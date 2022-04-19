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Понад 1 млн українців повернулися до країни від 24 лютого, - Шмигаль

шмигаль

З початку повномасштабного вторгнення українці масово повертаються до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на центр Стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль:

Українці повертаються додому. Вже понад мільйон наших громадян повернулись на батьківщину від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Понад мільйон українців від 24 лютого стали внутрішньо переміщеними особами, людям уже почали виплачувати обіцяні дві та три тисячі гривень:

Майже півтора мільйона людей офіційно зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи. Ми почали виплати для них з 8 квітня, по дві тисячі гривень на кожного дорослого, по три тисячі гривень на дитину або на особу з інвалідністю. Вже 250 тисяч людей отримали свої кошти. Поступово будем перераховувати кошти всім нашим вимушеним переселенцям.

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Автор: 

біженці (1868) переселенці (977) Шмигаль Денис (4574)


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Якщо не буде закону про колаборантів, втратите і території, і людей.
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19.04.2022 22:40 Відповісти
Ще б з переселенцями порядок навели, у Львові ходять бичари здорові з Харкова, пивко попивають. а в будинку напроти - похорон, ховають героя, який кілька днів тому помер під Ізюмом, захищаючи їхню область.. ппц несправедливо
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19.04.2022 22:48 Відповісти
А, ти, прямо, з Фінляндії, кацапе, пишеш??
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19.04.2022 23:21 Відповісти
ТЫ ДЕБИЛ?
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19.04.2022 23:26 Відповісти
а шо не так,чи вони що недоторкані?
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20.04.2022 02:50 Відповісти
Повертаються ті, хто автівки зараз жене із Польщі, а біженці стоять у чергах до пунктів допомоги. Наших дуже багато у Варшаві.
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19.04.2022 22:54 Відповісти
багато, переляканих. Дурна логістика. Я, декілька разів, під час, комендантської години, по кущам, бігав, щоб встигнути та визвати людям, таксі та довезти на вокзал. Боялися на вулицю виходити, в незнайомому місті. Паспорт, майже, на лоба клеїв, добре, що, пацани, в адекваті були. Навіть, 2 рази про "паляницю" питали. І смішно, і сумно.
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19.04.2022 23:31 Відповісти
 
 