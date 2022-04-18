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Правительство выделило первые 200 миллионов для поддержки трудоустройства переселенцев. ВИДЕО

Кабинет Министров выделил первые 200 млн грн бизнесу, который принимает на работу внутриперемещенных украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в своем видеообращении премьер-министр Денис Шмигаль.

"Первые 200 млн грн выделили для бизнеса, который нанимает внутренних переселенцев. Выплата в 6,5 тысяч гривен для частичной компенсации зарплат на каждого трудоустроенного переселенца. Стимулируем брать таких людей на работу", - сказал Шмигаль.

В последние недели 25% малого и среднего бизнеса увеличили объемы работы. Кроме того, бизнес улучшил ожидания по оборотам на 10-20% по сравнению с началом апреля, отметил Шмигаль.

"Потери, которые уже понесли предприниматели, колоссальны. Но уменьшение налогов, кредиты под 0% и улучшение логистических маршрутов будут способствовать восстановлению", - подчеркнул глава правительства.

Он также призвал украинцев поддерживать бизнес, особенно малых и средних предпринимателей.

бизнес (1621) Кабмин (14031) переселенцы (531) Шмыгаль Денис (2708)


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Вот самый крутой выстрел по кацапам
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18.04.2022 17:27 Ответить
Ай молодцы. А с асфальтобесия на армию нельзя было перекинуть? А то напоминает фразу "мы сожгли твой дом, но из твоих налогов заплатим тебе компенсацию"
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18.04.2022 17:33 Ответить
*** які 200 мл на зсу треба в реальному часі - хто хоче той роботу найде .
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18.04.2022 18:00 Ответить
Где?
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18.04.2022 18:06 Ответить
половину віїхало щоб на холяву пожити
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18.04.2022 18:02 Ответить
На какую халяву?
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18.04.2022 18:07 Ответить
На халяву, на халяву. Про то вже стільки історій... І то невидуманих, реальних. Знайома прийняла дві сім`ї своїх знайомих з Києва, Тиждень, другий годувала, а далі каже - йдіть, зареєструтесь, я хоч якусь компенсацію за квартлату буду мати. Ні, не будемо. Заледве згодились. Жінки зарєструвались, чоловіки ні. Шукайте хоч яку роботу. Знову ні. Стихло в Києві, поїхали. А тепер знову - давай ми до тебе повернемось, будемо виплату отримувати, бо в Києві на роботу треба йти. Або в Польщі, сиділи місяць, поляки тоді кажуть, до праці, прошу пані. Знову ні, ми краще в Україну, на Захід, щоб і далі на халяву. А ти кажеш...
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18.04.2022 18:24 Ответить
 
 