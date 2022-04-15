На Київщині знайдено тіла 900 українців, які загинули від рук окупантів, - начальник облполіції Нєбитов
Правоохоронці Київської області станом на п'ятницю, 15 квітня, знайшли тіла 900 цивільних, убитих російськими окупантами на Київщині.
Про це керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"З жалем скажу, що на сьогодні вже 900 тіл загиблих цивільних, яких ми знайшли та передали судмедекспертам", - сказав Нєбитов.
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