Сенат Чехії обмежив виплати гуманітарної допомоги українським біженцям
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Верхня палата Парламенту Чеської Республіки підтримала обмеження виплати українським біженцям так званої гуманітарної допомоги у розмірі 5000 крон (200 євро).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Czech Radio.
Згадана сума вже не нараховуватиметься, якщо чеська держава безкоштовно надає біженцям притулок, харчування та гігієнічні засоби. Захід спрямований проти "дотаційного туризму". Держава також перевірятиме – чи проживають зареєстровані в Чехії біженці за тими адресами, що були ними заявлені. Гуманітарна допомога, починаючи з другого місяця перебування біженців на території Чехії, нараховуватиметься за місцем постійної реєстрації.
Раніше вже уряд Чеської Республіки ухвалив рішення, що так званий "тимчасовий захист", адресований біженцям із воюючої України, не надаватиметься громадянам, які одночасно володіють паспортами інших країн Європейського союзу. Продовжено також заборону на оформлення віз та дозволів на перебування в Чехії громадянам Росії та Білорусі.
Документ ще має підписати президент Чехії Мілош Земан.
Будь ласка, зачекайте...
1. Щоб біженці могли бути тільки опзжшники і "какая разніца" та "ми тут ні прі чьом".
2. Просити тимчасового притулку можна тільки коли розірвало ракетою
3. Якщо розірвало ракетою західніше Дніпра - прихистку не давати.
4. Якщо просять прихистку сім'ї військових - растрєл.