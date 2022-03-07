Центр приема украинских беженцев в Праге приостановил работу
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Центр принятия украинских беженцев в Пражском конгресс-центре переполнен и не будет принимать людей в течение следующих суток.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Твиттер городского головы столицы Чехии Зденека Гржиба.
"Мы были вынуждены объявить об остановке центра государственной помощи в Конгресс-центре. Персонал исчерпан, и нам больше неоткуда его взять. Давление превышает возможности мегаполиса", - написал мэр.
Он обратился к министру внутренних дел Виту Ракушану с просьбой перераспределить искателей убежища по другим регионам страны.
Пожарно-спасательная служба Чешской Республики в своем Твиттере написала, что "через длительное время ожидания Пражский региональный центр помощи (KACPU) не будет принимать новых беженцев в течение следующих 24 часов. Регистрация будет перенаправлена в другие, менее загруженные региональные центры помощи". Служба организует при этом отправку людей пожарными автобусами.
Прага также столкнулась с проблемой размещения.
В воскресенье центр помощи обслуживал 3284 человека. Всего с момента основания через него прошло почти 12 тысяч беженцев. В целом, по оценке МВД ЧР по состоянию на 6 марта, в Чехию прибыло около 100 тысяч украинцев.
Пожалуйста, подождите...
Це Німеччина вигодувала і виростила фашистський режим Путіна, будучи основним споживачем російських енергоресурсів.
Це Німеччина і сьогодні не хоче відмовлятися від експорту енергоресурсів в РФ.
Це Німеччина ввела санкції проти РФ останньою, коли російські танки вже були за 20 км під Києвом.
Це Німеччина зараз блокує заявку України на членсьво в ЕС.
Я б не тільки їхав до Німеччини, я б ще там би на голови їм насрав, щоб вони прокинулись.
А Чехії і Польші, іншим країнам, що зараз прихистили наших жінок і дітей, велика подяка.
Тут набагато інших біженців що підтримують Україну. Навить араби, боснійці, хорвати, курди. Набагато хто рухавав колись до Німеччини - ось я, на приклад, з раисе, заздалегідь, коли ще навіть війна з Грузією не почалась. Прости німці - понад усі готови підтримати. Дехто у нашому місті є готовим надати працю.
Насрати треба нашим політикам, що знов мають намір усе забюрократити.
Это ж отечатки пальцев в 10 видах, фото и ыидеосьемка. Техника допотопная.
Кто будет возвращаться - прячьте ее нах.
Не хотят пропускать, морочат голову.
Так, что козлы вы оба, которые реально хрен пересекали границу последнее время