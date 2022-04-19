Кабмин фиксирует положительную динамику восстановления экономики, - Шмыгаль

Власти фиксируют положительную динамику восстановления экономики по сравнению с мартом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на очередном заседании правительства, сообщает Укринформ.

"Обеспечение нашей армии, восстановление разрушенных городов, социальные выплаты просто невозможны без работающей экономики. По сравнению с мартом мы действительно фиксируем в определенной степени положительную динамику восстановления. Налоговые, кредитные и регуляторные изменения, которые мы запустили, помогают бизнесу держаться и возобновлять работу. За последний неделю подано более 2,5 тыс. заявок от разных предприятий на получение кредитов под 0% в рамках программы "5-7-9", - сказал Шмыгаль.

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