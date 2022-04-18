Дефолт России – вопрос не месяцев, а недель, - Шмыгаль

В ближайшее время произойдет дефолт в РФ.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил сегодня во время видеообращения, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что порты всех стран ЕС приостановили обслуживание российских кораблей. Также страны Европейского Союза наконец-то начинают обсуждение нефтяного эмбарго и ужесточение санкций против "Сбербанка".

"Эти решения нужны как можно скорее. Эти решения помогут остановить войну", - подчеркивает Шмигаль.

"Дефолт России становится вопросом уже даже не месяцев, а недель", – добавляет он.

По словам Шмыгаля, власти Украины ежедневно во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским говорят с партнерами о важности дальнейшего давления на Россию.

"И я уверен, что это экономическое и финансовое давление продолжится. Так же, как мы все уверены в победе Украины. Работаем, чтобы ее приблизить. Верим в наши Вооруженные Силы. Спасибо и поддерживаем наших защитников", - резюмировал он.

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