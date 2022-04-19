Кабмін фіксує позитивну динаміку відновлення економіки, - Шмигаль
Влада фіксує позитивну динаміку відновлення економіки порівняно з березнем.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні уряду, повідомляє Укрінформ.
"Забезпечення нашої армії, відбудова зруйнованих міст, соціальні виплати просто неможливі без працюючої економіки. Порівняно з березнем, ми дійсно фіксуємо певною мірою позитивну динаміку відновлення. Податкові, кредитні та регуляторні зміни, які ми запустили, допомагають бізнесу триматися та відновлювати роботу. За останній тиждень подано більше 2,5 тис. заявок від різних підприємств на отримання кредитів під 0% у рамках програми "5-7-9", - сказав Шмигаль.
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Шмигаль, Арестович, ще кілька подібних - це основні брехуни зеленої влади.
Плюси вже познімали на цеху з відновлення трофейної техніки.
Утром 18 апреля лучший сайт по финансам и банкам Украины minfin.com.ua поднял бунт против цензуры и запрета на информацию от СБУ и НБУ. На сайте появилась целая серия публикаций, рассказывающих о тяжелом финансовом положении жителей страны, а также информирующая о неприглядной стороне действий финансовых властей страны.
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