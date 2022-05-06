Почти все украинцы, вынужденно выехавшие в Европу, планируют вернуться, - Шмыгаль

Почти все люди, покинувшие Украину из-за российской вооруженной агрессии, намерены вернуться домой.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью журналистам польского общественного вещателя TVP, видео которого обнародовано в Телеграме главы украинского правительства, передает Цензор.НЕТ.

"С начала этой полномасштабной вооруженной агрессии, по нашим данным, Украину покинуло около пяти миллионов людей, и те, мы считаем, не являются классическими беженцами. У нас есть внутренне перемещенные лица и внешне перемещенные лица. Временно, потому что, по нашим данными и исследованиями, 99 процентов этих людей имеют твердые намерения вернуться в Украину.Это преимущественно женщины и дети, мужчины и родители которых сегодня воюют за Украину. И действительно воссоединение семей должно состояться. Эти люди хотят домой, они ждут завершения войны пока ситуация станет более-менее безопасной", – сказал Шмыгаль.

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Он добавил, что за последние недели в Украину вернулось уже около миллиона человек, и поток возвращения уже сегодня превелирует над потоком оттока из Украины.

"Поэтому мы ждем всех украинцев домой. Мы глубоко благодарны Польше за очень теплый, действительно семейный прием в прямом смысле этого слова.

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Многие украинцы живут в польских семьях. И это очень важный, символический, ментальный момент между нашими народами, между украинскими и польскими семьями. Я убежден, что это сблизит наши народы", - подчеркнул Премьер-министр. Он добавил также, что память об этом останется в следующих поколениях на десятилетия и сотни лет.

"Действительно, Польша чрезвычайно эффективно справилась с многомиллионным потоком беженцев из Украины. Действительно, все было чрезвычайно цивилизованно, структурировано, и ни от одного украинца мы не слышали каких-то жалоб, какого-то ненадлежащего отношения. Это заслуживает большой благодарности и уважения", - подчеркнул Шмыгаль.

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