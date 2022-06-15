УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5185 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗа кордономВійна в Україні
10 517 23
біженці (1019) виплати (485) Чехія (998) гуманітарна допомога (728)

Сенат Чехії обмежив виплати гуманітарної допомоги українським біженцям

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

паспорт,гроші,діти,економічний

Верхня палата Парламенту Чеської Республіки підтримала обмеження виплати українським біженцям так званої гуманітарної допомоги у розмірі 5000 крон (200 євро).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Czech Radio.

Згадана сума вже не нараховуватиметься, якщо чеська держава безкоштовно надає біженцям притулок, харчування та гігієнічні засоби. Захід спрямований проти "дотаційного туризму". Держава також перевірятиме – чи проживають зареєстровані в Чехії біженці за тими адресами, що були ними заявлені. Гуманітарна допомога, починаючи з другого місяця перебування біженців на території Чехії, нараховуватиметься за місцем постійної реєстрації.

Читайте також: У Празі закриють центр прийому українських біженців

Раніше вже уряд Чеської Республіки ухвалив рішення, що так званий "тимчасовий захист", адресований біженцям із воюючої України, не надаватиметься громадянам, які одночасно володіють паспортами інших країн Європейського союзу. Продовжено також заборону на оформлення віз та дозволів на перебування в Чехії громадянам Росії та Білорусі.

Документ ще має підписати президент Чехії Мілош Земан.

Також читайте: У Празі готують друге наметове містечко для біженців з України
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Еще бы хотя бы по прописке посмотреть - бо беженцы из Львовской области - это никуда не годится.
показати весь коментар
15.06.2022 15:15
+10
Все логічно.
показати весь коментар
15.06.2022 15:11
+10
В ФБ жiнка розказувала як до Чехii iз Закарпаття приiзджають великими родинами, отримують на усiх допомогу, а в той же час своi будинки в Украiнi здають iншим бiженцям.
показати весь коментар
15.06.2022 15:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все логічно.
показати весь коментар
15.06.2022 15:11 Відповісти
Еще бы хотя бы по прописке посмотреть - бо беженцы из Львовской области - это никуда не годится.
показати весь коментар
15.06.2022 15:15 Відповісти
Біженці з Львовської обл.також в небезпеці,немає безпечних місць.Це вибір кожного.Львів теж бомбили.Невже Ви не хотіли би,після прильотів,щоб діти були в безпеці?Чи то негатив проти "хитрих бендер"?Думаю вгадала.Уряд Чехіі все робить правильно.Підтримую.
показати весь коментар
15.06.2022 15:32 Відповісти
Так що замовкніть,роzzійскомовний.Отруту тримайте в собі.
показати весь коментар
15.06.2022 15:36 Відповісти
Доречно☝
показати весь коментар
15.06.2022 16:30 Відповісти
По ху@ у себе подивись, козліна.
показати весь коментар
15.06.2022 18:24 Відповісти
Треба прийняти закони:
1. Щоб біженці могли бути тільки опзжшники і "какая разніца" та "ми тут ні прі чьом".
2. Просити тимчасового притулку можна тільки коли розірвало ракетою
3. Якщо розірвало ракетою західніше Дніпра - прихистку не давати.
4. Якщо просять прихистку сім'ї військових - растрєл.
показати весь коментар
15.06.2022 20:02 Відповісти
все норм
показати весь коментар
15.06.2022 15:18 Відповісти
Як "неочікуванно" - лавочка закривається. Тепер або праця у клірингу, або з речами на вихід
показати весь коментар
15.06.2022 15:19 Відповісти
Згадана сума вже не нараховуватиметься, якщо чеська держава безкоштовно надає біженцям притулок, харчування та гігієнічні засоби. Джерело: https://censor.net/ua/n3348116
показати весь коментар
15.06.2022 16:08 Відповісти
Отак багато знайомих вернулося думали халява буде до кінця війни
показати весь коментар
15.06.2022 15:30 Відповісти
В горячую фазу войны входят 9 областей Украины...этим беженцам выплаты сохранят...
показати весь коментар
15.06.2022 15:34 Відповісти
Це будуть робити кацапи, але значно довше та у більшому обємі.
показати весь коментар
15.06.2022 17:51 Відповісти
В ФБ жiнка розказувала як до Чехii iз Закарпаття приiзджають великими родинами, отримують на усiх допомогу, а в той же час своi будинки в Украiнi здають iншим бiженцям.
показати весь коментар
15.06.2022 15:39 Відповісти
Гарнi та кмiтливi👍Украина по над усе❗
показати весь коментар
15.06.2022 16:32 Відповісти
Женіть на*уй тих дармоїдів, нехай роботу шукають бо вони так на шиї платників податків ще довго можуть сидіти
показати весь коментар
15.06.2022 16:11 Відповісти
лавочку нужно закрывать, привыкли жить на халяву
показати весь коментар
15.06.2022 16:27 Відповісти
"постепенно ваши кудри примелькаются и вас начнут бить". нужен порядок и справделивость.
показати весь коментар
15.06.2022 16:28 Відповісти
Нормальные люди уже обустроились/ нашли работу/ вернулись домой. Остались только те кому некуда, либо много детей, либо дармоеды. Вот как последних вычленить я хз, видимо решили всех под одну гребёнку.
показати весь коментар
15.06.2022 16:32 Відповісти
З Закарпаття тут всі. Їх мабуть найбільше ******** Коли знаходиться працю, то допомогу не платять, тому працюють на чорно. Закарпатські цигани мають мадьярське громадянство, а сидять в Празі, хочуть грошей. Чехі їм кажуть, шо раз ви маєте громадянство мадьярщіни, то ви туристию а не біженці, тому грошей не дамо. А взагалі, вони дуже діскредітують біженців з України.
показати весь коментар
15.06.2022 17:16 Відповісти
 
 