Дефолт России – вопрос не месяцев, а недель, - Шмыгаль
В ближайшее время произойдет дефолт в РФ.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил сегодня во время видеообращения, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что порты всех стран ЕС приостановили обслуживание российских кораблей. Также страны Европейского Союза наконец-то начинают обсуждение нефтяного эмбарго и ужесточение санкций против "Сбербанка".
"Эти решения нужны как можно скорее. Эти решения помогут остановить войну", - подчеркивает Шмигаль.
"Дефолт России становится вопросом уже даже не месяцев, а недель", – добавляет он.
По словам Шмыгаля, власти Украины ежедневно во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским говорят с партнерами о важности дальнейшего давления на Россию.
"И я уверен, что это экономическое и финансовое давление продолжится. Так же, как мы все уверены в победе Украины. Работаем, чтобы ее приблизить. Верим в наши Вооруженные Силы. Спасибо и поддерживаем наших защитников", - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
росія зможе воювати поки буде отримувати виручку від родажу вуглеводородів.
По-друге, слухати Шмигаля -себе не поважати.
Нам на себя внимание обращать надо. Пока толстый похудеет, худой сдохнет.
Хіба ви не бачите, що кацапа видали шибболєти??
Бо касапи можуть і будуть навіть з дефолтом стріляти і вбивати.
И что???, ой, ужас, всё пропала на россии, путин не заплатил евреям проценты в этом месяце...
Жалкує, що йому ще там вкрасти не вийде? Так нехай себе на обмін запропонує.
Это значит что необходимые суммы будут принудительно взысканы путем продажи арестованного имущества зарубежом. Процесс не быстрый, но неприятный.
При этом, ты не сможешь получить новых кредитов, банкноту никто не даст, а если и дадут, то проценты будут включать все риски.
Экономика без денег начнет стагнировать, экономические связи разрушаться.
Привет новые 90-е
несколько недель назад в рф в канцелярских магазинах начался дефицит офисной бумаги. Теперь вот такой продук «импортозамещения» предлагают покупателям. Причем, если раньше нормальная бумага стоила 280 руб, то теперь этот продукт странного цвета продают по 500 руб.
В соцсетях шутят, что из расходного материала, бумага перешла в разряд роскоши.
Как сообщала группа «ИС», в рф с полок магазинов https://sprotyv.info/video/krizis-v-rf-s-polok-magazinov-propalo-mylo-video/ пропало мыло .
і взагалі...було б дуже смішно якби не хотілось плакати
Я більше скажу їм навіть дефолт потрібен в цих умовах
Тож уточнюю ту цілком таємну річ - дефолт мокшостану відбудеться 7 травня. Це всі скрізь знають і без Шмигаля.