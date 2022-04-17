"РеZня в Буче. Можем поVторить", - фірма зі США продає футболки й худі з рашистським написом. СКРІНШОТ

Американська фірма додала до асортименту футболок та худі одяг з написом "РеZня в Буче. Можем поVторить". Українці обвалили її рейтинг на Google-картах.

Продавати цей одяг взялася фірма [email protected], повідомляє Цензор.НЕТ.

На сайті вказано, що підприємство розташоване у Клівленді, штат Техас. Воно виготовляє, продає онлайн та відправляє по всьому світу футболки та худі з різноманітними написами. Серед розділів на головній сторінці йогоь сайту - футболки до Днів святого Валентина і святого Патрика, Міжнародного жіночого дня, Різдва, Геловіна і тд.

Одяг з написом "РеZня в Буче. Можем поVторить" з’явився на сайті близько тижня тому. Перший відгук про продукт датований 12 квітня. Чоловіча футболка коштує $22,99, жіноча - $23,99, худі - $42,99.

Коли інформація про ці футболки потрапила до соцмереж, українці обвалили рейтинг фірми на Google-картах. Зараз він скаладає 1,1 з можливих 5 балів.

Залишити свій відгук на продукцію фірми на Google-картах можна за цим посиланням.

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