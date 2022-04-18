Завалену ворожою технікою вулицю в Бучі розчистили. ФОТО
В мережі показали нове фото вулиці Вокзальної в Бучі, яка раніше була завалена понищеною ворожою технікою.
Знімок опублікувала в фейсбуці журналістка Кристіна Бердинських, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вулицю Вокзальну у Бучі не впізнати. Це та вулиця, яка на всіх фото із розбитою військовою техніку. Усю розчистили", - написала вона.
Топ коментарі
+48 Mordor must die
показати весь коментар18.04.2022 16:12
+21 Sanya T
показати весь коментар18.04.2022 16:19
+16 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар18.04.2022 16:17
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а була взірцево-показовим доказом українського опору фашизму-*********
журналисты, не гоните
Таких прекрасных людей, Слава Украине!!!!!
разве что, если..
Андрий Шкиль среди них...