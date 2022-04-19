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Кабмін фіксує позитивну динаміку відновлення економіки, - Шмигаль

шмигаль

Влада фіксує позитивну динаміку відновлення економіки порівняно з березнем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні уряду, повідомляє Укрінформ.

"Забезпечення нашої армії, відбудова зруйнованих міст, соціальні виплати просто неможливі без працюючої економіки. Порівняно з березнем, ми дійсно фіксуємо певною мірою позитивну динаміку відновлення. Податкові, кредитні та регуляторні зміни, які ми запустили, допомагають бізнесу триматися та відновлювати роботу. За останній тиждень подано більше 2,5 тис. заявок від різних підприємств на отримання кредитів під 0% у рамках програми "5-7-9", - сказав Шмигаль.

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Автор: 

економіка (930) Шмигаль Денис (4574)


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Топ коментарі
+14
боже, какой он дол...б
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19.04.2022 21:05
+9
Навіщо таке казати ?
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19.04.2022 21:04
+9
СМИ взбунтовались против цензуры СБУ и НБУ, начав говорить неприглядную правду
Утром 18 апреля лучший сайт по финансам и банкам Украины minfin.com.ua поднял бунт против цензуры и запрета на информацию от СБУ и НБУ. На сайте появилась целая серия публикаций, рассказывающих о тяжелом финансовом положении жителей страны, а также информирующая о неприглядной стороне действий финансовых властей страны.
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19.04.2022 21:12
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Навіщо таке казати ?
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19.04.2022 21:04 Відповісти
Шо ви дивуєтесь? У нього все ок
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19.04.2022 21:11 Відповісти
Падіння на 35-45% по різних оцінках. Хороший такий позитив по Шмигальскі....
Шмигаль, Арестович, ще кілька подібних - це основні брехуни зеленої влади.
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19.04.2022 21:22 Відповісти
боже, какой он дол...б
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19.04.2022 21:05 Відповісти
Це моя перша думка після "прочтения" цього дерьма!)))))
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19.04.2022 22:07 Відповісти
ссученая ахметовсая шестерка, и по недоразумению министр.
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19.04.2022 21:08 Відповісти
Йому певно щось пороблено!
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19.04.2022 21:08 Відповісти
А що з державним сектором економіки? Як там оборонні підприємства, хоча б відновлюються? Чи все що ви можете - тільки фіксувати?
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19.04.2022 21:11 Відповісти
Та не треба про це говорити.
Плюси вже познімали на цеху з відновлення трофейної техніки.
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19.04.2022 21:26 Відповісти
СМИ взбунтовались против цензуры СБУ и НБУ, начав говорить неприглядную правду
Утром 18 апреля лучший сайт по финансам и банкам Украины minfin.com.ua поднял бунт против цензуры и запрета на информацию от СБУ и НБУ. На сайте появилась целая серия публикаций, рассказывающих о тяжелом финансовом положении жителей страны, а также информирующая о неприглядной стороне действий финансовых властей страны.
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19.04.2022 21:12 Відповісти
Закон про колаборантів чому не підписаний?
Не на часі?
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19.04.2022 21:27 Відповісти
Розівка, Запорізької області...
https://twitter.com/OksuMeD/status/1516478442908307456 https://twitter.com/OksuMeD/status/1516478442908307456

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19.04.2022 21:31 Відповісти
Фіксатори, блін долбоптахи
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19.04.2022 21:29 Відповісти
Дурень думкою багатіє
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19.04.2022 21:39 Відповісти
жду новостей. Получили кредит, отстроили предприятие, но тут опять рашисты напали, угробили завод, но мы рядом, опять кредит дадим))) Так, Чечню восстанавливали, где по бумагам, опять построили завод, а потом, чтото прилетело и нет завода))) И все по новой)) все новое, хорошо забытое старое)
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19.04.2022 22:07 Відповісти
Зеленогнойные мрази уже с первых дней войны мечтают побыстрей начать дерибанить зарубежную финансовую помощь на восстановления страны. Мне кажется -боневтик тому и невтик, що замаячила перспектива очередного крупного грабежа страны. Я даже не сомневаюсь, что и сейчас они тырят с космической скоростью огромную часть финпомощи стране. Очень надеюсь, что после войны ,неожиданно, в инопрессе всплывут веселые дела наших сук урода всех мастей.
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19.04.2022 22:14 Відповісти
Можливо десь щось і покращилось,тільки ж Гетьманцев знову почав є.ало розкривать.
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19.04.2022 23:26 Відповісти
Шо он морозит? Шмыгаль, выйди из кабинета и пройдись по улицам. Или сам себя не попиаришь - не попиарит никто? Зелёные уроды
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19.04.2022 23:44 Відповісти
Хорошо, что идёт рост экономики. Во многом это благодаря новым тарифам
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20.04.2022 01:14 Відповісти
Він наркоман?
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20.04.2022 09:43 Відповісти
 
 