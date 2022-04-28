УКР
58% жителів сходу України залишили свої будинки через війну, - опитування

біженці

20% дорослих українців були змушені змінити місце свого проживання через війну. Найбільше тих, хто був змушений виїхати, у східних регіонах країни (58%) та серед молоді (33%).

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

З тих, хто змінив своє місце проживання через війну, 22% хочуть повернутися додому найближчим часом, 31% - трохи згодом, 43% - коли закінчиться війна. Ще 3% взагалі не збираються повертатися. 1% зазначили, що їм важко відповісти.

Під час дослідження методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 1000 респондентів віком від 18 років та старших у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 - не більше ніж 3,1%.

