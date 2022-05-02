Первая леди США встретится в Европе с украинскими беженцами, - Reuters

Первая леди США Джилл Байден посетит украинских беженцев во время гуманитарного визита в Румынию и Словакию.

Визит намечен на этой неделе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По предварительным данным, первая леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден посетит Румынию и Словакию с 5 по 9 мая. Она встретится с военнослужащими и персоналом посольства США, а также с украинскими родителями и детьми, бежавшими за границу от войны, и с работниками гуманитарной помощи и учителями.

Встреча с украинскими матерями и детьми, покинувшими свои дома из-за войны, запланирована на воскресенье, 8 мая, когда в Украине отмечают День матери.

Также Джилл Байден встретится с военнослужащими США на авиабазе Михаила Когальничау в Румынии 6 мая. Затем она будет направляться в Бухарест, где встретится с чиновниками Румынии, сотрудниками посольства США, работниками гуманитарной помощи и учителями, работающими с маленькими украинскими беженцами.

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Поездка также предусматривает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вишне-Немецкое, где Джилл Байден встретится с чиновниками, беженцами и работниками помощи.