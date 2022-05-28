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Более 357 тыс. граждан Украины получили визы временной защиты Чехии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

парад,прага,вишиванка

По данным Министерства внутренних дел Чешской Республики, с момента вторжения России в Украину визы временной защиты получили 357 566 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Czech Radio.

Около 75-80% первоначально зарегистрированных беженцев остаются в Чешской Республике.

С начала войны в Полиции по делам иностранцев зарегистрировалось 264 846 человек.

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Отмечается, что дети до 15 лет, около трети которых среди беженцев из Украины, не обязаны регистрироваться.

Если сравнивать по регионам, то больше всего беженцев находится в Праге, где ощущается острая нехватка мест для беженцев. Поэтому в ближайшие дни на территории Чешской почты в районе Малешицы должен быть построен второй палаточный городок, специально для беженцев, не имеющих права на временную защиту в Чешской Республике.
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Топ комментарии
+4
Интересно, сколько людей вернутся назад？Чем дольше война, тем меньше людей вернется . В стране останутся пенсы, чиновники и менты.
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28.05.2022 14:07
+4
Ну прямо всіх твоїх друзєй друзєй чекають австрійці з паспортами після місяця біженства. Для початку треба вивчити дойч, прожити херову тучу років, а потім здавати іспит на громадянство. При цьому всі ці роки треба сидіти "ніжє трави" аби не викинули...Отже, не все так просто як здається на перший погляд
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28.05.2022 14:37
+2
чем дольше у нас будет длиться зеленое безуглоебезумное правление с туманной перспективой вступления в ЕС с нашим коррупционным багажом, тем меньше вернутся. Ибо будут рассчитывать на своих подрастающих детей, которые уже свободно говорят на чешском.
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28.05.2022 14:18
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Интересно, сколько людей вернутся назад？Чем дольше война, тем меньше людей вернется . В стране останутся пенсы, чиновники и менты.
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28.05.2022 14:07 Ответить
Спрашивал друзей, их друзей - говорят 50/50, тоесть половина вернётся как они сами говорят
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28.05.2022 14:15 Ответить
Ну прямо всіх твоїх друзєй друзєй чекають австрійці з паспортами після місяця біженства. Для початку треба вивчити дойч, прожити херову тучу років, а потім здавати іспит на громадянство. При цьому всі ці роки треба сидіти "ніжє трави" аби не викинули...Отже, не все так просто як здається на перший погляд
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28.05.2022 14:37 Ответить
Ну вам видніше мабуть з України як воно тут в європі
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28.05.2022 14:59 Ответить
Ти не думав, що до війни деякі українці могли жити і подорожувати Європою і на власні очі бачити все те про що пишуть?!
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28.05.2022 15:13 Ответить
чем дольше у нас будет длиться зеленое безуглоебезумное правление с туманной перспективой вступления в ЕС с нашим коррупционным багажом, тем меньше вернутся. Ибо будут рассчитывать на своих подрастающих детей, которые уже свободно говорят на чешском.
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28.05.2022 14:18 Ответить
Розраховувати на підростаючих дітей можуть тільки 40-річні квочки-одиначки, які все життя або сиділи дома з дітьми, або ходили на роботу на ********", бо заробляв гроші в сім'ю чоловік. Чи ти думаєш, що 17-річний студент зможе собі дозволити на степендію утримувати матір?
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28.05.2022 14:33 Ответить
Мені насправді цікаво, скільки людей потім повернуться, враховуючи, що конфлікт буде продовжуватися роками. Проблема в тому, що більшість з них, це жінки та діти, закцентуємо на останніх. Вони будуть вчитися у чеських школах на чеські мови, повторюю, усе це затягнеться судячи з усього на роки, який буде результат ?

Я вам скажу який, добра частина з них просто не повернеться, по причині того, що тупо з часом пустили корені, просто звикли до життя у Чехії (Польщі, Німеччині і т.д).

Єдине, що у нас в такому випадку зможе врятувати, це суворість чеських законів, де по закінченню конфлікту наших ввічливо попросять додому. Але на це я чомусь не сподіваюсь...
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28.05.2022 14:19 Ответить
Звідки інформація, що конфлікт на роки? Рік - максимум. Не знаю, як у Чехії, однак у більшості країн дають пмж тільки на рік, і потім прийдеться переоформлюватися. І якщо війна закінчиться за 10 місяців, то ніхто їх там не буде тримати.
Ти ще зверни увагу, що чоловіків ніхто "роками" не буде випускати, відповідно або будуть руйнуватися сім'ї або жінки мусять будуть повертатися в умовні Вінниці, Львови, Чернівці де взагалі немає війни.
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28.05.2022 14:27 Ответить
а в чем проблема собственно? кто захочет и сможет найти лазейку останется. остальные вернутся, к своим семьям и дому.
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28.05.2022 14:29 Ответить
и до войнухи многие там жили,многие работали,кто то остался,кто то вернулся,часть что в чехии и польше типа осели-пытались свалить в более багатые страны и т.п.
Сейчас много поехало даже для того ,что б на фонарь пожить ,а останутся ли они после отмены льгот еще не известно.
Многие будут пытаться остаться,особенно тем ,кому некуда возвращаться,изза разбитого жилья -жителям юга и востока
Длительного конфликта на этот раз не будет -это 100 процентов -все кончится либо победой,либо крахом-все закончится максимум до начала зимы
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28.05.2022 20:45 Ответить
Поясність мені, може хто знає: коли біженці перетинають кордон їм ставлять штамп вїзду у закордонний паспорт, як звичайному туристу. А коли особи з українським внутрішнім паспортом перетинають кордон - їх пускають без штампа? Чи видають якусь довідку біженця на кордоні?
Просто читав на сайті румунських залізниць, що безкоштовний проїзд по Румунії і далі в угорщину і австрію, мають всі громадяни України, які мають підтвердження про в'їзд на територію Румунію. А штамп і є тим підтвердженням. А як щодо внутрішнього паспорту?
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28.05.2022 14:20 Ответить
Должны давать бумажку о пересечении границы, иначе будут проблемы и при получении защиты нужно будет как-то доказывает когда и где пересек
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28.05.2022 14:34 Ответить
Ключове слово тимчасового.
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28.05.2022 14:23 Ответить
По доброму їм заздрю. Сам планував туди переїхати, поки все це не почалося.
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28.05.2022 14:37 Ответить
Треба бути несповна розуму, аби зазбрити тим хто переїхав у країну-ніщесброда по європейським міркам.
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28.05.2022 15:04 Ответить
Порівняно із Чехією, Україна ніщєброди, так ще й із повальною корупцією.
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28.05.2022 15:24 Ответить
чехи не нищеброды
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28.05.2022 15:26 Ответить
ну и не богаты,как многие рассказывают -а по некоторым специальностям я вообще не понимаю нафиг было кудато ездить
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28.05.2022 20:49 Ответить
Мой дом в Харькове разбомбили 17 марта...

Чехия дала мне и жене визу на год...Жена вернулась в Украину 5 мая...она медик...я сачкую...лежу в госпитале...Лikaрі у Чехів Супер...
Сподіваюсь що влітку стану на ноги...
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28.05.2022 14:42 Ответить
Українці в Чехії отримали роботу....мабуть через півроку будуть гасати на інобричках тіпа Тойота або Вольво...
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28.05.2022 15:39 Ответить
 
 