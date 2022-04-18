Завалену ворожою технікою вулицю в Бучі розчистили. ФОТО

В мережі показали нове фото вулиці Вокзальної в Бучі, яка раніше була завалена понищеною ворожою технікою.

Знімок опублікувала в фейсбуці журналістка Кристіна Бердинських, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вулицю Вокзальну у Бучі не впізнати. Це та вулиця, яка на всіх фото із розбитою військовою техніку. Усю розчистили", - написала вона.

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