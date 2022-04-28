58% жителей востока Украины покинули свои дома из-за войны войны, - опрос
20% взрослых украинцев были вынуждены сменить место своего жительства из-за войны. Больше тех, кто был вынужден уехать, в восточных регионах страны (58%) и среди молодежи (33%).
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.
Из тех, кто изменил свое место жительства из-за войны, 22% хотят вернуться домой в ближайшее время, 31% – чуть позже, 43% – когда закончится война. Еще 3% вообще не собираются возвращаться. 1% отметили, что им тяжело ответить.
В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.
Боюсь, что большинство их ответов удивят даже видавших виды психиатров.
Інші люди так само як в Києві, голосують за адекватні політичні партії
Це ділення на схід - захід, дуже вигідно довбойбам, хто робить рейтинги для себе