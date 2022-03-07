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Центр прийому українських біженців у Празі призупинив роботу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

Центр прийому українських біженців у Празі призупинив роботу

Центр прийняття українських біженців у Празькому конгрес-центрі переповнений і не прийматиме людей упродовж наступної доби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Твіттер міського голови столиці Чехії Зденека Гржіба.

"Ми були вимушені оголосити про зупинку центру державної допомоги в Конгрес-центрі. Персонал вичерпаний, і нам більше нема звідки його взяти. Натиск перевищує можливості мегаполісу", - написав мер.

Він звернуся до міністра внутрішніх справ Віта Ракушана з проханням перерозподілити шукачів притулку по інших регіонах країни.

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Пожежно-рятувальна служба Чеської Республіки у своєму Твіттері написала, що "через тривалий час очікування Празький регіональний центр допомоги (KACPU) не прийматиме нових біженців упродовж наступних 24 годин. Реєстрація буде переспрямована ​​до інших менш завантажених регіональних центрів допомоги". Служба організує при цьому відправку людей пожежними автобусами.

Прага також зіткнулась із проблемою щодо розміщення.

У неділю центр допомоги обслуговував 3284 особи. Загалом від моменту заснування через нього пройшло майже 12 тисяч біженців. Загалом, за оцінкою МВС ЧР станом на 6 березня, до Чехії прибуло близько 100 тисяч українців.

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Топ коментарі
+36
Українці. Якщо в вас нічого не залишилось - рухайтесь до Німеччини. Ми винні у тому, що відбувається. Ми повинні надати вам допомогу. Нехай у Європі знають, чого їм тут чекати, якщо Україна не буде захищена.
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07.03.2022 17:01
+20
Абсолютно вірно.
Це Німеччина вигодувала і виростила фашистський режим Путіна, будучи основним споживачем російських енергоресурсів.
Це Німеччина і сьогодні не хоче відмовлятися від експорту енергоресурсів в РФ.
Це Німеччина ввела санкції проти РФ останньою, коли російські танки вже були за 20 км під Києвом.
Це Німеччина зараз блокує заявку України на членсьво в ЕС.

Я б не тільки їхав до Німеччини, я б ще там би на голови їм насрав, щоб вони прокинулись.
А Чехії і Польші, іншим країнам, що зараз прихистили наших жінок і дітей, велика подяка.
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07.03.2022 17:15
+8
помощь нам и важные решения в нашу пользу зависят от ключевых игроков, как-то от Германии, а Чехия - маленькая отзывчивая страна, что могли, то сделали, а немцы с распростертыми объятиями встречали всяких нигерийцев-сирийцев, значит и нас должны встретить...
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07.03.2022 17:23
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Українці. Якщо в вас нічого не залишилось - рухайтесь до Німеччини. Ми винні у тому, що відбувається. Ми повинні надати вам допомогу. Нехай у Європі знають, чого їм тут чекати, якщо Україна не буде захищена.
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07.03.2022 17:01 Відповісти
І ви вірите, що не виникне мільйона бюрократичних перешкод?
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07.03.2022 17:13 Відповісти
Руслане, воно того варте. Якщо хтось закликає, що вона чи вин є біженцем - набагато проще. Ось в мене був колега - єзід від Іраку. Батьки заплатили $2000, щоб його та інших в 2012 році привезли таємно на вантажівки через Туреччину. Назвався біженцем, вже має громадянства, одразу квартиру купує. Місто їх вже у ігіл відбили понад 7 років тому, батьки вже повернулись, але він житиме в Німеччини завжди.
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07.03.2022 17:53 Відповісти
Абсолютно вірно.
Це Німеччина вигодувала і виростила фашистський режим Путіна, будучи основним споживачем російських енергоресурсів.
Це Німеччина і сьогодні не хоче відмовлятися від експорту енергоресурсів в РФ.
Це Німеччина ввела санкції проти РФ останньою, коли російські танки вже були за 20 км під Києвом.
Це Німеччина зараз блокує заявку України на членсьво в ЕС.

Я б не тільки їхав до Німеччини, я б ще там би на голови їм насрав, щоб вони прокинулись.
А Чехії і Польші, іншим країнам, що зараз прихистили наших жінок і дітей, велика подяка.
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07.03.2022 17:15 Відповісти
Одразу поки можливо й не срати. Тому що прости німці вже запропонували більш них 200 тисяч міст для українських біженців. Знаю тому, що сам запропонував дати притулок 1 чи 2, навить тому, незважаючи на те, що мені то коштуватиме дуже багато грошей.

Тут набагато інших біженців що підтримують Україну. Навить араби, боснійці, хорвати, курди. Набагато хто рухавав колись до Німеччини - ось я, на приклад, з раисе, заздалегідь, коли ще навіть війна з Грузією не почалась. Прости німці - понад усі готови підтримати. Дехто у нашому місті є готовим надати працю.

Насрати треба нашим політикам, що знов мають намір усе забюрократити.
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07.03.2022 20:30 Відповісти
Вони втомилися.
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07.03.2022 17:03 Відповісти
им тяжело...
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07.03.2022 17:04 Відповісти
помощь нам и важные решения в нашу пользу зависят от ключевых игроков, как-то от Германии, а Чехия - маленькая отзывчивая страна, что могли, то сделали, а немцы с распростертыми объятиями встречали всяких нигерийцев-сирийцев, значит и нас должны встретить...
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07.03.2022 17:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BcgNEJKP_CI
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07.03.2022 17:04 Відповісти
Очень душевно...)
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07.03.2022 17:28 Відповісти
Щось слабо, Прага. Очікував більше. У нас якась Вінниця і те краще впоралась.
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07.03.2022 17:23 Відповісти
Та эти козлы зачем-то насильно оформляют всем гринкарт.
Это ж отечатки пальцев в 10 видах, фото и ыидеосьемка. Техника допотопная.
Кто будет возвращаться - прячьте ее нах.
Не хотят пропускать, морочат голову.
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07.03.2022 17:40 Відповісти
menshe pesti kacapska kurva
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07.03.2022 17:43 Відповісти
козел тут один, і це ти.
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07.03.2022 17:52 Відповісти
Ну, Парубий на это тоже сегодня жаловался.
Так, что козлы вы оба, которые реально хрен пересекали границу последнее время
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07.03.2022 17:55 Відповісти
можу заспамити за брехню але залишу й дам відповідь. відділення поліції для іноземців видає українцям візу "біженця", на 1 рік,+дає медичну страхівку,+5000 корун на дорослого,2000 корун на дитину. для осіб що не мають житла надають (нюанси незнаю). оформлення візи тривало менше години,тобто заповнення анкети, фотографування. ніяких відбитків пальців. це всього навсього штамп (який являється візою) у біометричний паспорт, за наявності такого,, або в форматі А6 докуметик з фотографією. найбільша біда черги. щоб дістатися до відділку треба вистояти багатогодинну чергу.
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07.03.2022 19:41 Відповісти
Latvija prinimajet, jestj bezplatnije avtobusi, tak zhe jestj chastnije lica kto perevozjat bezplatno i pomogajet v ostoljnih voprosah.
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07.03.2022 17:42 Відповісти
Чехи зібрали більше мільярда крон і то щене все! 1кр дорівнювала 1,2 грн.Зараз не знаю...
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07.03.2022 18:29 Відповісти
Якщо НАТО буде так і далі "допомагати" засобами ППО, то біженців буде ще більше. Кожне розбомблене московськими нацистами місто є джерелом біженців, які намагаються потрапити туди, де для москалів небо поки що закрито. І кожний збитий літак зменшує кількість осіб які хочуть покинути Україну.
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07.03.2022 19:48 Відповісти
 
 