Заваленную вражеской техникой улицу в Буче расчистили. ФОТО
В сети показали новое фото улицы Вокзальной в Буче, которая раньше была завалена уничтоженной вражеской техникой.
Фотографию опубликовала в фейсбуке журналистка Кристина Бердинских, сообщает Цензор.НЕТ.
"Улицу Вокзальную в Буче не узнать. Это та улица, которая на всех фото с разбитой военной техникой. Всю расчистили", - написала она.
Топ комментарии
+48 Mordor must die
показать весь комментарий18.04.2022 16:12
+21 Sanya T
показать весь комментарий18.04.2022 16:19
+16 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий18.04.2022 16:17
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/666_mancer/status/1497914392209330176 https://twitter.com/666_mancer/status/1497914392209330176
https://twitter.com/666_mancer/status/1497915457013272578
а була взірцево-показовим доказом українського опору фашизму-*********
журналисты, не гоните
Таких прекрасных людей, Слава Украине!!!!!
разве что, если..
Андрий Шкиль среди них...