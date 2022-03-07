Центр прийому українських біженців у Празі призупинив роботу

Центр прийняття українських біженців у Празькому конгрес-центрі переповнений і не прийматиме людей упродовж наступної доби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Твіттер міського голови столиці Чехії Зденека Гржіба.

"Ми були вимушені оголосити про зупинку центру державної допомоги в Конгрес-центрі. Персонал вичерпаний, і нам більше нема звідки його взяти. Натиск перевищує можливості мегаполісу", - написав мер.

Він звернуся до міністра внутрішніх справ Віта Ракушана з проханням перерозподілити шукачів притулку по інших регіонах країни.

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Пожежно-рятувальна служба Чеської Республіки у своєму Твіттері написала, що "через тривалий час очікування Празький регіональний центр допомоги (KACPU) не прийматиме нових біженців упродовж наступних 24 годин. Реєстрація буде переспрямована ​​до інших менш завантажених регіональних центрів допомоги". Служба організує при цьому відправку людей пожежними автобусами.

Прага також зіткнулась із проблемою щодо розміщення.

У неділю центр допомоги обслуговував 3284 особи. Загалом від моменту заснування через нього пройшло майже 12 тисяч біженців. Загалом, за оцінкою МВС ЧР станом на 6 березня, до Чехії прибуло близько 100 тисяч українців.

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