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Перша леді США зустрінеться в Європі з українськими біженцями, - Reuters

байден,джилл

Перша леді США Джилл Байден відвідає українських біженців під час гуманітарного візиту до Румунії та Словаччини.

Візит запланований цього тижня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

За попередніми даними, перша леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден відвідає Румунію та Словаччину від 5 по 9 травня. Вона зустрінеться з військовослужбовцями та персоналом посольства США, а також українськими батьками та дітьми, що втекли за кордон від війни, та з працівниками гуманітарної допомоги і вчителями.

Зустріч із українськими матерями та дітьми, які залишили свої домівки через війну, запланована на неділю, 8 травня, коли в Україні відзначають День матері.

Також Джилл Байден зустрінеться з військовослужбовцями США на авіабазі Михаїла Когальнічау в Румунії 6 травня. Потім вона прямуватиме до Бухаресту, де зустрінеться з урядовцями Румунії, співробітниками посольства США, працівниками гуманітарної допомоги та вчителями, які працюють з маленькими українськими біженцями.

Також читайте: Візит Байдена в Україну - питання часу, - голова комітету з розвідки Конгресу США

Поїздка також передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Німецьке, де Джилл Байден зустрінеться з урядовцями, біженцями та працівниками допомоги.

Автор: 

Байден Джо (2892) біженці (1887) Румунія (1187) Словаччина (1113) США (23290)


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Топ коментарі
+9
А перша леді України не хоче ні з ким зустрітися?
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02.05.2022 11:33
+7
Може хтось в курсі справ, у нас взагалі є перша леді?
Видно спочатку всі перші леді західних держав мають відвідати Україну, щоб на світ божий вилізла Лєнка десь з бункера чи криївки)
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02.05.2022 11:34
+6
А де ж "наша" перша лєдя? Тут недавно спеціально для неї навіть закони якісь хотіли приймати, а тут зникла, навіть її і не чути.
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02.05.2022 11:40
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Кстати, впервые вижу мадам. М-дя, вот что можно позволить себе за деньги
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02.05.2022 11:33 Відповісти
Ти ідіот від народження, чи вже потім того...?
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02.05.2022 11:53 Відповісти
Я думаю, з початку війни. Не раніше
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02.05.2022 12:00 Відповісти
А перша леді України не хоче ні з ким зустрітися?
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02.05.2022 11:33 Відповісти
Може хтось в курсі справ, у нас взагалі є перша леді?
Видно спочатку всі перші леді західних держав мають відвідати Україну, щоб на світ божий вилізла Лєнка десь з бункера чи криївки)
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02.05.2022 11:34 Відповісти
А де ж "наша" перша лєдя? Тут недавно спеціально для неї навіть закони якісь хотіли приймати, а тут зникла, навіть її і не чути.
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02.05.2022 11:40 Відповісти
Привозьте, Вам хтось заважає, пацієнте? Ту допомогу, яку надають США, не виміряти ніякими чемоданами, а що "лучше" вирішимо без кацапомовних "Свєчінских" та інших лайнюків!
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02.05.2022 12:04 Відповісти
А де наша т.зв. "перша леді"? В персональному бункері? Бо щось і не видно, і не чути це опудало...
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02.05.2022 12:02 Відповісти
Кілька днів тому дала інтерв'ю польському виданню. Про це писали на цензорі
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02.05.2022 12:07 Відповісти
 
 