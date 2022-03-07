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беженцы (1463) Прага (106) Чехия (1463)

Центр приема украинских беженцев в Праге приостановил работу

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Центр приема украинских беженцев в Праге приостановил работу

Центр принятия украинских беженцев в Пражском конгресс-центре переполнен и не будет принимать людей в течение следующих суток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Твиттер городского головы столицы Чехии Зденека Гржиба.

"Мы были вынуждены объявить об остановке центра государственной помощи в Конгресс-центре. Персонал исчерпан, и нам больше неоткуда его взять. Давление превышает возможности мегаполиса", - написал мэр.

Он обратился к министру внутренних дел Виту Ракушану с просьбой перераспределить искателей убежища по другим регионам страны.

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Пожарно-спасательная служба Чешской Республики в своем Твиттере написала, что "через длительное время ожидания Пражский региональный центр помощи (KACPU) не будет принимать новых беженцев в течение следующих 24 часов. Регистрация будет перенаправлена ​​в другие, менее загруженные региональные центры помощи". Служба организует при этом отправку людей пожарными автобусами.

Прага также столкнулась с проблемой размещения.

В воскресенье центр помощи обслуживал 3284 человека. Всего с момента основания через него прошло почти 12 тысяч беженцев. В целом, по оценке МВД ЧР по состоянию на 6 марта, в Чехию прибыло около 100 тысяч украинцев.

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Топ комментарии
+36
Українці. Якщо в вас нічого не залишилось - рухайтесь до Німеччини. Ми винні у тому, що відбувається. Ми повинні надати вам допомогу. Нехай у Європі знають, чого їм тут чекати, якщо Україна не буде захищена.
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07.03.2022 17:01
+20
Абсолютно вірно.
Це Німеччина вигодувала і виростила фашистський режим Путіна, будучи основним споживачем російських енергоресурсів.
Це Німеччина і сьогодні не хоче відмовлятися від експорту енергоресурсів в РФ.
Це Німеччина ввела санкції проти РФ останньою, коли російські танки вже були за 20 км під Києвом.
Це Німеччина зараз блокує заявку України на членсьво в ЕС.

Я б не тільки їхав до Німеччини, я б ще там би на голови їм насрав, щоб вони прокинулись.
А Чехії і Польші, іншим країнам, що зараз прихистили наших жінок і дітей, велика подяка.
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07.03.2022 17:15
+8
помощь нам и важные решения в нашу пользу зависят от ключевых игроков, как-то от Германии, а Чехия - маленькая отзывчивая страна, что могли, то сделали, а немцы с распростертыми объятиями встречали всяких нигерийцев-сирийцев, значит и нас должны встретить...
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07.03.2022 17:23
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Українці. Якщо в вас нічого не залишилось - рухайтесь до Німеччини. Ми винні у тому, що відбувається. Ми повинні надати вам допомогу. Нехай у Європі знають, чого їм тут чекати, якщо Україна не буде захищена.
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07.03.2022 17:01 Ответить
І ви вірите, що не виникне мільйона бюрократичних перешкод?
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07.03.2022 17:13 Ответить
Руслане, воно того варте. Якщо хтось закликає, що вона чи вин є біженцем - набагато проще. Ось в мене був колега - єзід від Іраку. Батьки заплатили $2000, щоб його та інших в 2012 році привезли таємно на вантажівки через Туреччину. Назвався біженцем, вже має громадянства, одразу квартиру купує. Місто їх вже у ігіл відбили понад 7 років тому, батьки вже повернулись, але він житиме в Німеччини завжди.
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07.03.2022 17:53 Ответить
Абсолютно вірно.
Це Німеччина вигодувала і виростила фашистський режим Путіна, будучи основним споживачем російських енергоресурсів.
Це Німеччина і сьогодні не хоче відмовлятися від експорту енергоресурсів в РФ.
Це Німеччина ввела санкції проти РФ останньою, коли російські танки вже були за 20 км під Києвом.
Це Німеччина зараз блокує заявку України на членсьво в ЕС.

Я б не тільки їхав до Німеччини, я б ще там би на голови їм насрав, щоб вони прокинулись.
А Чехії і Польші, іншим країнам, що зараз прихистили наших жінок і дітей, велика подяка.
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07.03.2022 17:15 Ответить
Одразу поки можливо й не срати. Тому що прости німці вже запропонували більш них 200 тисяч міст для українських біженців. Знаю тому, що сам запропонував дати притулок 1 чи 2, навить тому, незважаючи на те, що мені то коштуватиме дуже багато грошей.

Тут набагато інших біженців що підтримують Україну. Навить араби, боснійці, хорвати, курди. Набагато хто рухавав колись до Німеччини - ось я, на приклад, з раисе, заздалегідь, коли ще навіть війна з Грузією не почалась. Прости німці - понад усі готови підтримати. Дехто у нашому місті є готовим надати працю.

Насрати треба нашим політикам, що знов мають намір усе забюрократити.
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07.03.2022 20:30 Ответить
Вони втомилися.
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07.03.2022 17:03 Ответить
им тяжело...
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07.03.2022 17:04 Ответить
помощь нам и важные решения в нашу пользу зависят от ключевых игроков, как-то от Германии, а Чехия - маленькая отзывчивая страна, что могли, то сделали, а немцы с распростертыми объятиями встречали всяких нигерийцев-сирийцев, значит и нас должны встретить...
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07.03.2022 17:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BcgNEJKP_CI
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07.03.2022 17:04 Ответить
Очень душевно...)
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07.03.2022 17:28 Ответить
Щось слабо, Прага. Очікував більше. У нас якась Вінниця і те краще впоралась.
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07.03.2022 17:23 Ответить
Та эти козлы зачем-то насильно оформляют всем гринкарт.
Это ж отечатки пальцев в 10 видах, фото и ыидеосьемка. Техника допотопная.
Кто будет возвращаться - прячьте ее нах.
Не хотят пропускать, морочат голову.
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07.03.2022 17:40 Ответить
menshe pesti kacapska kurva
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07.03.2022 17:43 Ответить
козел тут один, і це ти.
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07.03.2022 17:52 Ответить
Ну, Парубий на это тоже сегодня жаловался.
Так, что козлы вы оба, которые реально хрен пересекали границу последнее время
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07.03.2022 17:55 Ответить
можу заспамити за брехню але залишу й дам відповідь. відділення поліції для іноземців видає українцям візу "біженця", на 1 рік,+дає медичну страхівку,+5000 корун на дорослого,2000 корун на дитину. для осіб що не мають житла надають (нюанси незнаю). оформлення візи тривало менше години,тобто заповнення анкети, фотографування. ніяких відбитків пальців. це всього навсього штамп (який являється візою) у біометричний паспорт, за наявності такого,, або в форматі А6 докуметик з фотографією. найбільша біда черги. щоб дістатися до відділку треба вистояти багатогодинну чергу.
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07.03.2022 19:41 Ответить
Latvija prinimajet, jestj bezplatnije avtobusi, tak zhe jestj chastnije lica kto perevozjat bezplatno i pomogajet v ostoljnih voprosah.
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07.03.2022 17:42 Ответить
Чехи зібрали більше мільярда крон і то щене все! 1кр дорівнювала 1,2 грн.Зараз не знаю...
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07.03.2022 18:29 Ответить
Якщо НАТО буде так і далі "допомагати" засобами ППО, то біженців буде ще більше. Кожне розбомблене московськими нацистами місто є джерелом біженців, які намагаються потрапити туди, де для москалів небо поки що закрито. І кожний збитий літак зменшує кількість осіб які хочуть покинути Україну.
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07.03.2022 19:48 Ответить
 
 