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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кабмин фиксирует положительную динамику восстановления экономики, - Шмыгаль

шмигаль

Власти фиксируют положительную динамику восстановления экономики по сравнению с мартом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на очередном заседании правительства, сообщает Укринформ.

"Обеспечение нашей армии, восстановление разрушенных городов, социальные выплаты просто невозможны без работающей экономики. По сравнению с мартом мы действительно фиксируем в определенной степени положительную динамику восстановления. Налоговые, кредитные и регуляторные изменения, которые мы запустили, помогают бизнесу держаться и возобновлять работу. За последний неделю подано более 2,5 тыс. заявок от разных предприятий на получение кредитов под 0% в рамках программы "5-7-9", - сказал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дефолт России – вопрос не месяцев, а недель, - Шмыгаль

экономика (3880) Шмыгаль Денис (2684)


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Топ комментарии
+14
боже, какой он дол...б
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19.04.2022 21:05
+9
Навіщо таке казати ?
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19.04.2022 21:04
+9
СМИ взбунтовались против цензуры СБУ и НБУ, начав говорить неприглядную правду
Утром 18 апреля лучший сайт по финансам и банкам Украины minfin.com.ua поднял бунт против цензуры и запрета на информацию от СБУ и НБУ. На сайте появилась целая серия публикаций, рассказывающих о тяжелом финансовом положении жителей страны, а также информирующая о неприглядной стороне действий финансовых властей страны.
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19.04.2022 21:12
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Навіщо таке казати ?
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19.04.2022 21:04 Ответить
Шо ви дивуєтесь? У нього все ок
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19.04.2022 21:11 Ответить
Падіння на 35-45% по різних оцінках. Хороший такий позитив по Шмигальскі....
Шмигаль, Арестович, ще кілька подібних - це основні брехуни зеленої влади.
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19.04.2022 21:22 Ответить
боже, какой он дол...б
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19.04.2022 21:05 Ответить
Це моя перша думка після "прочтения" цього дерьма!)))))
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19.04.2022 22:07 Ответить
ссученая ахметовсая шестерка, и по недоразумению министр.
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19.04.2022 21:08 Ответить
Йому певно щось пороблено!
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19.04.2022 21:08 Ответить
А що з державним сектором економіки? Як там оборонні підприємства, хоча б відновлюються? Чи все що ви можете - тільки фіксувати?
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19.04.2022 21:11 Ответить
Та не треба про це говорити.
Плюси вже познімали на цеху з відновлення трофейної техніки.
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19.04.2022 21:26 Ответить
СМИ взбунтовались против цензуры СБУ и НБУ, начав говорить неприглядную правду
Утром 18 апреля лучший сайт по финансам и банкам Украины minfin.com.ua поднял бунт против цензуры и запрета на информацию от СБУ и НБУ. На сайте появилась целая серия публикаций, рассказывающих о тяжелом финансовом положении жителей страны, а также информирующая о неприглядной стороне действий финансовых властей страны.
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19.04.2022 21:12 Ответить
Закон про колаборантів чому не підписаний?
Не на часі?
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19.04.2022 21:27 Ответить
Розівка, Запорізької області...
https://twitter.com/OksuMeD/status/1516478442908307456 https://twitter.com/OksuMeD/status/1516478442908307456

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19.04.2022 21:31 Ответить
Фіксатори, блін долбоптахи
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19.04.2022 21:29 Ответить
Дурень думкою багатіє
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19.04.2022 21:39 Ответить
жду новостей. Получили кредит, отстроили предприятие, но тут опять рашисты напали, угробили завод, но мы рядом, опять кредит дадим))) Так, Чечню восстанавливали, где по бумагам, опять построили завод, а потом, чтото прилетело и нет завода))) И все по новой)) все новое, хорошо забытое старое)
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19.04.2022 22:07 Ответить
Зеленогнойные мрази уже с первых дней войны мечтают побыстрей начать дерибанить зарубежную финансовую помощь на восстановления страны. Мне кажется -боневтик тому и невтик, що замаячила перспектива очередного крупного грабежа страны. Я даже не сомневаюсь, что и сейчас они тырят с космической скоростью огромную часть финпомощи стране. Очень надеюсь, что после войны ,неожиданно, в инопрессе всплывут веселые дела наших сук урода всех мастей.
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19.04.2022 22:14 Ответить
Можливо десь щось і покращилось,тільки ж Гетьманцев знову почав є.ало розкривать.
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19.04.2022 23:26 Ответить
Шо он морозит? Шмыгаль, выйди из кабинета и пройдись по улицам. Или сам себя не попиаришь - не попиарит никто? Зелёные уроды
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19.04.2022 23:44 Ответить
Хорошо, что идёт рост экономики. Во многом это благодаря новым тарифам
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20.04.2022 01:14 Ответить
Він наркоман?
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20.04.2022 09:43 Ответить
 
 