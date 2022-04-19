Понад 1 млн українців повернулися до країни від 24 лютого, - Шмигаль

З початку повномасштабного вторгнення українці масово повертаються до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на центр Стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль:

Українці повертаються додому. Вже понад мільйон наших громадян повернулись на батьківщину від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Понад мільйон українців від 24 лютого стали внутрішньо переміщеними особами, людям уже почали виплачувати обіцяні дві та три тисячі гривень:

Майже півтора мільйона людей офіційно зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи. Ми почали виплати для них з 8 квітня, по дві тисячі гривень на кожного дорослого, по три тисячі гривень на дитину або на особу з інвалідністю. Вже 250 тисяч людей отримали свої кошти. Поступово будем перераховувати кошти всім нашим вимушеним переселенцям.

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