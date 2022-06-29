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Чехія передасть Україні розвідувальні безпілотники, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Чеська влада вирішила надати українським військовим безпілотники "Бівой". Їх використовують для розвідки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання СТК.
Наголошується, що головним завданням безпілотників в Україні стане надання даних для української артилерії. При цьому сам БПЛА має високоточну камеру відеоспостереження і важить близько 25 кілограмів.
Також, за інформацією видання, радіус роботи безпілотника дорівнює 60 кілометрам. Українські військові вже навчені використовувати нову техніку.
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В такой войне нам надо иметь собственные производства БПЛА. Пусть пока в той же Чехии.