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беженцы (1464) Прага (106) Чехия (1464)

В Праге закроют центр приема украинских беженцев

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

прага

Администрация Праги в ночь на четверг закроет центр в районе Высочаны, который принимал в первую очередь украинских беженцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Czech Radio.

Это связано с перегруженностью чешской столицы по сравнению с другими регионами и недостаточной пропускной способностью, сообщили власти Праги.

После закрытия столичного Регионального центра содействия Украине (KACPU) государство обеспечит регистрацию беженцев в центрах других чешских регионах. Об этом журналистам во вторник заявил вице-премьер-министр и глава МВД Вит Ракушан.

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Изменение, по его словам, будет заключаться лишь в том, что оформление необходимых документов станет менее комфортным для прибывающих.

По словам Ракушана, все центры помощи нормализуют график работы с начала летних каникул, и в зависимости от количества беженцев могут, например, сократить часы работы.

Также читайте: В Германии считают, что многие украинцы останутся в стране и после окончания войны
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Топ комментарии
+17
Дамбасян надо отправлять в самую глушь.
Они развели эту сепарскую вонь, приведшую к войне,
а теперь ещё и Прагу оккупировали.
Их и в Киеве за километр видать: весь мир им что-то должен.
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14.06.2022 22:27
+12
Они орали, что кормят Украину. А оказалось, что Украина кормит весь мир.
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14.06.2022 22:38
+10
Всі донєцкіє хочуть у Прагу..., як в 2014 році перли в Київ.
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14.06.2022 21:58
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Всі донєцкіє хочуть у Прагу..., як в 2014 році перли в Київ.
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14.06.2022 21:58 Ответить
Так дамбасянам і треба, нехай знають своє місце.
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14.06.2022 22:28 Ответить
поліграф поліграфович має вирішувати долю дорослих біженців...
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14.06.2022 21:58 Ответить
Це ти про кого?
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15.06.2022 02:43 Ответить
Є надія , що території більше втрачати не будемо .
І стільки біженців вже не буде ...

Доречі , згадалися "біженці" - закарпатські цигани у Австрії
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14.06.2022 22:16 Ответить
Це правда! Якраз про Чехію розповідали на Радіо Свобода кілька днів тому, що основна причина скасування допомоги для українців у Чехії, - це наплив закарпатських циган, які там з українськими паспортами видають себе за біженців.
Ці факти особливо не афішують, але насправді це і є головною причиною таких дій чеської влади. Бо нікому не хочеться витрачати суспільні кошти на брехливих негідників циганської національності. Але на заході їх заборонено такими називати. Нєтолєрантно. Краще скасувати допомогу для всіх. Тоді питань взагалі не буде.
От така от біда, яку заборонено називати своїми словами...
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14.06.2022 23:21 Ответить
цигани то секта яка пропускала школу. Для них це грязна справа. Потрiбно слiдкувати за забеспеченням циганських дiтей уроками.
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15.06.2022 04:49 Ответить
Дамбасян надо отправлять в самую глушь.
Они развели эту сепарскую вонь, приведшую к войне,
а теперь ещё и Прагу оккупировали.
Их и в Киеве за километр видать: весь мир им что-то должен.
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14.06.2022 22:27 Ответить
Они орали, что кормят Украину. А оказалось, что Украина кормит весь мир.
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14.06.2022 22:38 Ответить
Пражани, дякуємо за допомогу.
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14.06.2022 22:49 Ответить
беженцф только дети, женшины и деды. всех остальных под зад мешалкой.
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14.06.2022 22:51 Ответить
Приблизно про таке нещодавно заявив посол в Німеччині Мельник - халявщики на чужі тряпки і харчі вчинили виття, сильніше за вой на мокшанських болотах. А ще раніше Польща...
Діти, бабусі і дідусі (котрі не можуть працювати). А решту - рити шанці, допомагати пораненим, прибирати завали, захищати Батьківщину. Мільйонами навалили в Європу, країни Європи уже скавчать від таких "переселенців"...
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15.06.2022 06:30 Ответить
 
 