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Новини Війна
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Понад 5,5 млн людей виїхали з України від 24 лютого, - ООН

біженці,діти,переселенці

Від початку повномасштабного вторгнення Росії з України поїхали понад 5,5 мільйонів людей.

Це випливає із даних на агентства ООН у справах біженців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Більшість біженців виїхали до Польщі - понад три мільйони людей. Понад 825 тисяч вирушили до Румунії, 530 тисяч - до Угорщини, 447 тисяч - до Молдови, 379 тисяч - до Словаччини. За даними ООН, 681 тисяча людей з України потрапили до Росії, 25 тисяч - до Білорусі.

В агентстві звертають увагу на вільне переміщення людей у межах шенгенської зони, у зв’язку з чим наведені дані відображають лише кількість людей, які перетнули кордон з Угорщиною, Польщею та Словаччиною. Ці країни межують із Україною. Велика кількість людей далі переїхала до інших країн, йдеться в повідомленні.

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Автор: 

ООН (3364) переселенці (984)


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ООН - рахує кількість біженців, а ОБСЄ, кількість пострілів!
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02.05.2022 17:46 Відповісти
Не раз ми чули з українських вуст: "А бодай би вже чорти ту Україну вхопили!"
Бог дослухався до прохань побожних українців...
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02.05.2022 18:20 Відповісти
Не чув такого з українських вуст. Від неосвічених людей, які навіть не ідентифікують себе, як носії суржику і субкультури, бо не можуть це зробити, то можливо, мабуть, можна було таке почути. Бо у цих людей меркантильні інтереси і їх цікавлять, в першу чергу, наїдки, міцні напої і таке ж слівце. Від носіїв української культури і освічених людей, я таких прокльонів України не спостерігав. Бо ці люди покладаються на себе, в першу чергу.
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02.05.2022 19:19 Відповісти
 
 