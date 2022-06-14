В Праге закроют центр приема украинских беженцев
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Администрация Праги в ночь на четверг закроет центр в районе Высочаны, который принимал в первую очередь украинских беженцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Czech Radio.
Это связано с перегруженностью чешской столицы по сравнению с другими регионами и недостаточной пропускной способностью, сообщили власти Праги.
После закрытия столичного Регионального центра содействия Украине (KACPU) государство обеспечит регистрацию беженцев в центрах других чешских регионах. Об этом журналистам во вторник заявил вице-премьер-министр и глава МВД Вит Ракушан.
Изменение, по его словам, будет заключаться лишь в том, что оформление необходимых документов станет менее комфортным для прибывающих.
По словам Ракушана, все центры помощи нормализуют график работы с начала летних каникул, и в зависимости от количества беженцев могут, например, сократить часы работы.
Пожалуйста, подождите...
І стільки біженців вже не буде ...
Доречі , згадалися "біженці" - закарпатські цигани у Австрії
Ці факти особливо не афішують, але насправді це і є головною причиною таких дій чеської влади. Бо нікому не хочеться витрачати суспільні кошти на брехливих негідників циганської національності. Але на заході їх заборонено такими називати. Нєтолєрантно. Краще скасувати допомогу для всіх. Тоді питань взагалі не буде.
От така от біда, яку заборонено називати своїми словами...
Они развели эту сепарскую вонь, приведшую к войне,
а теперь ещё и Прагу оккупировали.
Их и в Киеве за километр видать: весь мир им что-то должен.
Діти, бабусі і дідусі (котрі не можуть працювати). А решту - рити шанці, допомагати пораненим, прибирати завали, захищати Батьківщину. Мільйонами навалили в Європу, країни Європи уже скавчать від таких "переселенців"...