти
https://www.zbraneproukrajinu.cz/
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30.06.2022 00:20 Відповісти
Правильно писати, Чехія передала Україні розвідувальні безпілотники!!! Цензор, не будь як Люся
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29.06.2022 21:46 Відповісти
Чехам-черговий респектище...
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29.06.2022 22:04 Відповісти
А словаки як мене дивують! Віддали все що могли, та ще й більш за того!
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29.06.2022 22:44 Відповісти
А Ізраїль заборонив Німеччині надати нам протитанкові ракети Spike, які виробляються за їх ліцензією, але кацапи й досі ліплять в себе ті кляті "Орлани" за ліцензією Ізраїлю.
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29.06.2022 23:57 Відповісти
https://www.idnes.cz/technet/vojenstvi/ceske-drony-ukrajina-valka.A220628_080804_vojenstvi_alv
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30.06.2022 00:15 Відповісти
https://twitter.com/jura_ibl/status/1541695912040448000?s=20&t=1E1tNt1w3pzoKL-V2-ZZKg
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30.06.2022 00:17 Відповісти
 
 