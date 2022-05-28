Более 357 тыс. граждан Украины получили визы временной защиты Чехии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По данным Министерства внутренних дел Чешской Республики, с момента вторжения России в Украину визы временной защиты получили 357 566 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Czech Radio.
Около 75-80% первоначально зарегистрированных беженцев остаются в Чешской Республике.
С начала войны в Полиции по делам иностранцев зарегистрировалось 264 846 человек.
Отмечается, что дети до 15 лет, около трети которых среди беженцев из Украины, не обязаны регистрироваться.
Если сравнивать по регионам, то больше всего беженцев находится в Праге, где ощущается острая нехватка мест для беженцев. Поэтому в ближайшие дни на территории Чешской почты в районе Малешицы должен быть построен второй палаточный городок, специально для беженцев, не имеющих права на временную защиту в Чешской Республике.
Пожалуйста, подождите...
безуглоебезумное правление с туманной перспективой вступления в ЕС с нашим коррупционным багажом, тем меньше вернутся. Ибо будут рассчитывать на своих подрастающих детей, которые уже свободно говорят на чешском.
Я вам скажу який, добра частина з них просто не повернеться, по причині того, що тупо з часом пустили корені, просто звикли до життя у Чехії (Польщі, Німеччині і т.д).
Єдине, що у нас в такому випадку зможе врятувати, це суворість чеських законів, де по закінченню конфлікту наших ввічливо попросять додому. Але на це я чомусь не сподіваюсь...
Ти ще зверни увагу, що чоловіків ніхто "роками" не буде випускати, відповідно або будуть руйнуватися сім'ї або жінки мусять будуть повертатися в умовні Вінниці, Львови, Чернівці де взагалі немає війни.
Сейчас много поехало даже для того ,что б на фонарь пожить ,а останутся ли они после отмены льгот еще не известно.
Многие будут пытаться остаться,особенно тем ,кому некуда возвращаться,изза разбитого жилья -жителям юга и востока
Длительного конфликта на этот раз не будет -это 100 процентов -все кончится либо победой,либо крахом-все закончится максимум до начала зимы
Просто читав на сайті румунських залізниць, що безкоштовний проїзд по Румунії і далі в угорщину і австрію, мають всі громадяни України, які мають підтвердження про в'їзд на територію Румунію. А штамп і є тим підтвердженням. А як щодо внутрішнього паспорту?
Чехия дала мне и жене визу на год...Жена вернулась в Украину 5 мая...она медик...я сачкую...лежу в госпитале...Лikaрі у Чехів Супер...
Сподіваюсь що влітку стану на ноги...