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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Майже всі українці, які вимушено виїхали до Європи, планують повернутися, - Шмигаль

біженці,евакуація

Майже всі люди, що покинули Україну через російську збройну агресію, мають намір повернутися додому.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю журналістам польського суспільного мовника TVP, відео якого оприлюднено в Телеграмі глави українського уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку цієї повномасштабної збройної агресії, за нашими даними, Україну покинуло близько п'яти мільйонів людей, і ті, ми вважаємо, не є класичними біженцями. У нас є внутрішньо переміщені особи і зовнішньо переміщені особи. Тимчасово, тому що, за нашими даними і дослідженнями, 99 відсотків цих людей мають тверді наміри повернутися в Україну. Це переважно жінки і діти, чоловіки і батьки яких сьогодні воюють за Україну. І дійсно возз’єднання сімей має відбутися. Ці люди хочуть додому, вони чекають завершення війни, або поки ситуація стане більш-менш безпечною", - сказав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша леді США зустрінеться в Європі з українськими біженцями, - Reuters

Він додав, що за останні тижні в Україну повернулося вже близько мільйона людей, і потік повернення вже сьогодні перебільшує потік відтоку з України.

"Тому ми чекаємо всіх українців додому. Ми глибоко вдячні Польщі за надзвичайно теплий, дійсно родинний прийом у прямому сенсі цього слова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 5,5 млн людей виїхали з України від 24 лютого, - ООН

Багато українців живуть у польських родинах. І це надзвичайно важливий, символічний, ментальний момент між нашими народами, між українськими і польськими сім’ями. Я переконаний, що це зблизить наші народи", - наголосив Прем’єр-міністр Він додав також, що пам’ять про це залишиться в наступних поколіннях на десятиліття і сотні років.

"Дійсно, Польща надзвичайно ефективно впоралась із багатомільйонним потоком біженців з України. Дійсно, все було надзвичайно цивілізовано, структуровано, і від жодного українця ми не чули якихось скарг, якогось неналежного ставлення. Це заслуговує на велику вдячність і повагу", - наголосив Шмигаль.

Також читайте: Понад 1 млн українців повернулися до країни від 24 лютого, - Шмигаль

Автор: 

біженці (1891) переселенці (986) Шмигаль Денис (4640)


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Топ коментарі
+11
Смішно. Вони влаштують своє життя там і більше нікуди не поїдуть.
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06.05.2022 21:15 Відповісти
+11
Нашо то посміховиськом виставлятися.Знав багатьох ще до війни,які ніяк не могли в Німеччині затриматися,а зараз скористалися такою ситуацією й разов з 4 дітьми вже там.
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06.05.2022 21:17 Відповісти
+8
Это чистый бред. При всех вливаниях Запада и окночании войны завтра на уровень жизни 2021 года мы вернемся лет через 5. Это нужно понимать. Не думаю что многие захотят работать за 100 басков в месяц.
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06.05.2022 21:21 Відповісти
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Бать капитан очевидность...
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06.05.2022 21:02 Відповісти
Хто скаже, це правда, що біженцям можна безкоштовно жити в Польщі до кінця травня, а з 1 червня, якщо хочеш залишитись, мусиш сам винаймати житло за власні кошти?
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06.05.2022 21:02 Відповісти
а можна поцікавиться, з якої області України ви є біженкою?
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06.05.2022 21:07 Відповісти
та нє, я нікуди не виїхала. То племінниця так говорить....
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06.05.2022 21:10 Відповісти
У нас тоже повыезжали (с черкащины),хотя по большому счету на область упало штук 20 ракет и те по военным объектам в основном.
Вот и спрашивается,чего уезжать то?
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06.05.2022 21:15 Відповісти
скористалися нагодою.... Багато таких, котрі даже не чули як бомба рветься.
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06.05.2022 21:19 Відповісти
в перші дні більше всього виїхали з областей Західної України...
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06.05.2022 21:40 Відповісти
многие уехали в первые недели, когда ещё небыло известно, что здесь будет безопасно.
да и честно говоря, я рад, что мои дети не травят психику постоянными сиренами, пусть даже без бомбёжек...
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06.05.2022 21:51 Відповісти
дивись, я з Черкас, я розмовляю Українською а не орковською як і більшісь черкащан, за 20 ракет ти реально припи...брехав, і на даний момент, моя родина так нікуди і не поїхала, хоча я і не з ними. .
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06.05.2022 22:12 Відповісти
і лєнка перша блєдя повернулась, чи тільки планує?/
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06.05.2022 21:11 Відповісти
У зеленських є нерухомість в Криму, Італії, ще можна злиняти в Британію, бідувати точно не будуть, а особливо після війни.
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06.05.2022 21:52 Відповісти
Майже всі люди, що покинули Україну через російську збройну агресію, мають намір повернутися додому.- про це Шмигалю за'явили майже 5 млн. українців,котрі виїхали з України - особисто.
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06.05.2022 21:13 Відповісти
Так и есть. Все хотят вернутся❗👍
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06.05.2022 21:16 Відповісти
Это чистый бред. При всех вливаниях Запада и окночании войны завтра на уровень жизни 2021 года мы вернемся лет через 5. Это нужно понимать. Не думаю что многие захотят работать за 100 басков в месяц.
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06.05.2022 21:21 Відповісти
Через пару месяцев после победы экономика Украины будет развиваться такими темпами, что работать в Украину будут ехать даже немцы и американцы❗
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06.05.2022 21:28 Відповісти
а ти лічно уже работаєш , та ?
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06.05.2022 21:35 Відповісти
шось це зовсім не патріотично з вашого боку....
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06.05.2022 21:33 Відповісти
А кто работал за 100 баксов?В принципе зарплаты были от 400 долларов (по Черкассам) и выше.Сомневаюсь ,что и сейчас будут намного меньше.
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06.05.2022 21:51 Відповісти
Скажу лише за себе , працював 15 років на різних фірмах та підприємствах. Вибір тяжкий, або отримуєш копійки або залишаєш сім'ю і бачиш лише на вихідні. А в містечку роботи майже нема, дружина то на підробітках то тимчасових. Їй навіть в центрі зайнятості прямим текстом сказали: хочеш йти за фахом шукай зв'язки або давай на лапу!
Тому подався як і багато інших на заробітки, оплата пристойна забрав сім'ю.
Повертатися незбираюся.
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07.05.2022 00:49 Відповісти
за 100 никто не работал даже в 2014 году, когда экономика буквально схлопнулась, не несите чушь.
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06.05.2022 21:52 Відповісти
Ну это же не значит, что нужно сдриснуть куда посытнее и не возвращатся... иначе какой ты, нафиг, украинец??? Для кого и кем тогда восстанавливать всё, какие перспективы? Не патриот для своей страны, и для чужой никогда не будешь. Хотя, я могу их понять, оглядываясь на нашу зелёную власть, которая, скорее всего, пройдёт на 2 срок... Не все такой беспредел выдержат.
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06.05.2022 22:57 Відповісти
Смішно. Вони влаштують своє життя там і більше нікуди не поїдуть.
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06.05.2022 21:15 Відповісти
Брехня 💯%
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06.05.2022 21:17 Відповісти
Так границы и раньше были открыты,чего ж не ехали то?
Сейчас снимут послабления для беженцев и основная масса будет вынуждена либо стать по закону беженцами (с кучей ограничений),либо начать интегрироваться по настоящему ,без льгот (оплачивая счета ,жилье и т.п.)
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06.05.2022 21:55 Відповісти
Ну вот смотри, я ИТшник, раньше не ехал потому что меня тут все устраивало. Теперь уеду как только откроют границы. Причины очевидны - не хочу еще раз тут застрять без работы. Если ты не в курсе украинские компании сократили часть персонала, а иностранные перестали нанимать украинских ИТ-шников из-за военных рисков. Вот и сижу теперь доедаю последние остатки ранее заработанных денег, что буду есть если война затянется на год - понятия не имею, в стране работы нет, а из страны меня не выпускают.
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06.05.2022 21:59 Відповісти
в стране работы нет?? а вы ее искали??
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06.05.2022 22:06 Відповісти
я вообще-то хорошо зарабатываю, поэтому и не выехал. В европе меньше предлагали. Я уже писал, что обычно выезжают радостно, кто здесь никто и зовут его никак.
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06.05.2022 22:55 Відповісти
я вполне себе успешный специалист в своей отрасли (большие корпоративные БД и разработка под них). Вот только такое себе могут позволить крупные корпорации, а у них есть службы безопасности которые дали рекомендации после начала войны сотрудников из Украины уволить и новых не нанимать. И я их вполне понимаю, если кто-то попадет в плен к рашистам под пытками выдаст все логины/пароли и вообще все что знает.
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07.05.2022 21:02 Відповісти
Конечно искал. Проблема в том что я работал в аутсорсе на западные компании, а они сейчас не хотят нанимать из Украины по соображениям безопасности. У всех практически дословный ответ - вы нас устраиваете, как сможете выехать из Украины в безопасное место - свяжитесь с нашим HR. Вот только выехать я как раз и не могу..
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07.05.2022 20:57 Відповісти
Многие уедут, причины очевидны
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06.05.2022 22:17 Відповісти
брехня! Подруга з двома дочками каже шо не повернеться ні в якому разі....
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06.05.2022 21:17 Відповісти
Нашо то посміховиськом виставлятися.Знав багатьох ще до війни,які ніяк не могли в Німеччині затриматися,а зараз скористалися такою ситуацією й разов з 4 дітьми вже там.
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06.05.2022 21:17 Відповісти
На кожне рило 449 євриків соціалки от і порахуйте скільки в місяць виходить! Хто при здоровому глузді повернеться у воюючу напівзруйновану країну, тим більше без будь-якого розуміння коли це все закінчиться?!
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06.05.2022 21:32 Відповісти
знайомій з 3-ма дітьми дали в Німетчині житло + 800 євро на всіх (на чотирьох). Так що по факту виходить 200 євро на людину на їжу
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06.05.2022 21:39 Відповісти
Читайте по слогам❗После войны👍
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06.05.2022 21:48 Відповісти
Иди в ОПу, шмыгаль. Забери зеледента и езжайте освобождать Мариуполь... Или умрите там. Какой-то клован говорил так про Крым...
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06.05.2022 21:19 Відповісти
так говорити, не мішки таскати
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06.05.2022 21:23 Відповісти
Выедут, потому что с ценами на все и доходами + война, жить комфортнее в европе
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06.05.2022 21:34 Відповісти
чоловіки виїдуть бо більшість свої сім'ї відправили за кордоном...
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06.05.2022 21:38 Відповісти
Більшість вже ніколи не повернеться в країну якою керують клоуни і зрадники і чиї злочинні дії і привели до цієї війни!
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06.05.2022 21:28 Відповісти
сьогодні шось забагато Шмигаля і шо не спіч то сі "шедеврально" - най і цьому "шашлики" в голову вдарили... або вже десь в чомусь "обісралися"...
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06.05.2022 21:31 Відповісти
шмыгалёнышь точно нашёлся. занимайся ковидом. как ты любил про него трындеть
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06.05.2022 21:33 Відповісти
"Звиздеть-то каждый может!"
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06.05.2022 21:36 Відповісти
Соплеменники,а чего ваши топы наперегонки соревнуются в идиотизме?
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06.05.2022 21:58 Відповісти
Люди не будуть повертатися, якщо не буде перемоги України, а буде "припинення війни" (за планом Зеленського). А зміст повертатися тоді? Як тоді налагоджувати життя і жити в очікуванні наступної війни(
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06.05.2022 22:06 Відповісти
Як кажуть в Одессе між словом планувати і повернутися велика різниця.... Та частина що любить Україну і бажає в ній жити знаходиться вдома незважаючи на обстріли та руйнування. Якась частина живе у родичів, а якась частина на квартирах в Центральній та Західній Україні і стараються хоча б морально підтримати наших захистників...
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06.05.2022 22:17 Відповісти
Вдома краще, як би там ні було
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06.05.2022 22:36 Відповісти
тупой комментарий.
А смысл возвращаться только если "знов заруба з москалями буде"?? мы здесь воюем за свою землю, за свое будущее здесь и за своих детей здесь, а не за тех, кто сдрыснули и "вже бачать себе інтегрованими в еврпопіській всесвіт". Родина у этих детей где? и у вас? где пайка больше??
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06.05.2022 22:53 Відповісти
Шмыгаль, сьеш луковицу перед тем как говорить чуш
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06.05.2022 22:46 Відповісти
"дурень думкою багатіє".
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06.05.2022 22:55 Відповісти
Усі, хто втік від війни у Європу, усі кажуть, що дуже хочуть повернутись, скучили за домівкою, але жодна не повернулась. Їм там все не подобається, але мирне небо та цивілізоване суспільство роблять свою справу - всі там залишаться, а коли наши отримають перемогу над ордою, наші втікачі приїдуть у гості та знову втечуть.
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06.05.2022 22:55 Відповісти
Все залежить, насамперед, від того, скільки триватиме війна. Якщо закінчиться швидко, за 1−2 місяці, більшість повернуться. За кордоном залишаться максимум 600 тис. Якщо активні бойові дії будуть тривати до кінця року або довше і, не дай Боже, поширяться територіально, то охочих покинути країну побільшає.

Західні фахівці прогнозують, що за кордон виїдуть до 8 млн наших співгромадян. Це неймовірна цифра, не знаю, що має статися, аби вона справдилася. Але у такому випадку до 5 млн осіб можуть не повернутися.
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06.05.2022 23:01 Відповісти
есть разные семьи: много женщин с детьми ( бабушка, дочка и внуки), есть беженцы из Одесской области на собственном Мерседесе ( отец, мать и трое детей), а есть цыгане ( тоже многодетные, без мужчин)
если удалось найти жильё ( варианты от проживания у родственников, в немецких семьях, в хостелах - до сборно-щитовых комнаток на окраинах сёл), то при условии самостоятельного приготовления пищи в Германии выплачивают около 330 евро на человека плюс бесплатный проезд в местном транспорте и раз в неделю благотворительный пакет/сумка с продуктами на грани окончания срока годности
работу могут найти единицы - в большинстве случаев из-за языкового барьера и сложности в подтверждении квалификации, поэтому ПОДАВЛЯЮЩЕЕ число беженцев готово вернуться в Украину сразу после прекращения войны и нормализации повседневной жизни ( транспорт, работа, магазины, коммунальные услуги) - тут Шмыгаль прав
кроме того, власти Германии начнут "закручивать гайки" сразу по окончании войны, чтобы сделать жизнь беженцев малокомфортной - для этого у местных бюрократов есть все рычаги
оставят только нашедших постоянную работу и готовых интегрироваться
и это я говорю о Германии, где пособие повыше, чем в других странах ЕС
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06.05.2022 23:11 Відповісти
Сумняваюся, што ўсе. А цяпер, калі існуе магчымасць уехаць з-за вайны, гэтай магчымасцю будуць карыстацца больш і больш. Вяртацца будуць тыя, каму ёсць куды вяртацца. Я б сказаў, што 50/50 гэта вельмі аптымістычны прагноз. Сколькі ўжо выехала? Каля 5 мільёнаў? Ужо сустрэў 2 сям'і, з Луганшчыны і Данеччыны, у іх вачах я ня бачыў вялікага жадання вярнуцца.
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07.05.2022 00:24 Відповісти
То так, друже, а Ви на що чекали? Вважаєте, що хтось за ними сумуватиме?

https://fakty.com.ua/ru/ukraine/suspilstvo/20141102-1532219/ «Луганчанам не нужны нахлебники из ЕС»: лучшее фото о выборах в «ЛНР»
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07.05.2022 00:55 Відповісти
Ну сам факт таго, што адны бяжалі з-пад Луганску, а другія з Марыюпалю (увогуле цікавая гісторыя) ня сведчыць аб тым, што яны вата.
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07.05.2022 01:08 Відповісти
Це висловлення - ще один доказ наскіки влада має уяву про справжній рівень життя своїх громадян . Плюс перспективи...
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07.05.2022 00:26 Відповісти
 
 