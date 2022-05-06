Майже всі українці, які вимушено виїхали до Європи, планують повернутися, - Шмигаль
Майже всі люди, що покинули Україну через російську збройну агресію, мають намір повернутися додому.
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю журналістам польського суспільного мовника TVP, відео якого оприлюднено в Телеграмі глави українського уряду, передає Цензор.НЕТ.
"Від початку цієї повномасштабної збройної агресії, за нашими даними, Україну покинуло близько п'яти мільйонів людей, і ті, ми вважаємо, не є класичними біженцями. У нас є внутрішньо переміщені особи і зовнішньо переміщені особи. Тимчасово, тому що, за нашими даними і дослідженнями, 99 відсотків цих людей мають тверді наміри повернутися в Україну. Це переважно жінки і діти, чоловіки і батьки яких сьогодні воюють за Україну. І дійсно возз’єднання сімей має відбутися. Ці люди хочуть додому, вони чекають завершення війни, або поки ситуація стане більш-менш безпечною", - сказав Шмигаль.
Він додав, що за останні тижні в Україну повернулося вже близько мільйона людей, і потік повернення вже сьогодні перебільшує потік відтоку з України.
"Тому ми чекаємо всіх українців додому. Ми глибоко вдячні Польщі за надзвичайно теплий, дійсно родинний прийом у прямому сенсі цього слова.
Багато українців живуть у польських родинах. І це надзвичайно важливий, символічний, ментальний момент між нашими народами, між українськими і польськими сім’ями. Я переконаний, що це зблизить наші народи", - наголосив Прем’єр-міністр Він додав також, що пам’ять про це залишиться в наступних поколіннях на десятиліття і сотні років.
"Дійсно, Польща надзвичайно ефективно впоралась із багатомільйонним потоком біженців з України. Дійсно, все було надзвичайно цивілізовано, структуровано, і від жодного українця ми не чули якихось скарг, якогось неналежного ставлення. Це заслуговує на велику вдячність і повагу", - наголосив Шмигаль.
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Вот и спрашивается,чего уезжать то?
да и честно говоря, я рад, что мои дети не травят психику постоянными сиренами, пусть даже без бомбёжек...
Тому подався як і багато інших на заробітки, оплата пристойна забрав сім'ю.
Повертатися незбираюся.
Сейчас снимут послабления для беженцев и основная масса будет вынуждена либо стать по закону беженцами (с кучей ограничений),либо начать интегрироваться по настоящему ,без льгот (оплачивая счета ,жилье и т.п.)
А смысл возвращаться только если "знов заруба з москалями буде"?? мы здесь воюем за свою землю, за свое будущее здесь и за своих детей здесь, а не за тех, кто сдрыснули и "вже бачать себе інтегрованими в еврпопіській всесвіт". Родина у этих детей где? и у вас? где пайка больше??
Західні фахівці прогнозують, що за кордон виїдуть до 8 млн наших співгромадян. Це неймовірна цифра, не знаю, що має статися, аби вона справдилася. Але у такому випадку до 5 млн осіб можуть не повернутися.
если удалось найти жильё ( варианты от проживания у родственников, в немецких семьях, в хостелах - до сборно-щитовых комнаток на окраинах сёл), то при условии самостоятельного приготовления пищи в Германии выплачивают около 330 евро на человека плюс бесплатный проезд в местном транспорте и раз в неделю благотворительный пакет/сумка с продуктами на грани окончания срока годности
работу могут найти единицы - в большинстве случаев из-за языкового барьера и сложности в подтверждении квалификации, поэтому ПОДАВЛЯЮЩЕЕ число беженцев готово вернуться в Украину сразу после прекращения войны и нормализации повседневной жизни ( транспорт, работа, магазины, коммунальные услуги) - тут Шмыгаль прав
кроме того, власти Германии начнут "закручивать гайки" сразу по окончании войны, чтобы сделать жизнь беженцев малокомфортной - для этого у местных бюрократов есть все рычаги
оставят только нашедших постоянную работу и готовых интегрироваться
и это я говорю о Германии, где пособие повыше, чем в других странах ЕС
https://fakty.com.ua/ru/ukraine/suspilstvo/20141102-1532219/ «Луганчанам не нужны нахлебники из ЕС»: лучшее фото о выборах в «ЛНР»