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Київська область (3806) окупація (6542) смерть (6709) Буча (530) Нєбитов (180)

На Київщині знайдено тіла 900 українців, які загинули від рук окупантів, - начальник облполіції Нєбитов

буча

Правоохоронці Київської області станом на п'ятницю, 15 квітня, знайшли тіла 900 цивільних, убитих російськими окупантами на Київщині.

Про це керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З жалем скажу, що на сьогодні вже 900 тіл загиблих цивільних, яких ми знайшли та передали судмедекспертам", - сказав Нєбитов.

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Жуть. И это в ХХІ веке...
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15.04.2022 15:31 Відповісти
Царство Небесне...

Навіть страшно уявити, що робиться в Маріуполі і інших окупованих містах...
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15.04.2022 15:34 Відповісти
а что наш наимудрейшенеуважаемый, просравший ракетную программу, разминировавший вход с крыма, неоднократно стремящийся подписать сепаратный договор, нудящий видосиками с обращением к кацапам, а НЕ УКРАИНЦАМ! ВДУМАЙТЕСЬ! ОН К КАЦАПСКИМ СВИНОМАТКАМ ОБРАЩАЕТСЯ ЧАЩЕ, ЧЕМ К ВОИНАМ ВСУ!
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15.04.2022 15:42 Відповісти
Український уряд знав про напад рашистів заздалегідь. Не повідомляли щоб не було паніки при евакуації...
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15.04.2022 16:05 Відповісти
 
 