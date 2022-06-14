У Празі закриють центр прийому українських біженців
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Адміністрація Праги у ніч на четвер закриє центр у районі Височани, який приймав насамперед українських біженців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Czech Radio.
Це пов'язано з перевантаженістю чеської столиці порівняно з іншими регіонами та недостатньою пропускною здатністю, повідомила влада Праги.
Після закриття столичного Регіонального центру сприяння Україні (KACPU) держава забезпечить реєстрацію біженців у центрах в інших чеських регіонах. Про це журналістам у вівторок заявив віцепрем'єр-міністр та голова МВС Віт Ракушан.
Зміна, за його словами, полягатиме лише в тому, що оформлення необхідних документів стане менш комфортним для тих, хто прибуває.
За словами Ракушана, всі центри допомоги нормалізують графік роботи з початку літніх канікул, і, залежно від кількості біженців, можуть, наприклад, скоротити години роботи.
Будь ласка, зачекайте...
І стільки біженців вже не буде ...
Доречі , згадалися "біженці" - закарпатські цигани у Австрії
Ці факти особливо не афішують, але насправді це і є головною причиною таких дій чеської влади. Бо нікому не хочеться витрачати суспільні кошти на брехливих негідників циганської національності. Але на заході їх заборонено такими називати. Нєтолєрантно. Краще скасувати допомогу для всіх. Тоді питань взагалі не буде.
От така от біда, яку заборонено називати своїми словами...
Они развели эту сепарскую вонь, приведшую к войне,
а теперь ещё и Прагу оккупировали.
Их и в Киеве за километр видать: весь мир им что-то должен.
Діти, бабусі і дідусі (котрі не можуть працювати). А решту - рити шанці, допомагати пораненим, прибирати завали, захищати Батьківщину. Мільйонами навалили в Європу, країни Європи уже скавчать від таких "переселенців"...