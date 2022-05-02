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Новости Война
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Более 5,5 млн человек выехали из Украины с 24 февраля, - ООН

біженці,діти,переселенці

С начала полномасштабного вторжения России из Украины уехали более 5,5 миллионов человек.

Это следует из данных агентства ООН по делам беженцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Большинство беженцев выехали в Польшу – более трех миллионов человек. Более 825 тысяч отправились в Румынию, 530 тысяч – в Венгрию, 447 тысяч – в Молдову, 379 тысяч – в Словакию. По данным ООН, 681 тысяча человек из Украины попала в Россию, 25 тысяч - в Беларусь.

В агентстве обращают внимание на свободное перемещение людей в пределах шенгенской зоны, в связи с чем приведенные данные отражают только количество людей, пересекших границу с Венгрией, Польшей и Словакией. Эти страны граничат с Украиной. Большое количество людей дальше переехало в другие страны, говорится в сообщении.

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ООН (4181) переселенцы (531)


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ООН - рахує кількість біженців, а ОБСЄ, кількість пострілів!
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02.05.2022 17:46 Ответить
Не раз ми чули з українських вуст: "А бодай би вже чорти ту Україну вхопили!"
Бог дослухався до прохань побожних українців...
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02.05.2022 18:20 Ответить
Не чув такого з українських вуст. Від неосвічених людей, які навіть не ідентифікують себе, як носії суржику і субкультури, бо не можуть це зробити, то можливо, мабуть, можна було таке почути. Бо у цих людей меркантильні інтереси і їх цікавлять, в першу чергу, наїдки, міцні напої і таке ж слівце. Від носіїв української культури і освічених людей, я таких прокльонів України не спостерігав. Бо ці люди покладаються на себе, в першу чергу.
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02.05.2022 19:19 Ответить
 
 