РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4230 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗа рубежомВойна в Украине
10 517 23
беженцы (1466) выплаты (539) Чехия (1464) гуманитарная помощь (1202)

Сенат Чехии ограничил выплаты гуманитарной помощи украинским беженцам

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

паспорт,гроші,діти,економічний

Верхняя палата Парламента Чешской Республики поддержала ограничение выплаты украинским беженцам так называемой гуманитарной помощи в размере 5000 крон (200 евро).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Czech Radio.

Эта сумма уже не будет начисляться, если чешское государство бесплатно предоставляет беженцам убежище, питание и гигиенические средства. Мероприятие направлено против "дотационного туризма". Государство также будет проверять – проживают ли зарегистрированные в Чехии беженцы по адресам, которые были ими заявлены. Гуманитарная помощь, начиная со второго месяца пребывания беженцев на территории Чехии, будет начисляться по месту постоянной регистрации.

Читайте: В Праге закроют центр приема украинских беженцев

Ранее уже правительство Чешской Республики приняло решение, что так называемая "временная защита", адресованная беженцам из воюющей Украины, не будет предоставляться гражданам, одновременно владеющим паспортами других стран Европейского союза. Продлен также запрет на оформление виз и разрешений на пребывание в Чехии гражданам России и Беларуси.

Документ еще должен подписать президент Чехии Милош Земан.

Также читайте: В Праге готовят второй палаточный городок для беженцев из Украины
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+13
Еще бы хотя бы по прописке посмотреть - бо беженцы из Львовской области - это никуда не годится.
показать весь комментарий
15.06.2022 15:15
+10
Все логічно.
показать весь комментарий
15.06.2022 15:11
+10
В ФБ жiнка розказувала як до Чехii iз Закарпаття приiзджають великими родинами, отримують на усiх допомогу, а в той же час своi будинки в Украiнi здають iншим бiженцям.
показать весь комментарий
15.06.2022 15:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все логічно.
показать весь комментарий
15.06.2022 15:11 Ответить
Еще бы хотя бы по прописке посмотреть - бо беженцы из Львовской области - это никуда не годится.
показать весь комментарий
15.06.2022 15:15 Ответить
Біженці з Львовської обл.також в небезпеці,немає безпечних місць.Це вибір кожного.Львів теж бомбили.Невже Ви не хотіли би,після прильотів,щоб діти були в безпеці?Чи то негатив проти "хитрих бендер"?Думаю вгадала.Уряд Чехіі все робить правильно.Підтримую.
показать весь комментарий
15.06.2022 15:32 Ответить
Так що замовкніть,роzzійскомовний.Отруту тримайте в собі.
показать весь комментарий
15.06.2022 15:36 Ответить
Доречно☝
показать весь комментарий
15.06.2022 16:30 Ответить
По ху@ у себе подивись, козліна.
показать весь комментарий
15.06.2022 18:24 Ответить
Треба прийняти закони:
1. Щоб біженці могли бути тільки опзжшники і "какая разніца" та "ми тут ні прі чьом".
2. Просити тимчасового притулку можна тільки коли розірвало ракетою
3. Якщо розірвало ракетою західніше Дніпра - прихистку не давати.
4. Якщо просять прихистку сім'ї військових - растрєл.
показать весь комментарий
15.06.2022 20:02 Ответить
все норм
показать весь комментарий
15.06.2022 15:18 Ответить
Як "неочікуванно" - лавочка закривається. Тепер або праця у клірингу, або з речами на вихід
показать весь комментарий
15.06.2022 15:19 Ответить
Згадана сума вже не нараховуватиметься, якщо чеська держава безкоштовно надає біженцям притулок, харчування та гігієнічні засоби. Джерело: https://censor.net/ua/n3348116
показать весь комментарий
15.06.2022 16:08 Ответить
Отак багато знайомих вернулося думали халява буде до кінця війни
показать весь комментарий
15.06.2022 15:30 Ответить
В горячую фазу войны входят 9 областей Украины...этим беженцам выплаты сохранят...
показать весь комментарий
15.06.2022 15:34 Ответить
Це будуть робити кацапи, але значно довше та у більшому обємі.
показать весь комментарий
15.06.2022 17:51 Ответить
В ФБ жiнка розказувала як до Чехii iз Закарпаття приiзджають великими родинами, отримують на усiх допомогу, а в той же час своi будинки в Украiнi здають iншим бiженцям.
показать весь комментарий
15.06.2022 15:39 Ответить
Гарнi та кмiтливi👍Украина по над усе❗
показать весь комментарий
15.06.2022 16:32 Ответить
Женіть на*уй тих дармоїдів, нехай роботу шукають бо вони так на шиї платників податків ще довго можуть сидіти
показать весь комментарий
15.06.2022 16:11 Ответить
лавочку нужно закрывать, привыкли жить на халяву
показать весь комментарий
15.06.2022 16:27 Ответить
"постепенно ваши кудри примелькаются и вас начнут бить". нужен порядок и справделивость.
показать весь комментарий
15.06.2022 16:28 Ответить
Нормальные люди уже обустроились/ нашли работу/ вернулись домой. Остались только те кому некуда, либо много детей, либо дармоеды. Вот как последних вычленить я хз, видимо решили всех под одну гребёнку.
показать весь комментарий
15.06.2022 16:32 Ответить
З Закарпаття тут всі. Їх мабуть найбільше ******** Коли знаходиться працю, то допомогу не платять, тому працюють на чорно. Закарпатські цигани мають мадьярське громадянство, а сидять в Празі, хочуть грошей. Чехі їм кажуть, шо раз ви маєте громадянство мадьярщіни, то ви туристию а не біженці, тому грошей не дамо. А взагалі, вони дуже діскредітують біженців з України.
показать весь комментарий
15.06.2022 17:16 Ответить
 
 