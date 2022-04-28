РУС
58% жителей востока Украины покинули свои дома из-за войны войны, - опрос

20% взрослых украинцев были вынуждены сменить место своего жительства из-за войны. Больше тех, кто был вынужден уехать, в восточных регионах страны (58%) и среди молодежи (33%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

Из тех, кто изменил свое место жительства из-за войны, 22% хотят вернуться домой в ближайшее время, 31% – чуть позже, 43% – когда закончится война. Еще 3% вообще не собираются возвращаться. 1% отметили, что им тяжело ответить.

В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для ВПЛ требуется 600 000 квартир. В ОП объяснили, где Украина будет их брать. ИНФОГРАФИКА

Надо их спросить, будут ли они после войны голосовать за жопоблок наоборот.
Боюсь, что большинство их ответов удивят даже видавших виды психиатров.
28.04.2022 12:51 Ответить
Більшість хто голосує за цю *****, це старі бабки, або ті хто чекають
Інші люди так само як в Києві, голосують за адекватні політичні партії

Це ділення на схід - захід, дуже вигідно довбойбам, хто робить рейтинги для себе
28.04.2022 13:10 Ответить
А чого ж старі бабки на заході не голосують за жопоблок?
28.04.2022 14:14 Ответить
Ви помиляєтесь.Живу я на заході країни і нас у місті багато переселенців з сходу країни. Їхня оцінка війни яку розпочала паРаша ,вже вимагає допомоги психіатра або втручання прокурора.Особисто, випадково чув розмову жінок віком +- 35-40р практично дослівно --" лучше било би уступіть русскім і жилі би спокойно дома!!! А сейчас в бегах і кругом нацикі!!!!
28.04.2022 14:38 Ответить
Освободил ублюдок плешивый население Бамбаса
28.04.2022 12:51 Ответить
Ненависть ко всему украинскому это генетическая болезнь москвитов.
27.05.2022 12:46 Ответить
 
 