Правительство выделило первые 200 миллионов для поддержки трудоустройства переселенцев. ВИДЕО

Кабинет Министров выделил первые 200 млн грн бизнесу, который принимает на работу внутриперемещенных украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в своем видеообращении премьер-министр Денис Шмигаль.

"Первые 200 млн грн выделили для бизнеса, который нанимает внутренних переселенцев. Выплата в 6,5 тысяч гривен для частичной компенсации зарплат на каждого трудоустроенного переселенца. Стимулируем брать таких людей на работу", - сказал Шмигаль.

В последние недели 25% малого и среднего бизнеса увеличили объемы работы. Кроме того, бизнес улучшил ожидания по оборотам на 10-20% по сравнению с началом апреля, отметил Шмигаль.

"Потери, которые уже понесли предприниматели, колоссальны. Но уменьшение налогов, кредиты под 0% и улучшение логистических маршрутов будут способствовать восстановлению", - подчеркнул глава правительства.

Он также призвал украинцев поддерживать бизнес, особенно малых и средних предпринимателей.