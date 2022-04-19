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Более 1 млн украинцев вернулись в страну от 24 февраля, - Шмыгаль

шмигаль

С начала полномасштабного вторжения украинцы массово возвращаются в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на центр Стратегических коммуникаций и информационной безопасности, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль:

Украинцы возвращаются домой. Уже более миллиона наших граждан вернулись на родину с начала полномасштабного вторжения РФ.

Более миллиона украинцев от 24 февраля стали внутренне перемещенными лицами, людям уже начали выплачивать обещанные две и три тысячи гривен:

Около полутора миллионов человек официально зарегистрировались как внутренне перемещенные лица. Мы начали выплаты для них с 8 апреля, по две тысячи гривен на каждого взрослого, по три тысячи гривен на ребенка или лицо с инвалидностью. Уже 250 тысяч человек получили свои деньги. Постепенно будем перечислять деньги всем нашим вынужденным переселенцам.

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беженцы (1642) переселенцы (530) Шмыгаль Денис (2684)


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Якщо не буде закону про колаборантів, втратите і території, і людей.
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19.04.2022 22:40 Ответить
Ще б з переселенцями порядок навели, у Львові ходять бичари здорові з Харкова, пивко попивають. а в будинку напроти - похорон, ховають героя, який кілька днів тому помер під Ізюмом, захищаючи їхню область.. ппц несправедливо
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19.04.2022 22:48 Ответить
А, ти, прямо, з Фінляндії, кацапе, пишеш??
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19.04.2022 23:21 Ответить
ТЫ ДЕБИЛ?
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19.04.2022 23:26 Ответить
а шо не так,чи вони що недоторкані?
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20.04.2022 02:50 Ответить
Повертаються ті, хто автівки зараз жене із Польщі, а біженці стоять у чергах до пунктів допомоги. Наших дуже багато у Варшаві.
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19.04.2022 22:54 Ответить
багато, переляканих. Дурна логістика. Я, декілька разів, під час, комендантської години, по кущам, бігав, щоб встигнути та визвати людям, таксі та довезти на вокзал. Боялися на вулицю виходити, в незнайомому місті. Паспорт, майже, на лоба клеїв, добре, що, пацани, в адекваті були. Навіть, 2 рази про "паляницю" питали. І смішно, і сумно.
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19.04.2022 23:31 Ответить
 
 