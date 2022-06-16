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Новости Война в Украине
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Чешское правительство поставит Украине дополнительные боеприпасы и средства химзащиты

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чехія

В среду правительство Чехии обсудило дальнейшую помощь Украине, но из-за режима секретности премьер-министр Петр Фиала не раскрыл подробности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Czech Radio.

Перед заседанием кабинета министров министерша обороны Яна Чернохова заявила, что Чехия и в дальнейшем будет помогать поставкам оружия Украине, подвергшемуся нападению со стороны России. По ее словам, принято решение о снабжении средствами противохимической защиты, также готовится еще одна партия боеприпасов. Позже министерша сообщила "Чешскому телевидению", что эта военная помощь будет стоить более восьми миллионов крон (325 тыс евро).

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Важность снабжения оружием сейчас глава Министерства обороны видит в том, что война в Украине переходит в фазу замороженного конфликта.

Напомним, Чешская Республика была одной из первых стран, которая предоставила Украине конкретную военную помощь в связи с российским вторжением.

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Чехам-черговий респект за підтримку України...
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16.06.2022 18:18 Ответить
325тысяч евро? даже не знаешь как это комментировать.
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16.06.2022 18:20 Ответить
вполне приличное количество 122мм снарядов.
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16.06.2022 18:28 Ответить
Чехи готовы передать ХХХ комплектов чего то там. Это составляет, к примеру, 1/2 всего запаса Чехии и стоит по балансовой стоимости 325 т.евро. Да, в денежном эквиваленте это мало, но Чехия не может дать больше данных комплектов.

Да даже если бы отдала все, то найдутся мудрецы, кто скажет, что всего то 650 тыс евро.
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16.06.2022 19:08 Ответить
А ти не коментуй,а просто дай більше!!!))
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16.06.2022 19:26 Ответить
Чехи і сто років тому були єдині хто продавав українцям зброю, в обмін на Карпатську нафту
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16.06.2022 18:30 Ответить
Респект та щира подяка чеським браттям!! Спільними зусиллями знищимо московську орду!!!!))
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16.06.2022 18:37 Ответить
 
 