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біженці (1015) Прага (78) Чехія (998)

У Празі закриють центр прийому українських біженців

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

прага

Адміністрація Праги у ніч на четвер закриє центр у районі Височани, який приймав насамперед українських біженців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Czech Radio.

Це пов'язано з перевантаженістю чеської столиці порівняно з іншими регіонами та недостатньою пропускною здатністю, повідомила влада Праги.

Після закриття столичного Регіонального центру сприяння Україні (KACPU) держава забезпечить реєстрацію біженців у центрах в інших чеських регіонах. Про це журналістам у вівторок заявив віцепрем'єр-міністр та голова МВС Віт Ракушан.

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Зміна, за його словами, полягатиме лише в тому, що оформлення необхідних документів стане менш комфортним для тих, хто прибуває.

За словами Ракушана, всі центри допомоги нормалізують графік роботи з початку літніх канікул, і, залежно від кількості біженців, можуть, наприклад, скоротити години роботи.

Також читайте: Центр прийому українських біженців у Празі призупинив роботу
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Топ коментарі
+17
Дамбасян надо отправлять в самую глушь.
Они развели эту сепарскую вонь, приведшую к войне,
а теперь ещё и Прагу оккупировали.
Их и в Киеве за километр видать: весь мир им что-то должен.
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14.06.2022 22:27
+12
Они орали, что кормят Украину. А оказалось, что Украина кормит весь мир.
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14.06.2022 22:38
+10
Всі донєцкіє хочуть у Прагу..., як в 2014 році перли в Київ.
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14.06.2022 21:58
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Всі донєцкіє хочуть у Прагу..., як в 2014 році перли в Київ.
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14.06.2022 21:58 Відповісти
Так дамбасянам і треба, нехай знають своє місце.
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14.06.2022 22:28 Відповісти
поліграф поліграфович має вирішувати долю дорослих біженців...
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14.06.2022 21:58 Відповісти
Це ти про кого?
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15.06.2022 02:43 Відповісти
Є надія , що території більше втрачати не будемо .
І стільки біженців вже не буде ...

Доречі , згадалися "біженці" - закарпатські цигани у Австрії
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14.06.2022 22:16 Відповісти
Це правда! Якраз про Чехію розповідали на Радіо Свобода кілька днів тому, що основна причина скасування допомоги для українців у Чехії, - це наплив закарпатських циган, які там з українськими паспортами видають себе за біженців.
Ці факти особливо не афішують, але насправді це і є головною причиною таких дій чеської влади. Бо нікому не хочеться витрачати суспільні кошти на брехливих негідників циганської національності. Але на заході їх заборонено такими називати. Нєтолєрантно. Краще скасувати допомогу для всіх. Тоді питань взагалі не буде.
От така от біда, яку заборонено називати своїми словами...
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14.06.2022 23:21 Відповісти
цигани то секта яка пропускала школу. Для них це грязна справа. Потрiбно слiдкувати за забеспеченням циганських дiтей уроками.
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15.06.2022 04:49 Відповісти
Дамбасян надо отправлять в самую глушь.
Они развели эту сепарскую вонь, приведшую к войне,
а теперь ещё и Прагу оккупировали.
Их и в Киеве за километр видать: весь мир им что-то должен.
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14.06.2022 22:27 Відповісти
Они орали, что кормят Украину. А оказалось, что Украина кормит весь мир.
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14.06.2022 22:38 Відповісти
Пражани, дякуємо за допомогу.
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14.06.2022 22:49 Відповісти
беженцф только дети, женшины и деды. всех остальных под зад мешалкой.
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14.06.2022 22:51 Відповісти
Приблизно про таке нещодавно заявив посол в Німеччині Мельник - халявщики на чужі тряпки і харчі вчинили виття, сильніше за вой на мокшанських болотах. А ще раніше Польща...
Діти, бабусі і дідусі (котрі не можуть працювати). А решту - рити шанці, допомагати пораненим, прибирати завали, захищати Батьківщину. Мільйонами навалили в Європу, країни Європи уже скавчать від таких "переселенців"...
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15.06.2022 06:30 Відповісти
 
 