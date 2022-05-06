Майже всі українці, які вимушено виїхали до Європи, планують повернутися, - Шмигаль

Майже всі люди, що покинули Україну через російську збройну агресію, мають намір повернутися додому.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю журналістам польського суспільного мовника TVP, відео якого оприлюднено в Телеграмі глави українського уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку цієї повномасштабної збройної агресії, за нашими даними, Україну покинуло близько п'яти мільйонів людей, і ті, ми вважаємо, не є класичними біженцями. У нас є внутрішньо переміщені особи і зовнішньо переміщені особи. Тимчасово, тому що, за нашими даними і дослідженнями, 99 відсотків цих людей мають тверді наміри повернутися в Україну. Це переважно жінки і діти, чоловіки і батьки яких сьогодні воюють за Україну. І дійсно возз’єднання сімей має відбутися. Ці люди хочуть додому, вони чекають завершення війни, або поки ситуація стане більш-менш безпечною", - сказав Шмигаль.

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Він додав, що за останні тижні в Україну повернулося вже близько мільйона людей, і потік повернення вже сьогодні перебільшує потік відтоку з України.

"Тому ми чекаємо всіх українців додому. Ми глибоко вдячні Польщі за надзвичайно теплий, дійсно родинний прийом у прямому сенсі цього слова.

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Багато українців живуть у польських родинах. І це надзвичайно важливий, символічний, ментальний момент між нашими народами, між українськими і польськими сім’ями. Я переконаний, що це зблизить наші народи", - наголосив Прем’єр-міністр Він додав також, що пам’ять про це залишиться в наступних поколіннях на десятиліття і сотні років.

"Дійсно, Польща надзвичайно ефективно впоралась із багатомільйонним потоком біженців з України. Дійсно, все було надзвичайно цивілізовано, структуровано, і від жодного українця ми не чули якихось скарг, якогось неналежного ставлення. Це заслуговує на велику вдячність і повагу", - наголосив Шмигаль.

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