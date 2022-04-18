Дефолт Росії - питання не місяців, а тижнів, - Шмигаль
Найближчим часом відбудеться дефолт Російської Федерації.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив сьогодні під час відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що порти усіх країн ЄС зупинили обслуговування російських кораблів. Також країни Європейського Союзу нарешті починають обговорення нафтового ембарго та посилення санкцій проти "Сбербанку".
"Ці рішення потрібні якомога швидше. Ці рішення допоможуть зупинити війну", - наголошує Шмигаль.
"Дефолт Росії стає питанням уже навіть не місяців, а тижнів", - додає він.
За словами Шмигаля, влада України щодня на чолі з президентом України Володимиром Зеленським говорить із партнерами про важливість подальшого тиску на Росію.
"І я впевнений, що цей економічний та фінансовий тиск продовжиться. Так само як ми всі впевнені у перемозі України. Працюємо, аби її наблизити. Віримо у наші Збройні Сили. Дякуємо та підтримуємо наших захисників", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
росія зможе воювати поки буде отримувати виручку від родажу вуглеводородів.
По-друге, слухати Шмигаля -себе не поважати.
Нам на себя внимание обращать надо. Пока толстый похудеет, худой сдохнет.
Хіба ви не бачите, що кацапа видали шибболєти??
Бо касапи можуть і будуть навіть з дефолтом стріляти і вбивати.
И что???, ой, ужас, всё пропала на россии, путин не заплатил евреям проценты в этом месяце...
Жалкує, що йому ще там вкрасти не вийде? Так нехай себе на обмін запропонує.
Это значит что необходимые суммы будут принудительно взысканы путем продажи арестованного имущества зарубежом. Процесс не быстрый, но неприятный.
При этом, ты не сможешь получить новых кредитов, банкноту никто не даст, а если и дадут, то проценты будут включать все риски.
Экономика без денег начнет стагнировать, экономические связи разрушаться.
Привет новые 90-е
несколько недель назад в рф в канцелярских магазинах начался дефицит офисной бумаги. Теперь вот такой продук «импортозамещения» предлагают покупателям. Причем, если раньше нормальная бумага стоила 280 руб, то теперь этот продукт странного цвета продают по 500 руб.
В соцсетях шутят, что из расходного материала, бумага перешла в разряд роскоши.
Как сообщала группа «ИС», в рф с полок магазинов https://sprotyv.info/video/krizis-v-rf-s-polok-magazinov-propalo-mylo-video/ пропало мыло .
і взагалі...було б дуже смішно якби не хотілось плакати
Я більше скажу їм навіть дефолт потрібен в цих умовах
Тож уточнюю ту цілком таємну річ - дефолт мокшостану відбудеться 7 травня. Це всі скрізь знають і без Шмигаля.