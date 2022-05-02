Понад 5,5 млн людей виїхали з України від 24 лютого, - ООН
Від початку повномасштабного вторгнення Росії з України поїхали понад 5,5 мільйонів людей.
Це випливає із даних на агентства ООН у справах біженців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Більшість біженців виїхали до Польщі - понад три мільйони людей. Понад 825 тисяч вирушили до Румунії, 530 тисяч - до Угорщини, 447 тисяч - до Молдови, 379 тисяч - до Словаччини. За даними ООН, 681 тисяча людей з України потрапили до Росії, 25 тисяч - до Білорусі.
В агентстві звертають увагу на вільне переміщення людей у межах шенгенської зони, у зв’язку з чим наведені дані відображають лише кількість людей, які перетнули кордон з Угорщиною, Польщею та Словаччиною. Ці країни межують із Україною. Велика кількість людей далі переїхала до інших країн, йдеться в повідомленні.
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