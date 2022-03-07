Центр прийому українських біженців у Празі призупинив роботу
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Центр прийняття українських біженців у Празькому конгрес-центрі переповнений і не прийматиме людей упродовж наступної доби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Твіттер міського голови столиці Чехії Зденека Гржіба.
"Ми були вимушені оголосити про зупинку центру державної допомоги в Конгрес-центрі. Персонал вичерпаний, і нам більше нема звідки його взяти. Натиск перевищує можливості мегаполісу", - написав мер.
Він звернуся до міністра внутрішніх справ Віта Ракушана з проханням перерозподілити шукачів притулку по інших регіонах країни.
Пожежно-рятувальна служба Чеської Республіки у своєму Твіттері написала, що "через тривалий час очікування Празький регіональний центр допомоги (KACPU) не прийматиме нових біженців упродовж наступних 24 годин. Реєстрація буде переспрямована до інших менш завантажених регіональних центрів допомоги". Служба організує при цьому відправку людей пожежними автобусами.
Прага також зіткнулась із проблемою щодо розміщення.
У неділю центр допомоги обслуговував 3284 особи. Загалом від моменту заснування через нього пройшло майже 12 тисяч біженців. Загалом, за оцінкою МВС ЧР станом на 6 березня, до Чехії прибуло близько 100 тисяч українців.
Будь ласка, зачекайте...
Це Німеччина вигодувала і виростила фашистський режим Путіна, будучи основним споживачем російських енергоресурсів.
Це Німеччина і сьогодні не хоче відмовлятися від експорту енергоресурсів в РФ.
Це Німеччина ввела санкції проти РФ останньою, коли російські танки вже були за 20 км під Києвом.
Це Німеччина зараз блокує заявку України на членсьво в ЕС.
Я б не тільки їхав до Німеччини, я б ще там би на голови їм насрав, щоб вони прокинулись.
А Чехії і Польші, іншим країнам, що зараз прихистили наших жінок і дітей, велика подяка.
Тут набагато інших біженців що підтримують Україну. Навить араби, боснійці, хорвати, курди. Набагато хто рухавав колись до Німеччини - ось я, на приклад, з раисе, заздалегідь, коли ще навіть війна з Грузією не почалась. Прости німці - понад усі готови підтримати. Дехто у нашому місті є готовим надати працю.
Насрати треба нашим політикам, що знов мають намір усе забюрократити.
Это ж отечатки пальцев в 10 видах, фото и ыидеосьемка. Техника допотопная.
Кто будет возвращаться - прячьте ее нах.
Не хотят пропускать, морочат голову.
Так, что козлы вы оба, которые реально хрен пересекали границу последнее время