РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8449 посетителей онлайн
Новости Фото Война
19 692 31

Заваленную вражеской техникой улицу в Буче расчистили. ФОТО

В сети показали новое фото улицы Вокзальной в Буче, которая раньше была завалена уничтоженной вражеской техникой.

Фотографию опубликовала в фейсбуке журналистка Кристина Бердинских, сообщает Цензор.НЕТ.

"Улицу Вокзальную в Буче не узнать. Это та улица, которая на всех фото с разбитой военной техникой. Всю расчистили", - написала она.

Смотрите также: Последствия ракетных ударов войск РФ по Львову: Чем оркам угрожала станция техобслуживания?. ФОТОрепортаж

Заваленную вражеской техникой улицу в Буче расчистили 01
Заваленную вражеской техникой улицу в Буче расчистили 02

Киевская область (4155) Буча (460)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+48
Цю вулицю треба назвати героїв той бригади,котра расфігачила о цю колону мокшанську.
показать весь комментарий
18.04.2022 16:12
+21
Я горжусь тем что живу в эпоху таких великих воинов!
Таких прекрасных людей, Слава Украине!!!!!
показать весь комментарий
18.04.2022 16:19
+16
та ну... тепер звичайна вулиця...
а була взірцево-показовим доказом українського опору фашизму-*********
показать весь комментарий
18.04.2022 16:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цю вулицю треба назвати героїв той бригади,котра расфігачила о цю колону мокшанську.
показать весь комментарий
18.04.2022 16:12 Ответить
Це була далекобійна артилерія. Можливо, Піони.
показать весь комментарий
18.04.2022 16:16 Ответить
От пионов там бы от этой техники ничего не осталось, скорее всего просто первую машину подбили и всю колонну сожгли с гранатоментов, возможно байрактар
показать весь комментарий
18.04.2022 16:21 Ответить
Скоріш за все хлопці з близька робили - дуже все навколо не затронуте.
показать весь комментарий
18.04.2022 16:23 Ответить
Там усі будинки по цій вулиці зруйновані.
показать весь комментарий
18.04.2022 16:26 Ответить
На фото четко видно 2 целых дома.
показать весь комментарий
18.04.2022 16:42 Ответить
Я пам'ятаю це відео з дідусем, який знімав наслідки роз'*** цієї колони на вулиці Вокзальній. Можу скинути.
показать весь комментарий
18.04.2022 16:22 Ответить
https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0?src=hashtag_click #Буча , ул. Вокзальная, куча разбитой российской техники, местный дедушка на нервах

https://twitter.com/666_mancer/status/1497914392209330176 https://twitter.com/666_mancer/status/1497914392209330176

https://twitter.com/666_mancer/status/1497915457013272578
показать весь комментарий
18.04.2022 16:34 Ответить
Ви хоч трошки макітру вмикайте - хіба після далекобійної асфальт на дорозі залишиться цілий?
показать весь комментарий
18.04.2022 16:44 Ответить
та ну... тепер звичайна вулиця...
а була взірцево-показовим доказом українського опору фашизму-*********
показать весь комментарий
18.04.2022 16:17 Ответить
Это центральная улица Бучи-ее необходимо было расчистить. Она соединяет Бучу с Ирпенем и Гостомелем И да :второе фото неверное. Там вокруг все дома разрушенны-частный сектор. Что не могло быть по-другому
показать весь комментарий
20.04.2022 09:18 Ответить
1 и 2 фото абсолютно разные улицы
журналисты, не гоните
показать весь комментарий
18.04.2022 16:19 Ответить
Просто фото с другой точки сделано, в обратном направлении
показать весь комментарий
18.04.2022 16:33 Ответить
Можливо різні частини вулиці? А Вокзальна ніби довга . Та й ніби спочатку з того металолому зробили барикади перед другим наступом орків.
показать весь комментарий
18.04.2022 16:34 Ответить
Я горжусь тем что живу в эпоху таких великих воинов!
Таких прекрасных людей, Слава Украине!!!!!
показать весь комментарий
18.04.2022 16:19 Ответить
Героям слава !!!
показать весь комментарий
18.04.2022 16:28 Ответить
До Пасхи. На генному укропівському рівні.
показать весь комментарий
18.04.2022 16:21 Ответить
На 1 фото 6 столбов освещения уличного и высотные новостройки, на 2 фото такого нет
показать весь комментарий
18.04.2022 16:22 Ответить
и деревья разные и столбы )))
показать весь комментарий
18.04.2022 16:26 Ответить
Друге фото, дальній план, ті ж новобудови.
показать весь комментарий
18.04.2022 16:29 Ответить
Все есть. Просто второе фото на 600 метров дальше по улице от новостроек.
показать весь комментарий
18.04.2022 16:44 Ответить
разве что в другую сторону. ибо вообще не видно, чио на горке, и дальних зданий на горизонте...
разве что, если..
показать весь комментарий
18.04.2022 22:33 Ответить
Напрям погляду в іншу сторону.
показать весь комментарий
18.04.2022 16:46 Ответить
Чи вижив втому пеклі той старший чоловік що знімав на смартфон ту розфігачену колону орків в Бучі на вул. Вокзальній в перші дні війни? Знаменита його фраза:"Кацапйо їбуче".
показать весь комментарий
18.04.2022 16:27 Ответить
Микита-роззуй очі та подивися в далечінь...,зайди в карти і подивися вулицю від стоячого вдалині автокрану
показать весь комментарий
18.04.2022 16:30 Ответить
улица уже была свободна от окровского металлолома еще в первых числах апреля
показать весь комментарий
18.04.2022 16:40 Ответить
Увидел поливальную машину и почему-то вспомнил, как патриоты подметали вениками после кучмы дорогу к памятнику Шевченко...
Андрий Шкиль среди них...
показать весь комментарий
18.04.2022 16:46 Ответить
Трудолюбивость украинцев-ВОСХИЩАЕТ..Я УВЕРЕНА УКРАИНА ОЧЕНЬ БЫСТРО ОТСТРОИТСЯ И БУДЕТ ЕЩЁ КРАШЕ.
показать весь комментарий
18.04.2022 16:51 Ответить
Дочка була під фашистами у Катюжанці 12 днів. Каже їде колона всинособак у бік Київа, через пів години десь там бабабах. Через півгодини летять назад 2-3-4 машини. На слідуючий день теж саме. Одна колона зупинилася, образилась ож пообсікали ушидкий забор. Поїхали. Потім брат їй пише "Но все, під Гостомелем твоїх сцикунів зпалили".
показать весь комментарий
18.04.2022 16:54 Ответить
До речі, перша фотка якраз підходить до "РеЗня в Буче? Можем поВторить".
показать весь комментарий
18.04.2022 16:56 Ответить
 
 