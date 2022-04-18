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Новини Фото Війна
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Завалену ворожою технікою вулицю в Бучі розчистили. ФОТО

В мережі показали нове фото вулиці Вокзальної в Бучі, яка раніше була завалена понищеною ворожою технікою.

Знімок опублікувала в фейсбуці журналістка Кристіна Бердинських, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вулицю Вокзальну у Бучі не впізнати. Це та вулиця, яка на всіх фото із розбитою військовою техніку. Усю розчистили", - написала вона.

Читайте: "РеZня в Буче. Можем поVторить", - фірма зі США продає футболки й худі з рашистським написом. СКРІНШОТ

Завалену ворожою технікою вулицю в Бучі розчистили 01
Завалену ворожою технікою вулицю в Бучі розчистили 02

Автор: 

Київська область (4044) Буча (542)


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Топ коментарі
+48
Цю вулицю треба назвати героїв той бригади,котра расфігачила о цю колону мокшанську.
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18.04.2022 16:12
+21
Я горжусь тем что живу в эпоху таких великих воинов!
Таких прекрасных людей, Слава Украине!!!!!
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18.04.2022 16:19
+16
та ну... тепер звичайна вулиця...
а була взірцево-показовим доказом українського опору фашизму-*********
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18.04.2022 16:17
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Цю вулицю треба назвати героїв той бригади,котра расфігачила о цю колону мокшанську.
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18.04.2022 16:12 Відповісти
Це була далекобійна артилерія. Можливо, Піони.
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18.04.2022 16:16 Відповісти
От пионов там бы от этой техники ничего не осталось, скорее всего просто первую машину подбили и всю колонну сожгли с гранатоментов, возможно байрактар
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18.04.2022 16:21 Відповісти
Скоріш за все хлопці з близька робили - дуже все навколо не затронуте.
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18.04.2022 16:23 Відповісти
Там усі будинки по цій вулиці зруйновані.
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18.04.2022 16:26 Відповісти
На фото четко видно 2 целых дома.
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18.04.2022 16:42 Відповісти
Я пам'ятаю це відео з дідусем, який знімав наслідки роз'*** цієї колони на вулиці Вокзальній. Можу скинути.
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18.04.2022 16:22 Відповісти
https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0?src=hashtag_click #Буча , ул. Вокзальная, куча разбитой российской техники, местный дедушка на нервах

https://twitter.com/666_mancer/status/1497914392209330176 https://twitter.com/666_mancer/status/1497914392209330176

https://twitter.com/666_mancer/status/1497915457013272578
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18.04.2022 16:34 Відповісти
Ви хоч трошки макітру вмикайте - хіба після далекобійної асфальт на дорозі залишиться цілий?
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18.04.2022 16:44 Відповісти
та ну... тепер звичайна вулиця...
а була взірцево-показовим доказом українського опору фашизму-*********
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18.04.2022 16:17 Відповісти
Это центральная улица Бучи-ее необходимо было расчистить. Она соединяет Бучу с Ирпенем и Гостомелем И да :второе фото неверное. Там вокруг все дома разрушенны-частный сектор. Что не могло быть по-другому
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20.04.2022 09:18 Відповісти
1 и 2 фото абсолютно разные улицы
журналисты, не гоните
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18.04.2022 16:19 Відповісти
Просто фото с другой точки сделано, в обратном направлении
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18.04.2022 16:33 Відповісти
Можливо різні частини вулиці? А Вокзальна ніби довга . Та й ніби спочатку з того металолому зробили барикади перед другим наступом орків.
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18.04.2022 16:34 Відповісти
Я горжусь тем что живу в эпоху таких великих воинов!
Таких прекрасных людей, Слава Украине!!!!!
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18.04.2022 16:19 Відповісти
Героям слава !!!
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18.04.2022 16:28 Відповісти
До Пасхи. На генному укропівському рівні.
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18.04.2022 16:21 Відповісти
На 1 фото 6 столбов освещения уличного и высотные новостройки, на 2 фото такого нет
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18.04.2022 16:22 Відповісти
и деревья разные и столбы )))
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18.04.2022 16:26 Відповісти
Друге фото, дальній план, ті ж новобудови.
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18.04.2022 16:29 Відповісти
Все есть. Просто второе фото на 600 метров дальше по улице от новостроек.
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18.04.2022 16:44 Відповісти
разве что в другую сторону. ибо вообще не видно, чио на горке, и дальних зданий на горизонте...
разве что, если..
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18.04.2022 22:33 Відповісти
Напрям погляду в іншу сторону.
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18.04.2022 16:46 Відповісти
Чи вижив втому пеклі той старший чоловік що знімав на смартфон ту розфігачену колону орків в Бучі на вул. Вокзальній в перші дні війни? Знаменита його фраза:"Кацапйо їбуче".
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18.04.2022 16:27 Відповісти
Микита-роззуй очі та подивися в далечінь...,зайди в карти і подивися вулицю від стоячого вдалині автокрану
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18.04.2022 16:30 Відповісти
улица уже была свободна от окровского металлолома еще в первых числах апреля
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18.04.2022 16:40 Відповісти
Увидел поливальную машину и почему-то вспомнил, как патриоты подметали вениками после кучмы дорогу к памятнику Шевченко...
Андрий Шкиль среди них...
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18.04.2022 16:46 Відповісти
Трудолюбивость украинцев-ВОСХИЩАЕТ..Я УВЕРЕНА УКРАИНА ОЧЕНЬ БЫСТРО ОТСТРОИТСЯ И БУДЕТ ЕЩЁ КРАШЕ.
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18.04.2022 16:51 Відповісти
Дочка була під фашистами у Катюжанці 12 днів. Каже їде колона всинособак у бік Київа, через пів години десь там бабабах. Через півгодини летять назад 2-3-4 машини. На слідуючий день теж саме. Одна колона зупинилася, образилась ож пообсікали ушидкий забор. Поїхали. Потім брат їй пише "Но все, під Гостомелем твоїх сцикунів зпалили".
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18.04.2022 16:54 Відповісти
До речі, перша фотка якраз підходить до "РеЗня в Буче? Можем поВторить".
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18.04.2022 16:56 Відповісти
 
 