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Новини Війна в Україні
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Чеський уряд поставить Україні додаткові боєприпаси та засоби хімзахисту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чехія

У середу уряд Чехії обговорив подальшу допомогу Україні, але через режим секретності прем'єр-міністр Петр Фіала не розкрив подробиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Czech Radio.

Перед засіданням кабінету міністрів міністерка оборони Яна Чорнохова заявила, що Чехія й надалі допомагатиме постачанням зброї Україні, яка зазнала нападу з боку Росії. За її словами, ухвалено рішення про постачання засобів протихімічного захисту, також готується ще одна партія боєприпасів. Пізніше міністерка повідомила "Чеському телебаченню", що ця військова допомога коштуватиме понад вісім мільйонів крон (325 тис. євро).

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Важливість постачання зброї зараз очільниця Міністерства оборони бачить в тому, що війна в Україні переходить у фазу замороженого конфлікту.

Нагадаємо, Чеська Республіка була однією з перших країн, яка надала Україні конкретну військову допомогу у зв'язку з російським вторгненням.

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Чехам-черговий респект за підтримку України...
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16.06.2022 18:18 Відповісти
325тысяч евро? даже не знаешь как это комментировать.
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16.06.2022 18:20 Відповісти
вполне приличное количество 122мм снарядов.
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16.06.2022 18:28 Відповісти
Чехи готовы передать ХХХ комплектов чего то там. Это составляет, к примеру, 1/2 всего запаса Чехии и стоит по балансовой стоимости 325 т.евро. Да, в денежном эквиваленте это мало, но Чехия не может дать больше данных комплектов.

Да даже если бы отдала все, то найдутся мудрецы, кто скажет, что всего то 650 тыс евро.
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16.06.2022 19:08 Відповісти
А ти не коментуй,а просто дай більше!!!))
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16.06.2022 19:26 Відповісти
Чехи і сто років тому були єдині хто продавав українцям зброю, в обмін на Карпатську нафту
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16.06.2022 18:30 Відповісти
Респект та щира подяка чеським браттям!! Спільними зусиллями знищимо московську орду!!!!))
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16.06.2022 18:37 Відповісти
 
 