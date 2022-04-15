В Киевской области найдены тела 900 украинцев, погибших от рук оккупантов, - начальник облполиции Небытов
Правоохранители Киевской области по состоянию на пятницу, 15 апреля, обнаружили тела 900 гражданских, убитых российскими оккупантами в Киевской области.
Об этом руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"С сожалением скажу, что на сегодняшний день уже 900 тел погибших гражданских, которых мы нашли и передали судмедэкспертам", - сказал Небытов.
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