Более 5,5 млн человек выехали из Украины с 24 февраля, - ООН

С начала полномасштабного вторжения России из Украины уехали более 5,5 миллионов человек.

Это следует из данных агентства ООН по делам беженцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Большинство беженцев выехали в Польшу – более трех миллионов человек. Более 825 тысяч отправились в Румынию, 530 тысяч – в Венгрию, 447 тысяч – в Молдову, 379 тысяч – в Словакию. По данным ООН, 681 тысяча человек из Украины попала в Россию, 25 тысяч - в Беларусь.

В агентстве обращают внимание на свободное перемещение людей в пределах шенгенской зоны, в связи с чем приведенные данные отражают только количество людей, пересекших границу с Венгрией, Польшей и Словакией. Эти страны граничат с Украиной. Большое количество людей дальше переехало в другие страны, говорится в сообщении.

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