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Дефолт России – вопрос не месяцев, а недель, - Шмыгаль

дефолт

В ближайшее время произойдет дефолт в РФ.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил сегодня во время видеообращения, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что порты всех стран ЕС приостановили обслуживание российских кораблей. Также страны Европейского Союза наконец-то начинают обсуждение нефтяного эмбарго и ужесточение санкций против "Сбербанка".

"Эти решения нужны как можно скорее. Эти решения помогут остановить войну", - подчеркивает Шмигаль.

"Дефолт России становится вопросом уже даже не месяцев, а недель", – добавляет он.

По словам Шмыгаля, власти Украины ежедневно во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским говорят с партнерами о важности дальнейшего давления на Россию.

"И я уверен, что это экономическое и финансовое давление продолжится. Так же, как мы все уверены в победе Украины. Работаем, чтобы ее приблизить. Верим в наши Вооруженные Силы. Спасибо и поддерживаем наших защитников", - резюмировал он.

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Топ комментарии
+24
Шмыгаль нам бы свои штаны поддерживать, чтобы ещё пару-тройку миллионов народа не свалило и не осталось насовсем за границей, а не ежедневно за расисян переживать. Уже пора заканчивать с этим тупым пиаром и заниматься своими военными и экономическими делами
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18.04.2022 17:25
+16
По-перше, дефолт росії, навть якщо він відбудеться, абсолютно не змінить її поведінки.
По-друге, слухати Шмигаля -себе не поважати.
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18.04.2022 17:28
+12
Лёшик! Ты зарегистрировался на Цензоре неделю назад что бы ***** свою толкать
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18.04.2022 17:34
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Шмыгаль нам бы свои штаны поддерживать, чтобы ещё пару-тройку миллионов народа не свалило и не осталось насовсем за границей, а не ежедневно за расисян переживать. Уже пора заканчивать с этим тупым пиаром и заниматься своими военными и экономическими делами
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18.04.2022 17:25 Ответить
І мабуть Європа перестане в бензоколонки купувати нафту та газ?

росія зможе воювати поки буде отримувати виручку від родажу вуглеводородів.
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18.04.2022 18:16 Ответить
деньги у них пока есть но они не могут купить то что им нужно + блокировка портов и контейнеров - потом все покатится как снежный ком самая главная жопа та что ждет рашку - это безработица - а значит и безденежье позже
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19.04.2022 02:50 Ответить
Ну так, 4 травня крайній строк по виплаті боргу, це два тижні
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18.04.2022 17:25 Ответить
Та заплатять вони так як і того разу заплатили.а всі зроблять вигляд що ніби так і має бути
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18.04.2022 18:14 Ответить
На що це вплине суттево?
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18.04.2022 17:26 Ответить
на безработицу - уже сейчас останавливаются крупные заводы и на пример в москве минимум 200 тысяч человек потеряют работу .. веселись народ путлер все вам оплачивает"
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19.04.2022 02:53 Ответить
По-перше, дефолт росії, навть якщо він відбудеться, абсолютно не змінить її поведінки.
По-друге, слухати Шмигаля -себе не поважати.
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18.04.2022 17:28 Ответить
А по-третє слухати такого кацапа як ти, не потрібно.
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18.04.2022 17:31 Ответить
микола твоей кацапии уже ничто не поможет иди скорее ьвыковыривай путлера из бункера - безработица под 30% в рашке вот это праздник будет
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19.04.2022 02:55 Ответить
Дефолт это несомненно приоритетная возможность для российской экономики. Мы сможем реально восстановить перспективные отрасли реального сектора экономики, улучшить межотраслевые связи предприятий, наладить плановое взаимодействие между поставщиками комплектующих. Также предлагаю поддержать решение совета федерации об отмене частной собственности и ввести запрет на борщ, ввоз и продажу сала.
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18.04.2022 17:29 Ответить
безработица под 30% в рашке вот это праздник будет
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19.04.2022 02:56 Ответить
Ой, блин, харе заливать! Слышали уже. Чёт не загибается пока рашка. Да и не загнётся - не стоит обманывать себя
Нам на себя внимание обращать надо. Пока толстый похудеет, худой сдохнет.
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18.04.2022 17:29 Ответить
Лёшик! Ты зарегистрировался на Цензоре неделю назад что бы ***** свою толкать
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18.04.2022 17:34 Ответить
Що саме не так він сказав?
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18.04.2022 17:45 Ответить
Так. Саме так і кажуть в їхньому барнаулі.
Хіба ви не бачите, що кацапа видали шибболєти??
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18.04.2022 18:35 Ответить
а ты на месяц раньше зарегистрировался чтобы его поддерживать, набутылочник украиномовный?
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18.04.2022 21:57 Ответить
це чистокровний кацап з усть-піздюйска. Хіба ви не чуєте акцент??
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18.04.2022 19:09 Ответить
великий заклінатель дефолтів- маестро чмигаленко- заклінае-заклінае і накінець заклинює
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18.04.2022 17:32 Ответить
А нас не стільки дефолт цікавить, а перемога у війні.
Бо касапи можуть і будуть навіть з дефолтом стріляти і вбивати.
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18.04.2022 17:32 Ответить
перемога у вiйнi это к зелено-командувачу -он же у нас всеми видосиками руководит .
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19.04.2022 02:58 Ответить
У них уже був один дефолт, і шо з того??? Може вже досить піаритися...Зніміть вже в собі рожеві окуляри.
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18.04.2022 17:35 Ответить
когда у них был дефолт при таких санкциях? ты хоть понимаешь расклады сейчас?
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19.04.2022 03:00 Ответить
Кому кому, а Шмигалю я вірю..., він все знає.
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18.04.2022 17:39 Ответить
Дефолт это не выплата долга своевременно .
И что???, ой, ужас, всё пропала на россии, путин не заплатил евреям проценты в этом месяце...
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18.04.2022 17:41 Ответить
а санкции? а безработица?
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19.04.2022 03:01 Ответить
Баба "Беня" - говорив, що дефолт це "не боляче" і пропонував показати маза-фака МВФ. Ну от і побачимо на москалях як це "не боляче".
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18.04.2022 17:42 Ответить
Цей шмигалястий утирок мав би відповідати на питання, як пенсіонерам з пенсією 2-3 тисячі гривень прожити при таких цінах на продукти харчування, а воно робить припущення про сроки дефолту в росії... Літературних слів просто нема. Гнида.
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18.04.2022 17:45 Ответить
Ти мабуть на Балі живеш..а не у воюючій країні
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18.04.2022 18:44 Ответить
А ти й до початку війни так лизав?
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18.04.2022 19:19 Ответить
не позорься своими отмазками - нам приходит тонны помощи продуктами из Европы - где они?
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19.04.2022 03:03 Ответить
Ты очень жырный пенсионер раз у тебя 3 тыс грн! А 1500 не хочешь?
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18.04.2022 22:00 Ответить
А у тебя вообще мозг есть? Если ты рассказываешь,, что по ноздри в дерьме, но при этом претензии адресуешь не своре шмыгалей, а мне, то это явный признак умственной отсталости...
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20.04.2022 11:59 Ответить
Він напевно на картах ТАРО гадав
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18.04.2022 17:58 Ответить
Ще один стурбований що там запоребриком відбувається.

Жалкує, що йому ще там вкрасти не вийде? Так нехай себе на обмін запропонує.
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18.04.2022 18:00 Ответить
З за бугра видніше
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18.04.2022 18:46 Ответить
Насколько я понимаю, дефолт это когда ты не можешь платить долги своим кредиторам.
Это значит что необходимые суммы будут принудительно взысканы путем продажи арестованного имущества зарубежом. Процесс не быстрый, но неприятный.
При этом, ты не сможешь получить новых кредитов, банкноту никто не даст, а если и дадут, то проценты будут включать все риски.
Экономика без денег начнет стагнировать, экономические связи разрушаться.
Привет новые 90-е
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18.04.2022 18:02 Ответить
им кредиты и так никто не дает - у них деньги есть пока но у кацапов товаров нужных нет - производственные цепочки разрушаются - заводы останавливаются - орков увольняют на улицу сосать путинский член
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19.04.2022 03:07 Ответить
Ой, а потім знову якось "чисто випадково" Кацапстану вдасться заплатити по зобов'язанням.Ну "чисто випадково" так буде. Цікаво що тоді буде триндіти цей зелений випляток
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18.04.2022 18:11 Ответить
Сколько кацапья набежало с нарративами "ой, дефолт для Рассии - не страшно!"
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18.04.2022 18:26 Ответить
импортный отбеливатель ёктор...

несколько недель назад в рф в канцелярских магазинах начался дефицит офисной бумаги. Теперь вот такой продук «импортозамещения» предлагают покупателям. Причем, если раньше нормальная бумага стоила 280 руб, то теперь этот продукт странного цвета продают по 500 руб.

В соцсетях шутят, что из расходного материала, бумага перешла в разряд роскоши.
Как сообщала группа «ИС», в рф с полок магазинов https://sprotyv.info/video/krizis-v-rf-s-polok-magazinov-propalo-mylo-video/ пропало мыло .
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18.04.2022 18:31 Ответить
Не буде в них ніякого дефолту. От коли майже майже будет, тоді ***** швиденько переграє. От, як би Франція відхрестилася від параші, тоді б вони відчули подих дефолту. А на разі, це лише тимчасові пертрубації.
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18.04.2022 18:35 Ответить
Ваші слова та Богу у вуха.
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18.04.2022 18:45 Ответить
та ж ви шо? невже план "анаконда" запустили?
і взагалі...було б дуже смішно якби не хотілось плакати
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18.04.2022 19:01 Ответить
Почому зараз на расії діді на палке
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18.04.2022 19:07 Ответить
Тобі особисто , що від того ?

Я більше скажу їм навіть дефолт потрібен в цих умовах
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18.04.2022 19:43 Ответить
Шмигаль відкрив нам дуже страшну державну тьаємницю. Але сам її не пойняв.
Тож уточнюю ту цілком таємну річ - дефолт мокшостану відбудеться 7 травня. Це всі скрізь знають і без Шмигаля.
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18.04.2022 20:30 Ответить
а кто его обьявит ?
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19.04.2022 03:08 Ответить
 
 