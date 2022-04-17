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"РеZня в Буче. Можем поVторить", - фірма зі США продає футболки й худі з рашистським написом. СКРІНШОТ

Американська фірма додала до асортименту футболок та худі одяг з написом "РеZня в Буче. Можем поVторить". Українці обвалили її рейтинг на Google-картах.

Продавати цей одяг взялася фірма [email protected], повідомляє Цензор.НЕТ.

На сайті вказано, що підприємство розташоване у Клівленді, штат Техас. Воно виготовляє, продає онлайн та відправляє по всьому світу футболки та худі з різноманітними написами. Серед розділів на головній сторінці йогоь сайту - футболки до Днів святого Валентина і святого Патрика, Міжнародного жіночого дня, Різдва, Геловіна і тд.

Одяг з написом "РеZня в Буче. Можем поVторить" з’явився на сайті близько тижня тому. Перший відгук про продукт датований 12 квітня. Чоловіча футболка коштує $22,99, жіноча - $23,99, худі - $42,99.

Коли інформація про ці футболки потрапила до соцмереж, українці обвалили рейтинг фірми на Google-картах. Зараз він скаладає 1,1 з можливих 5 балів.

Залишити свій відгук на продукцію фірми на Google-картах можна за цим посиланням.

Читайте: На Київщині знайдено тіла 900 українців, які загинули від рук окупантів, - начальник облполіції Нєбитов

РеZня в Буче. Можем поVторить, - фірма зі США продає футболки й худі з рашистським написом 01
РеZня в Буче. Можем поVторить, - фірма зі США продає футболки й худі з рашистським написом 02
РеZня в Буче. Можем поVторить, - фірма зі США продає футболки й худі з рашистським написом 03

Автор: 
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Топ коментарі
+65
100% расисяне в Штатах "креативничают". Понаехало в последнее время из Рашки любителей бункерного и пытаются воду варить, как и в Германии кстати. Власти не хотят их обратно домой отправить, на хаус, в Сызрань, Саратов, Воркуту?...
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17.04.2022 16:02
+40
реалі.
треба зробити їм "бізнес" від імені постраждалих бучанців через суд

стаття в КК США думаю знайдеться і не одна :
- пропаганда військових злочинів
- наруга над памяттю близьких (бучанців) і т.д.
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17.04.2022 16:08
+38
"пропаганда військових злочинів" -
в Штатах думаю знайдеться адвокат, який за позовом постраждалих бучанців випотрошить цю т.зв. фірму до останнього цента
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17.04.2022 16:05
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Враховуючи продукцію і до свята масЬмога марта, здогадайтесь, хто власник цієї контори.
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17.04.2022 16:06 Відповісти
Правнук Клари Целкін.
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17.04.2022 16:32 Відповісти
реалі.
треба зробити їм "бізнес" від імені постраждалих бучанців через суд

стаття в КК США думаю знайдеться і не одна :
- пропаганда військових злочинів
- наруга над памяттю близьких (бучанців) і т.д.
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17.04.2022 16:08 Відповісти
Скоріш за все, якийсь ватник закинутий до США під видом звичайного громадянина виконує накази ФСБ з Кремля... я би на місці США його депортував та лишив громодянства якщо вже надали
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17.04.2022 16:18 Відповісти
Простіше було б не обвалювать рейтинг. А написати листа , скоріш за все ,вони не розуміють ,що продають
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17.04.2022 16:00 Відповісти
Там взагалі то в заголовку пише "Bucha massacre" тому вони знають.
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17.04.2022 16:02 Відповісти
тим краще для суду
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17.04.2022 16:09 Відповісти
Що там вони знають. Є купа автоматичних сервісів. Думаю , навіть не здогадуються. Ну я написав листа, буде видно.
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17.04.2022 16:14 Відповісти
Надіслав їм листа. Сподіваюсь ,видалять
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17.04.2022 16:13 Відповісти
100% расисяне в Штатах "креативничают". Понаехало в последнее время из Рашки любителей бункерного и пытаются воду варить, как и в Германии кстати. Власти не хотят их обратно домой отправить, на хаус, в Сызрань, Саратов, Воркуту?...
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17.04.2022 16:02 Відповісти
Мені вже ці німці в печінках сидять. Зброю дають помало, постійно кажуть треба подумати, подивитись. Заїбали вже вони
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17.04.2022 16:03 Відповісти
Їх легко визначити за мовою окупанта.
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17.04.2022 16:05 Відповісти
https://t-shirtat.com/shop/bucha-massacre-wwii-berlin-shirt/

Розташований на хостингу в Канаді
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17.04.2022 16:03 Відповісти
***** вже видалили суки )
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17.04.2022 16:06 Відповісти
ага...швидко зпрацювали...14 88 Це знаки --числа... нацистів так вітаються і так взнають одне одного..
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17.04.2022 16:20 Відповісти
И что это даёт? Он хоть в Зимбабве может на хостинге быть, хостинг выбирается владельцем по надёжности, отзывам и т.п. А вот регистрация домена. Вопрос кто владелец. Домен вообще во Вьетнаме зарегистрирован 5 лет назад. Чисто американская компания не станет этого делать. Домен уже выставлен на продажу. Так что уже можно отзывы не ставить
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17.04.2022 16:27 Відповісти
Не в Канаді. а невідомо-де. Бо Cloudflare - це не хостінг, а сервіс з надання DNS, CDN, DDOS-protection та інших послуг. Сайт, підключений до Cloudflare, фізично може бути розташований будь-де, а усі його "зовнішні контакти" сервіс бере на себе. Є безкоштовний пакет послуг. Тобто, може й у Вологді бути цей сайт.
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17.04.2022 16:28 Відповісти
Лучше иск, если есть кому составить..
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17.04.2022 16:04 Відповісти
"пропаганда військових злочинів" -
в Штатах думаю знайдеться адвокат, який за позовом постраждалих бучанців випотрошить цю т.зв. фірму до останнього цента
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17.04.2022 16:05 Відповісти
Легкі гроші.
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17.04.2022 16:07 Відповісти
абсолютно !
гарний адвокат зачинить цей "бізнес" через бабки, ще й в борги залізуть
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17.04.2022 16:11 Відповісти
Якщо це бізнес - нехай випустять футболки "STOP ********** !"
з путінською пикою.
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17.04.2022 16:15 Відповісти
Певно спочатку потрібно в судах довести , що рашисти робили в Бучі .
Або прийняте рішення на рівні держави про геноцид українців,що малойвірно
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17.04.2022 16:11 Відповісти
така фігня не залишиться без уваги ...Заклик до війни тощо я думаю місцевий суд повинен уже дать ордер на арешт фірми
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17.04.2022 16:14 Відповісти
Рашистов в штатах полно. Стопнно что ФБР ими не занимается. Лично видел одного в Ютубе, который говорил, что если Рашка пойдет войной на США, будет диверсиями заниматься.
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17.04.2022 16:07 Відповісти
Те що його не затримали, не означає про ігнорування.
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17.04.2022 16:12 Відповісти
То знайди того " члена " рашиста ,та здай /скинь/ інфу для іхніх спецслужб .Там швидко візьмуть за яйця того " терра "
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17.04.2022 16:14 Відповісти
часом не Саша из Флориды?
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17.04.2022 16:15 Відповісти
Кацапы не заслуживают существовать. Просто не заслуживают.
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17.04.2022 16:09 Відповісти
а хтось цих виродків жаліє - співчуває - треба бути людяними - та їх різати требо в усіх країнах світу. бачиш - аквафреш чи з-свастику, мішок на голову, і в канаву, інакше це будуть робити вони з нами, і вони це роблять, ви самі бачите. вони роблять диверсії і підстави, які можуть робити
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17.04.2022 16:11 Відповісти
...по місцях стояти - до демонтажу рф наготуватися!

Трохи почитала експертів, наших і ненаших, щоб зрозуміти, що означає знищення "ґвардєйского ракєтного крєйсєра", який "гордость русского флота" і "аналоговнєт". Пишуть, що востаннє Росія втрачала флагман флоту - 117 рр. тому, в битві при Цусімі (ноу коментс!). І що втрата "Москви" ставить під удар всю наступну, «південну» фазу путінської «спецоперації», бо там ніби мали важливу роль грати морські десанти, а тепер нема чим їх прикривати. Тобто, схоже на те, що вчора в війні таки відбувся нарешті довгожданий перелом: Росія отримала дуже важке поранення, а ми - крутезну тактичну перемогу.
Ну а про морально-символічне значення цієї «збитої скрєпи» нема що й казати: міф Росії як «великої морської держави» якщо й не цілком пішов на дно, то забулькав дуже голосно… Слава ЗСУ, спасибі Нептуну і всім морським богам, і всім героям, живим і мертвим (всі ж в курсі, що на острові Зміїному була могила Ахілла? Я сама довідалась недавно, коли Романа Грибова звільнили, - і зацінила культурологічну інтуїцію тих європейців, котрі порівнювали його відповідь «рускому кораблю» з Molon labe царя Леоніда: «наш, наш Палладіон, сюди, герої!» - як волав Агамемнон у Лесі Українки…)
І тільки один момент мені дибить шерсть на загривку - це коли західні аналітики дивуються, що от, мовляв, до чого докотилася Росія - втратила флагман флоту у війні з країною, яка взагалі флоту не має! І наші послушно їм підтакують: еге ж, отакі ми, гречкосії, куди нам до флоту, а бачте, як ловко впоралися…
Є тут глибоко закладене культурне непорозуміння, котре, парадоксальним чином, досі було нам на руку: ми звикли прибіднятися, росіяни, навпаки - по-бандитському блефувати («тут мне карта и поперла!»), і кожна сторона проектує себе на іншого. Логіка українська: росіяни хвастають - це, мабуть, вони ще ж і прибідняються, то скільки ж там іще в шухлядах-коморах-резервах має бути заховано! Логіка російська: х@хли бідкаються - то наскільки ж у них все має бути ЩЕ гірше, шапкамі забросаєм!.. А противника, зрозуміло, краще переоцінити, ніж навпаки.
Але що працює у війні з колишнім колонізатором, те не працює (ба навіть шкодить!) у діалозі з Заходом.
Не треба повторювати за ними їхніх про нас стереотипів: вони так само погано нас знають, як і росіяни. Не треба прибіднятися, а у випадку з флотом і поготів не маємо права цього робити - маємо голосно казати, що це не хто, як ми, українці (спільно з німцями, правда)) зробили, 200 з гаком рр. тому, Московію - морською державою! Хто не в темі - гаряче рекомендую видану за рік перед війною (якось напрочуд багато вчасних книжок у нас перед війною встигло вийти!) док. повість Антона Санченка «Круз та Лис» - про першу російську (мабуть, краще в лапках - «російську») довколасвітню подорож під орудою остзейського німця Крузенштерна і нашого ніжинського, з козацької старшини поповича Юрія Лисянського. Весь історичний контекст там якраз про те, як наші козаченьки вчили в Петербурзі мckалів морської справи, писали їм Морський устав (Прокопович) та підручники з навігації (Гамалія), - і як імперія тих х@хлацьких отців-фундаторів «русского флота» (тих, кого ТГШ згодом скептично обізвав «дядьки отечества чужого»), от хоч би й того-таки Лисянського, банально поприховувала та позаписували в русскіє, тобто змародерила, як планшети й телевізори з підкиївських сіл…
(Книжка має бути в Книгарні Є і на Якабу, вони працюють).

Так що - ні, це не Росія докотилась до того, що «якась там» Україна їй флагман флоту затопила.
Це продовження того самого «ми вас хрестили, ми вас і відспіваємо»: тепер - на морі.
І за Севастопіль, qrwa, ви нам «іщо отвєтітє».
Слава Україні.

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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17.04.2022 16:11 Відповісти
забудьте вже про це...так це успіх...але попереду важкі бої..і захоплено рашистами багато території...це вже не на часі...
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17.04.2022 16:17 Відповісти
На острові-скелі Зміїний, був храм, а не могила. Ахілл (він був спалений) в ті часи греків спалювали.
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17.04.2022 16:33 Відповісти
Том, складається таке враження, що ти під Ахілла поліна підкидав.
Там зараз грунтовно стоїть питання, що Ахілл був чужинцем, а не греком.
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17.04.2022 18:07 Відповісти
Тут интересно...Ахилл был из племени мирмидонян. Мирмидон с Греческого - муравей. А в древнегерманских муравей - Ант. А в Причерноморье обитал племенной союз предков Словян, называемый Антами.
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17.04.2022 18:37 Відповісти
А свои мысли есть или только копипастить научилось? Удивительно, что не первый пост в новости, как обычно. Опоздало или инет тормозит? И главное, что не по теме статьи.
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17.04.2022 16:33 Відповісти
Що, кацапське стерво, мацква-ква-ква, а в тебе до сих пір бомбить, да?
Привикай до пляшки, гнидо, в майбутньому знадобиться.
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17.04.2022 19:33 Відповісти
Повна назва: T-shirt AT Fashion LLC 1488. Питань, чи "всьо адназначна" бути не має.
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17.04.2022 16:11 Відповісти
цифры очень символичны.
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17.04.2022 16:58 Відповісти
Позвонить в наше посольство, пусть найдут адвокатов.
А можно прямо позвонить Байдену.
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17.04.2022 16:12 Відповісти
Ці фото - про два різні світи. Про мир добра і зла

На першому кадрі - волонтер, який допомагає ексгумувати десятки тіл із братської могили у Бучі. Весь жах побаченого - на його обличчі.

На другій фотографії - футболки, які продають у московії, з написом "РеZня в Бучі. Можемо повторити".

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17.04.2022 16:13 Відповісти
Вже надіслав--T-shirt AT Fashion LLC 1488 support war in Ukraine, and terrorist russian invasion !
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17.04.2022 16:13 Відповісти
Інтереси України в США представляє наше посольство. Якщо це не фейк, то передайте за призначенням, наприклад послу: https://www.facebook.com/oksana.markarova
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17.04.2022 16:13 Відповісти
А футболку "Крейсер Москва" заказать можно ?
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17.04.2022 16:16 Відповісти
Це робота якогось козломордого іммігранта, там їх багато.
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17.04.2022 16:18 Відповісти
Кацапи запустили антиамериканський хайп, українські ЗМІ - з радістю підхопили та рознесли
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17.04.2022 16:19 Відповісти
судячи з того що на сайті восьмому березня відведений окремий розділ то власник цієї контори якийсь будний совковий кацап
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17.04.2022 16:22 Відповісти
нехай зроблять футболки -Перл-Харбор.. може повторіть а я подивлюсь на іх рожи зранку
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17.04.2022 16:23 Відповісти
причем здесь американцы это местные россияне?!
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17.04.2022 16:56 Відповісти
Це російський бізнес 100%, просто зареєстрували google business за фейковою американською адресою
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17.04.2022 20:27 Відповісти
Кацапи і їх бізнес має бути максимально гонимими усюди на всій планеті земля. Українці, діаспора, усі хто де є в яких країнах, максимально викривайте кацапів, влаштовуйте травлю, цькування. Ушкодження майна яким поширюється фашистська пропаганда і т.д.
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17.04.2022 16:23 Відповісти
А почему бы не сделать футболочку "11 сентября, могут повторить"
Это же просто бизнес
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17.04.2022 16:32 Відповісти
Заходьте, пишіть відгук https://www.google.com/maps/place/T-shirt+AT+Fashion+LLC+1488/@30.3661822,-94.9556869,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4f9a97970561aa35!8m2!3d30.3660735!4d-94.9556882 https://www.google.com/maps/place/T-shirt+AT+Fashion+LLC+1488/@30.3661822,-94.9556869,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4f9a97970561aa35!8m2!3d30.3660735!4d-94.9556882

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17.04.2022 16:44 Відповісти
T-shirt AT Fashion LLC 1488

Якась фейкова назва, це мабуть віртуальний бізнес, який існує тільки в Google Business.
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17.04.2022 20:26 Відповісти
[email protected] пишіть їм на емейл
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17.04.2022 16:48 Відповісти
В Германии россияне и так называемые "русские немцы" когда стало известно о Буче устроили патриотический автопробег, с российскими флагами, гимном, песнями о войне. Вели себя крайне агрессивно показывали факи украинцам.

С ними вести диалог бесполезно, это не люди.
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17.04.2022 16:54 Відповісти
Автор - Сергій Боричевський

І все ж, читаючи в стрічці десятки чи не сотні запитань в нікуди «як вони так могли», напишу: могли. Це було цілком собі передбачувано. Це наша проблема - нездатність памятати. Інколи вона видається нам чеснотою, ми думаємо, що це - зданість прощати. Тільки це - не прощення. Це ахіллесова пята нашого народу, понад 300-літній стокгольмський синдром, який щоразу змушує нас забувати усе зло, закривати очі у вірі, що так його не існує.
Ми забуваємо.
Ми злимось на тих, хто памятає і часто принижуємо їх у своїй злості.

1708 рік - московити вирізали абсолютно всіх жителів міста Батурин, включно з дітьми, 10-15 тисяч жертв за один день. Просто тому, що місто були столицею Мазепи.

Лютий 1918 року, війська під командуванням Муравйова взяли Київ і масово винищують його населення. Понад 5-10 тисяч загиблих. «Дума запросила перемирие, в ответ я приказал душить их газами».

Січень 1919. Червона армія Щорса під Києвом. Директорія здає столицю без бою, урочисто впускає Щорса. Щорс - комендант Києва. Попри це, Щорс занурює місто в хаос та насилля. Доходить до того, що з посади коменданта Києва його вже у лютому знімають самі ж більшовики, щоб зупинити безчинства в місті. Потім самі ж більшовики застрілять Щорса. А ми поставимо йому памятник в Києві, який щосили будемо захищати від декомунізаціі. Хоча це те ж саме, якби в Києві стояв памятник міхаілу «гіві» толстих, наприклад.

1920-ті - масові репресії проти українського села.

1932-1933 - Голодомор, про який ми почнемо по-справжньому згадувати лише з президентством Ющенка. При цьому, про нього та його винуватців більше воліють памятати люди на заході країни, де голодомору не було, ніж нащадки тих, хто його пережив. Але рефлекси та ритуали щодо шанобливого ставлення до хліба лишаться надовго.

1937 - Розстріляне відродження. Коли Голодомор був винищенням українського села, колиски українського народу, 1937 - винищення української культури, після якого ми надовго втратили міську культуру, а самі міста русифікувалися. Саме тому ви тепер говорите російською і кажете «ето наш родной язик тоже, ми нє аддадім єго расії». Хоча як ви можете не віддати те, що вам і так не належить? За деякими даними, переслідувань зазнали близько 30 тисяч осіб. Знищено цілі галузі та мистецькі течії. В тому числі, через безпосереднє знищення людей. А потім ви скажете «в украінской літєратурє нєт нічєго інтєрєсного, сплошноє нитьйо».

Червень 1941, Львів. Росіяни, панічно втікаючи від армії гітлера, розстрілюють близько тисячі людей, що утримувались в тюрмі на Лонцького. Німці виносять тіла загиблих, містяни їх оплакують. Після цього ви скажете «прєдатєлі, как оні посмєлі воєвать протів рускіх в дівізії Галічіна?».

Далі - ГУЛАГ та повішений Івасюк. Але натомість ви напишите на стіні київського будинку «цой жив!».

1995 рік. Грозний. Вщент розбомблене місто. Росіянами вбито близько 35000 мирних жителів, із них близько 5000 - діти.

11 грудня 1999 року росіяни виставляють УСІМ мешканцям Грозного ультиматум покинути місто, інакше вони вважатимуться терористами та будуть знищені. Станом на 23 грудня 2001 року на території Чечні діє понад 800 фільтраційних таборів/пунктів.

2014 рік. Україна. Ми масово відвідуємо концерти російських артистів, репостимо дудя, селфимось на Червоній площі, працюємо в компанії артємія лєбєдєва, співаємо на корпоративах газпрому, вважаємо російських журналістів професійніше українських, в містах ми зневажаємо українську мову, ми поводимось так, наче росіяни нам брати, а вони називають нас потєшнимі хохлами, бо росіяни мають хорошу память.

2022 рік. Буча. Давайте не забудемо хоча б її.

Примітка: усі «ми» та «ви» в цьому тексті, звісно ж, не стосуються тебе, дорогий читачу, ти не такий, ти хороший, а це все просто художній прийом.
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17.04.2022 17:01 Відповісти
Якась муть. Я на цьому сайті такого не знайшов. А рейтинг магазину вже обвалили до нуля. Має хтось ссилку на цю позицію?
https://t-shirtat.com/
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17.04.2022 17:10 Відповісти
Видалили... 404
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17.04.2022 17:35 Відповісти
A vot tut drugaja kartinka,litovec vygral cempion pojas po boksu u ruskogo pobil kacapa.U nego flag Ukraini i Litvi i napisano brolis sto s perevoda znacit brat
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17.04.2022 17:19 Відповісти
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17.04.2022 17:21 Відповісти
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17.04.2022 17:48 Відповісти
москалі скрізь так і напрошуються щоб їх скрізь їбашили, іншої мови вони не розуміють
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17.04.2022 17:55 Відповісти
надеюсь это не мет карикер с бункер брендинга и демалишен ренч.....
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17.04.2022 18:20 Відповісти
вже прибрали ці футболки.. але осад залишився...
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17.04.2022 18:46 Відповісти
как раз нужно было оставить и посмотреть кто купит и тогда уже каждого покупателя ...
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17.04.2022 18:53 Відповісти
и не надо мучаться вопросом, хороший кацап или плохой
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17.04.2022 19:17 Відповісти
Стандартна поведінка свинорусо
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18.04.2022 10:48 Відповісти
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19.06.2024 16:51 Відповісти
 
 