Более 357 тыс. граждан Украины получили визы временной защиты Чехии

По данным Министерства внутренних дел Чешской Республики, с момента вторжения России в Украину визы временной защиты получили 357 566 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Czech Radio.

Около 75-80% первоначально зарегистрированных беженцев остаются в Чешской Республике.

С начала войны в Полиции по делам иностранцев зарегистрировалось 264 846 человек.

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Отмечается, что дети до 15 лет, около трети которых среди беженцев из Украины, не обязаны регистрироваться.

Если сравнивать по регионам, то больше всего беженцев находится в Праге, где ощущается острая нехватка мест для беженцев. Поэтому в ближайшие дни на территории Чешской почты в районе Малешицы должен быть построен второй палаточный городок, специально для беженцев, не имеющих права на временную защиту в Чешской Республике.