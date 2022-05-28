УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12844 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 230 21
біженці (1010) війна (56107) Чехія (997) переселенці (514)

Понад 357 тис. громадян України отримали візи тимчасового захисту Чехії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

парад,прага,вишиванка

За даними Міністерства внутрішніх справ Чеської Републіки, з моменту вторгнення Росії в Україну візи тимчасового захисту отримали 357 566 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Czech Radio.

Близько 75-80% спочатку зареєстрованих біженців, за даними, залишаються у Чеській Республіці.

З початку війни у ​​Поліції у справах іноземців зареєструвалося 264 846 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже всі українці, які вимушено виїхали до Європи, планують повернутися, - Шмигаль

Зазначається, що діти до 15 років, близько третини яких є серед біженців з України, не зобов'язані реєструватися.

Якщо порівнювати по регіонах, то найбільше біженців знаходиться у Празі, де відчувається гостра нестача місць для біженців. Тому найближчими днями на території Чеської пошти в районі Малешиці має бути побудоване друге наметове містечко, спеціально для біженців, які не мають права на тимчасовий захист у Чеській Республіці.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Интересно, сколько людей вернутся назад？Чем дольше война, тем меньше людей вернется . В стране останутся пенсы, чиновники и менты.
показати весь коментар
28.05.2022 14:07
+4
Ну прямо всіх твоїх друзєй друзєй чекають австрійці з паспортами після місяця біженства. Для початку треба вивчити дойч, прожити херову тучу років, а потім здавати іспит на громадянство. При цьому всі ці роки треба сидіти "ніжє трави" аби не викинули...Отже, не все так просто як здається на перший погляд
показати весь коментар
28.05.2022 14:37
+2
чем дольше у нас будет длиться зеленое безуглоебезумное правление с туманной перспективой вступления в ЕС с нашим коррупционным багажом, тем меньше вернутся. Ибо будут рассчитывать на своих подрастающих детей, которые уже свободно говорят на чешском.
показати весь коментар
28.05.2022 14:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно, сколько людей вернутся назад？Чем дольше война, тем меньше людей вернется . В стране останутся пенсы, чиновники и менты.
показати весь коментар
28.05.2022 14:07 Відповісти
Спрашивал друзей, их друзей - говорят 50/50, тоесть половина вернётся как они сами говорят
показати весь коментар
28.05.2022 14:15 Відповісти
Ну прямо всіх твоїх друзєй друзєй чекають австрійці з паспортами після місяця біженства. Для початку треба вивчити дойч, прожити херову тучу років, а потім здавати іспит на громадянство. При цьому всі ці роки треба сидіти "ніжє трави" аби не викинули...Отже, не все так просто як здається на перший погляд
показати весь коментар
28.05.2022 14:37 Відповісти
Ну вам видніше мабуть з України як воно тут в європі
показати весь коментар
28.05.2022 14:59 Відповісти
Ти не думав, що до війни деякі українці могли жити і подорожувати Європою і на власні очі бачити все те про що пишуть?!
показати весь коментар
28.05.2022 15:13 Відповісти
чем дольше у нас будет длиться зеленое безуглоебезумное правление с туманной перспективой вступления в ЕС с нашим коррупционным багажом, тем меньше вернутся. Ибо будут рассчитывать на своих подрастающих детей, которые уже свободно говорят на чешском.
показати весь коментар
28.05.2022 14:18 Відповісти
Розраховувати на підростаючих дітей можуть тільки 40-річні квочки-одиначки, які все життя або сиділи дома з дітьми, або ходили на роботу на ********", бо заробляв гроші в сім'ю чоловік. Чи ти думаєш, що 17-річний студент зможе собі дозволити на степендію утримувати матір?
показати весь коментар
28.05.2022 14:33 Відповісти
Мені насправді цікаво, скільки людей потім повернуться, враховуючи, що конфлікт буде продовжуватися роками. Проблема в тому, що більшість з них, це жінки та діти, закцентуємо на останніх. Вони будуть вчитися у чеських школах на чеські мови, повторюю, усе це затягнеться судячи з усього на роки, який буде результат ?

Я вам скажу який, добра частина з них просто не повернеться, по причині того, що тупо з часом пустили корені, просто звикли до життя у Чехії (Польщі, Німеччині і т.д).

Єдине, що у нас в такому випадку зможе врятувати, це суворість чеських законів, де по закінченню конфлікту наших ввічливо попросять додому. Але на це я чомусь не сподіваюсь...
показати весь коментар
28.05.2022 14:19 Відповісти
Звідки інформація, що конфлікт на роки? Рік - максимум. Не знаю, як у Чехії, однак у більшості країн дають пмж тільки на рік, і потім прийдеться переоформлюватися. І якщо війна закінчиться за 10 місяців, то ніхто їх там не буде тримати.
Ти ще зверни увагу, що чоловіків ніхто "роками" не буде випускати, відповідно або будуть руйнуватися сім'ї або жінки мусять будуть повертатися в умовні Вінниці, Львови, Чернівці де взагалі немає війни.
показати весь коментар
28.05.2022 14:27 Відповісти
а в чем проблема собственно? кто захочет и сможет найти лазейку останется. остальные вернутся, к своим семьям и дому.
показати весь коментар
28.05.2022 14:29 Відповісти
и до войнухи многие там жили,многие работали,кто то остался,кто то вернулся,часть что в чехии и польше типа осели-пытались свалить в более багатые страны и т.п.
Сейчас много поехало даже для того ,что б на фонарь пожить ,а останутся ли они после отмены льгот еще не известно.
Многие будут пытаться остаться,особенно тем ,кому некуда возвращаться,изза разбитого жилья -жителям юга и востока
Длительного конфликта на этот раз не будет -это 100 процентов -все кончится либо победой,либо крахом-все закончится максимум до начала зимы
показати весь коментар
28.05.2022 20:45 Відповісти
Поясність мені, може хто знає: коли біженці перетинають кордон їм ставлять штамп вїзду у закордонний паспорт, як звичайному туристу. А коли особи з українським внутрішнім паспортом перетинають кордон - їх пускають без штампа? Чи видають якусь довідку біженця на кордоні?
Просто читав на сайті румунських залізниць, що безкоштовний проїзд по Румунії і далі в угорщину і австрію, мають всі громадяни України, які мають підтвердження про в'їзд на територію Румунію. А штамп і є тим підтвердженням. А як щодо внутрішнього паспорту?
показати весь коментар
28.05.2022 14:20 Відповісти
Должны давать бумажку о пересечении границы, иначе будут проблемы и при получении защиты нужно будет как-то доказывает когда и где пересек
показати весь коментар
28.05.2022 14:34 Відповісти
Ключове слово тимчасового.
показати весь коментар
28.05.2022 14:23 Відповісти
По доброму їм заздрю. Сам планував туди переїхати, поки все це не почалося.
показати весь коментар
28.05.2022 14:37 Відповісти
Треба бути несповна розуму, аби зазбрити тим хто переїхав у країну-ніщесброда по європейським міркам.
показати весь коментар
28.05.2022 15:04 Відповісти
Порівняно із Чехією, Україна ніщєброди, так ще й із повальною корупцією.
показати весь коментар
28.05.2022 15:24 Відповісти
чехи не нищеброды
показати весь коментар
28.05.2022 15:26 Відповісти
ну и не богаты,как многие рассказывают -а по некоторым специальностям я вообще не понимаю нафиг было кудато ездить
показати весь коментар
28.05.2022 20:49 Відповісти
Мой дом в Харькове разбомбили 17 марта...

Чехия дала мне и жене визу на год...Жена вернулась в Украину 5 мая...она медик...я сачкую...лежу в госпитале...Лikaрі у Чехів Супер...
Сподіваюсь що влітку стану на ноги...
показати весь коментар
28.05.2022 14:42 Відповісти
Українці в Чехії отримали роботу....мабуть через півроку будуть гасати на інобричках тіпа Тойота або Вольво...
показати весь коментар
28.05.2022 15:39 Відповісти
 
 