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Уряд виділив перші 200 мільйонів для підтримки працевлаштування переселенців. ВIДЕО

Кабінет Міністрів виділив перші 200 млн грн бізнесу, який приймає на роботу внутрішньо переміщених українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму відеозверненні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Перші 200 млн грн виділили для бізнесу, який наймає внутрішніх переселенців. Виплата у 6,5 тисяч гривень для часткової компенсації зарплат на кожного працевлаштованого переселенця. Стимулюємо брати таких людей на роботу", - сказав Шмигаль.

За останні тижні 25% малого та середнього бізнесу збільшили обсяги роботи. Крім того, бізнес покращив очікування по оборотах на 10-20% порівняно з початком квітня, зазначив Шмигаль.

"Втрати, яких вже зазнали підприємці, колосальні. Але зменшення податків, кредити під 0% та покращення логістичних маршрутів сприятимуть відновленню", - підкреслив очільник уряду.

Він також закликав українців підтримувати бізнес, особливо малих та середніх підприємців.

Автор: 

бізнес (1991) Кабмін (14108) переселенці (981) Шмигаль Денис (4608)


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18.04.2022 17:27 Відповісти
Ай молодцы. А с асфальтобесия на армию нельзя было перекинуть? А то напоминает фразу "мы сожгли твой дом, но из твоих налогов заплатим тебе компенсацию"
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18.04.2022 17:33 Відповісти
*** які 200 мл на зсу треба в реальному часі - хто хоче той роботу найде .
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18.04.2022 18:00 Відповісти
Где?
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18.04.2022 18:06 Відповісти
половину віїхало щоб на холяву пожити
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18.04.2022 18:02 Відповісти
На какую халяву?
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18.04.2022 18:07 Відповісти
На халяву, на халяву. Про то вже стільки історій... І то невидуманих, реальних. Знайома прийняла дві сім`ї своїх знайомих з Києва, Тиждень, другий годувала, а далі каже - йдіть, зареєструтесь, я хоч якусь компенсацію за квартлату буду мати. Ні, не будемо. Заледве згодились. Жінки зарєструвались, чоловіки ні. Шукайте хоч яку роботу. Знову ні. Стихло в Києві, поїхали. А тепер знову - давай ми до тебе повернемось, будемо виплату отримувати, бо в Києві на роботу треба йти. Або в Польщі, сиділи місяць, поляки тоді кажуть, до праці, прошу пані. Знову ні, ми краще в Україну, на Захід, щоб і далі на халяву. А ти кажеш...
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18.04.2022 18:24 Відповісти
 
 