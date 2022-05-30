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У Празі готують друге наметове містечко для біженців з України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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У чеській столиці Празі пожежники облаштовують друге наметове містечко для біженців з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ceske Noviny.

Табір у районі Малешиці буде розрахований на 150 осіб. Він призначений для біженців ромського походження, які проживають на центральному залізничному вокзалі в незадовільних умовах.

Крім наметів із розкладачками, тут також є санітарно-побутові приміщення, зокрема їдальня та душові, та ігровий майданчик для дітей.

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У Празі вже кілька тижнів працює наметове містечко у Трої, це перший відкритий табір біженців, який зараз пропонує тимчасове розміщення для 150 осіб.

Як повідомлялося, з моменту вторгнення Росії в Україну у Чехії тимчасовий захист отримали 357 566 осіб.
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Чехи меня приятно удивили своим отношением и участием.
Большое СПАСИБО!
Díky moc!
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30.05.2022 21:25 Відповісти
Благодаря Украинцам циган заметили, шо они есть.
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30.05.2022 22:00 Відповісти
Ромалэ в основном из Закарпатья и до 24.02.2022 ехали в Германию целыми табунами из Украины и пытались получить статус беженца. Работники по приему беженцев мне говорили что думали что так выглядят все украинцы
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30.05.2022 22:32 Відповісти
Цікаво, що чеські цигани говорять чеською.
А українські - хз якою.
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30.05.2022 22:32 Відповісти
В Україні ніхто не займався асиміляцією.
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31.05.2022 01:33 Відповісти
Говорят ,что это Закарпатские цыгани у которых 2 гражданства ,угорское .
Тусуются на главном вокзале. Именно из-за них на украинцев начинают косо смотреть Им получается можно иметь два гражданства ,
а нормальные украинцы ,должны отречься от украинского гражданства !!!!!
Чтоб иметь польское, чешское, канадское. Видно Зеленскому наплевать , что граждан становится всё меньше и меньше…

Ну когда уже наконец то ,примут закон о двойном гражданстве !!

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31.05.2022 05:06 Відповісти
> Тусуются на главном вокзале. Именно из-за них на украинцев начинают косо смотреть

Хибна інфа. Чехи розуміють, що цигани - то не українці. В місцевих ЗМІ вже були роз'яснення що до чого.

А от що знаю особисто, є хитросракі "біженці" з західних областей, які зареєструвались і щомісяця їздять з України до Чехії за соціальною допомогою ( 5000 CZK на рило за місяць).

Є й інші види. Так звані біженці-мажори. Жили в готелях за 70-80 EUR/добу. В магазинах/ресторанах обурювались, що ніхто не розуміє російську. Таких спостерігав у перший місяць війни. Зараз таких не видно.
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31.05.2022 12:16 Відповісти
А поляки не пропонують українським біженцям жити в наметах. Запрошують до себе додому. І там наших на порядок більше.
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31.05.2022 07:53 Відповісти
 
 