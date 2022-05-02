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Первая леди США встретится в Европе с украинскими беженцами, - Reuters

байден,джилл

Первая леди США Джилл Байден посетит украинских беженцев во время гуманитарного визита в Румынию и Словакию.

Визит намечен на этой неделе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По предварительным данным, первая леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден посетит Румынию и Словакию с 5 по 9 мая. Она встретится с военнослужащими и персоналом посольства США, а также с украинскими родителями и детьми, бежавшими за границу от войны, и с работниками гуманитарной помощи и учителями.

Встреча с украинскими матерями и детьми, покинувшими свои дома из-за войны, запланирована на воскресенье, 8 мая, когда в Украине отмечают День матери.

Также Джилл Байден встретится с военнослужащими США на авиабазе Михаила Когальничау в Румынии 6 мая. Затем она будет направляться в Бухарест, где встретится с чиновниками Румынии, сотрудниками посольства США, работниками гуманитарной помощи и учителями, работающими с маленькими украинскими беженцами.

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Поездка также предусматривает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вишне-Немецкое, где Джилл Байден встретится с чиновниками, беженцами и работниками помощи.

Байден Джо (2794) беженцы (1649) Румыния (1114) Словакия (989) США (27034)


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Топ комментарии
+9
А перша леді України не хоче ні з ким зустрітися?
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02.05.2022 11:33
+7
Може хтось в курсі справ, у нас взагалі є перша леді?
Видно спочатку всі перші леді західних держав мають відвідати Україну, щоб на світ божий вилізла Лєнка десь з бункера чи криївки)
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02.05.2022 11:34
+6
А де ж "наша" перша лєдя? Тут недавно спеціально для неї навіть закони якісь хотіли приймати, а тут зникла, навіть її і не чути.
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02.05.2022 11:40
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Кстати, впервые вижу мадам. М-дя, вот что можно позволить себе за деньги
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02.05.2022 11:33 Ответить
Ти ідіот від народження, чи вже потім того...?
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02.05.2022 11:53 Ответить
Я думаю, з початку війни. Не раніше
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02.05.2022 12:00 Ответить
А перша леді України не хоче ні з ким зустрітися?
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02.05.2022 11:33 Ответить
Може хтось в курсі справ, у нас взагалі є перша леді?
Видно спочатку всі перші леді західних держав мають відвідати Україну, щоб на світ божий вилізла Лєнка десь з бункера чи криївки)
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02.05.2022 11:34 Ответить
А де ж "наша" перша лєдя? Тут недавно спеціально для неї навіть закони якісь хотіли приймати, а тут зникла, навіть її і не чути.
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02.05.2022 11:40 Ответить
Привозьте, Вам хтось заважає, пацієнте? Ту допомогу, яку надають США, не виміряти ніякими чемоданами, а що "лучше" вирішимо без кацапомовних "Свєчінских" та інших лайнюків!
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02.05.2022 12:04 Ответить
А де наша т.зв. "перша леді"? В персональному бункері? Бо щось і не видно, і не чути це опудало...
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02.05.2022 12:02 Ответить
Кілька днів тому дала інтерв'ю польському виданню. Про це писали на цензорі
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02.05.2022 12:07 Ответить
 
 