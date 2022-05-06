Почти все украинцы, вынужденно выехавшие в Европу, планируют вернуться, - Шмыгаль
Почти все люди, покинувшие Украину из-за российской вооруженной агрессии, намерены вернуться домой.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью журналистам польского общественного вещателя TVP, видео которого обнародовано в Телеграме главы украинского правительства, передает Цензор.НЕТ.
"С начала этой полномасштабной вооруженной агрессии, по нашим данным, Украину покинуло около пяти миллионов людей, и те, мы считаем, не являются классическими беженцами. У нас есть внутренне перемещенные лица и внешне перемещенные лица. Временно, потому что, по нашим данными и исследованиями, 99 процентов этих людей имеют твердые намерения вернуться в Украину.Это преимущественно женщины и дети, мужчины и родители которых сегодня воюют за Украину. И действительно воссоединение семей должно состояться. Эти люди хотят домой, они ждут завершения войны пока ситуация станет более-менее безопасной", – сказал Шмыгаль.
Он добавил, что за последние недели в Украину вернулось уже около миллиона человек, и поток возвращения уже сегодня превелирует над потоком оттока из Украины.
"Поэтому мы ждем всех украинцев домой. Мы глубоко благодарны Польше за очень теплый, действительно семейный прием в прямом смысле этого слова.
Многие украинцы живут в польских семьях. И это очень важный, символический, ментальный момент между нашими народами, между украинскими и польскими семьями. Я убежден, что это сблизит наши народы", - подчеркнул Премьер-министр. Он добавил также, что память об этом останется в следующих поколениях на десятилетия и сотни лет.
"Действительно, Польша чрезвычайно эффективно справилась с многомиллионным потоком беженцев из Украины. Действительно, все было чрезвычайно цивилизованно, структурировано, и ни от одного украинца мы не слышали каких-то жалоб, какого-то ненадлежащего отношения. Это заслуживает большой благодарности и уважения", - подчеркнул Шмыгаль.
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Вот и спрашивается,чего уезжать то?
да и честно говоря, я рад, что мои дети не травят психику постоянными сиренами, пусть даже без бомбёжек...
Тому подався як і багато інших на заробітки, оплата пристойна забрав сім'ю.
Повертатися незбираюся.
Сейчас снимут послабления для беженцев и основная масса будет вынуждена либо стать по закону беженцами (с кучей ограничений),либо начать интегрироваться по настоящему ,без льгот (оплачивая счета ,жилье и т.п.)
А смысл возвращаться только если "знов заруба з москалями буде"?? мы здесь воюем за свою землю, за свое будущее здесь и за своих детей здесь, а не за тех, кто сдрыснули и "вже бачать себе інтегрованими в еврпопіській всесвіт". Родина у этих детей где? и у вас? где пайка больше??
Західні фахівці прогнозують, що за кордон виїдуть до 8 млн наших співгромадян. Це неймовірна цифра, не знаю, що має статися, аби вона справдилася. Але у такому випадку до 5 млн осіб можуть не повернутися.
если удалось найти жильё ( варианты от проживания у родственников, в немецких семьях, в хостелах - до сборно-щитовых комнаток на окраинах сёл), то при условии самостоятельного приготовления пищи в Германии выплачивают около 330 евро на человека плюс бесплатный проезд в местном транспорте и раз в неделю благотворительный пакет/сумка с продуктами на грани окончания срока годности
работу могут найти единицы - в большинстве случаев из-за языкового барьера и сложности в подтверждении квалификации, поэтому ПОДАВЛЯЮЩЕЕ число беженцев готово вернуться в Украину сразу после прекращения войны и нормализации повседневной жизни ( транспорт, работа, магазины, коммунальные услуги) - тут Шмыгаль прав
кроме того, власти Германии начнут "закручивать гайки" сразу по окончании войны, чтобы сделать жизнь беженцев малокомфортной - для этого у местных бюрократов есть все рычаги
оставят только нашедших постоянную работу и готовых интегрироваться
и это я говорю о Германии, где пособие повыше, чем в других странах ЕС
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