Уряд виділив перші 200 мільйонів для підтримки працевлаштування переселенців. ВIДЕО

Кабінет Міністрів виділив перші 200 млн грн бізнесу, який приймає на роботу внутрішньо переміщених українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму відеозверненні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Перші 200 млн грн виділили для бізнесу, який наймає внутрішніх переселенців. Виплата у 6,5 тисяч гривень для часткової компенсації зарплат на кожного працевлаштованого переселенця. Стимулюємо брати таких людей на роботу", - сказав Шмигаль.

За останні тижні 25% малого та середнього бізнесу збільшили обсяги роботи. Крім того, бізнес покращив очікування по оборотах на 10-20% порівняно з початком квітня, зазначив Шмигаль.

"Втрати, яких вже зазнали підприємці, колосальні. Але зменшення податків, кредити під 0% та покращення логістичних маршрутів сприятимуть відновленню", - підкреслив очільник уряду.

Він також закликав українців підтримувати бізнес, особливо малих та середніх підприємців.