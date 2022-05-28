Понад 357 тис. громадян України отримали візи тимчасового захисту Чехії
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За даними Міністерства внутрішніх справ Чеської Републіки, з моменту вторгнення Росії в Україну візи тимчасового захисту отримали 357 566 осіб.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Czech Radio.
Близько 75-80% спочатку зареєстрованих біженців, за даними, залишаються у Чеській Республіці.
З початку війни у Поліції у справах іноземців зареєструвалося 264 846 осіб.
Зазначається, що діти до 15 років, близько третини яких є серед біженців з України, не зобов'язані реєструватися.
Якщо порівнювати по регіонах, то найбільше біженців знаходиться у Празі, де відчувається гостра нестача місць для біженців. Тому найближчими днями на території Чеської пошти в районі Малешиці має бути побудоване друге наметове містечко, спеціально для біженців, які не мають права на тимчасовий захист у Чеській Республіці.
Будь ласка, зачекайте...
безуглоебезумное правление с туманной перспективой вступления в ЕС с нашим коррупционным багажом, тем меньше вернутся. Ибо будут рассчитывать на своих подрастающих детей, которые уже свободно говорят на чешском.
Я вам скажу який, добра частина з них просто не повернеться, по причині того, що тупо з часом пустили корені, просто звикли до життя у Чехії (Польщі, Німеччині і т.д).
Єдине, що у нас в такому випадку зможе врятувати, це суворість чеських законів, де по закінченню конфлікту наших ввічливо попросять додому. Але на це я чомусь не сподіваюсь...
Ти ще зверни увагу, що чоловіків ніхто "роками" не буде випускати, відповідно або будуть руйнуватися сім'ї або жінки мусять будуть повертатися в умовні Вінниці, Львови, Чернівці де взагалі немає війни.
Сейчас много поехало даже для того ,что б на фонарь пожить ,а останутся ли они после отмены льгот еще не известно.
Многие будут пытаться остаться,особенно тем ,кому некуда возвращаться,изза разбитого жилья -жителям юга и востока
Длительного конфликта на этот раз не будет -это 100 процентов -все кончится либо победой,либо крахом-все закончится максимум до начала зимы
Просто читав на сайті румунських залізниць, що безкоштовний проїзд по Румунії і далі в угорщину і австрію, мають всі громадяни України, які мають підтвердження про в'їзд на територію Румунію. А штамп і є тим підтвердженням. А як щодо внутрішнього паспорту?
Чехия дала мне и жене визу на год...Жена вернулась в Украину 5 мая...она медик...я сачкую...лежу в госпитале...Лikaрі у Чехів Супер...
Сподіваюсь що влітку стану на ноги...