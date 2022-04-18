Дефолт Росії - питання не місяців, а тижнів, - Шмигаль

Найближчим часом відбудеться дефолт Російської Федерації.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив сьогодні під час відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що порти усіх країн ЄС зупинили обслуговування російських кораблів. Також країни Європейського Союзу нарешті починають обговорення нафтового ембарго та посилення санкцій проти "Сбербанку".

"Ці рішення потрібні якомога швидше. Ці рішення допоможуть зупинити війну", - наголошує Шмигаль.

"Дефолт Росії стає питанням уже навіть не місяців, а тижнів", - додає він.

За словами Шмигаля, влада України щодня на чолі з президентом України Володимиром Зеленським говорить із партнерами про важливість подальшого тиску на Росію.

"І я впевнений, що цей економічний та фінансовий тиск продовжиться. Так само як ми всі впевнені у перемозі України. Працюємо, аби її наблизити. Віримо у наші Збройні Сили. Дякуємо та підтримуємо наших захисників", - резюмував він.

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