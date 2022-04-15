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Киевская область (3927) оккупация (9998) смерть (9178) Буча (451) Небытов (154)

В Киевской области найдены тела 900 украинцев, погибших от рук оккупантов, - начальник облполиции Небытов

буча

Правоохранители Киевской области по состоянию на пятницу, 15 апреля, обнаружили тела 900 гражданских, убитых российскими оккупантами в Киевской области.

Об этом руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С сожалением скажу, что на сегодняшний день уже 900 тел погибших гражданских, которых мы нашли и передали судмедэкспертам", - сказал Небытов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 85% тел всех погибших жителей Бучи – с отверстиями от пуль, – мэр Федорук

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Жуть. И это в ХХІ веке...
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15.04.2022 15:31 Ответить
Царство Небесне...

Навіть страшно уявити, що робиться в Маріуполі і інших окупованих містах...
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15.04.2022 15:34 Ответить
а что наш наимудрейшенеуважаемый, просравший ракетную программу, разминировавший вход с крыма, неоднократно стремящийся подписать сепаратный договор, нудящий видосиками с обращением к кацапам, а НЕ УКРАИНЦАМ! ВДУМАЙТЕСЬ! ОН К КАЦАПСКИМ СВИНОМАТКАМ ОБРАЩАЕТСЯ ЧАЩЕ, ЧЕМ К ВОИНАМ ВСУ!
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15.04.2022 15:42 Ответить
Український уряд знав про напад рашистів заздалегідь. Не повідомляли щоб не було паніки при евакуації...
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15.04.2022 16:05 Ответить
 
 