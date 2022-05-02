Перша леді США зустрінеться в Європі з українськими біженцями, - Reuters

Перша леді США Джилл Байден відвідає українських біженців під час гуманітарного візиту до Румунії та Словаччини.

Візит запланований цього тижня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

За попередніми даними, перша леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден відвідає Румунію та Словаччину від 5 по 9 травня. Вона зустрінеться з військовослужбовцями та персоналом посольства США, а також українськими батьками та дітьми, що втекли за кордон від війни, та з працівниками гуманітарної допомоги і вчителями.

Зустріч із українськими матерями та дітьми, які залишили свої домівки через війну, запланована на неділю, 8 травня, коли в Україні відзначають День матері.

Також Джилл Байден зустрінеться з військовослужбовцями США на авіабазі Михаїла Когальнічау в Румунії 6 травня. Потім вона прямуватиме до Бухаресту, де зустрінеться з урядовцями Румунії, співробітниками посольства США, працівниками гуманітарної допомоги та вчителями, які працюють з маленькими українськими біженцями.

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Поїздка також передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Німецьке, де Джилл Байден зустрінеться з урядовцями, біженцями та працівниками допомоги.