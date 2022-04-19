Более 1 млн украинцев вернулись в страну от 24 февраля, - Шмыгаль

С начала полномасштабного вторжения украинцы массово возвращаются в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на центр Стратегических коммуникаций и информационной безопасности, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль:

Украинцы возвращаются домой. Уже более миллиона наших граждан вернулись на родину с начала полномасштабного вторжения РФ.

Более миллиона украинцев от 24 февраля стали внутренне перемещенными лицами, людям уже начали выплачивать обещанные две и три тысячи гривен:

Около полутора миллионов человек официально зарегистрировались как внутренне перемещенные лица. Мы начали выплаты для них с 8 апреля, по две тысячи гривен на каждого взрослого, по три тысячи гривен на ребенка или лицо с инвалидностью. Уже 250 тысяч человек получили свои деньги. Постепенно будем перечислять деньги всем нашим вынужденным переселенцам.

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