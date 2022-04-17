"РеZня в Буче. Можем поVторить", - фирма из США продает футболки и худи с рашистской надписью. СКРИНШОТ

Американская фирма добавила в ассортимент футболок и худи одежду с надписью "РеZня в Буче. Можем поVторить". Украинцы обрушили ее рейтинг на Google-картах.

Продавать эту одежду взялась фирма [email protected], сообщает Цензор.НЕТ.

На сайте указано, что предприятие находится в Кливленде, штат Техас. Оно производит, продает онлайн и отправляет по всему миру футболки и худи с разнообразными надписями. Среди разделов на главной странице его сайта – футболки ко Дню святого Валентина и святого Патрика, Международному женскому дню, Рождеству, Хелловину и тд.

Одежда с надписью "РеZня в Буче. Можем поVторить" появилась на сайте около недели назад. Первый отзыв о продукте датирован 12 апреля. Мужская футболка стоит $22,99, женская – $23,99, худи – $42,99.

Когда информация об этих футболках попала в соцсети, украинцы обвалили рейтинг фирмы на Google-картах. Сейчас он составляет 1,1 из возможных 5 баллов.

Оставить свой отзыв на продукцию фирмы на Google-картах можно по этой ссылке.

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