Заваленную вражеской техникой улицу в Буче расчистили. ФОТО

В сети показали новое фото улицы Вокзальной в Буче, которая раньше была завалена уничтоженной вражеской техникой.

Фотографию опубликовала в фейсбуке журналистка Кристина Бердинских, сообщает Цензор.НЕТ.

"Улицу Вокзальную в Буче не узнать. Это та улица, которая на всех фото с разбитой военной техникой. Всю расчистили", - написала она.

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