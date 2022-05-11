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Чехія визнала дії російської армії в Україні геноцидом українського народу. ДОКУМЕНТ

чехія

Сенат Чеської Республіки проголосував за постанову, якою визнав дії армії РФ на території України геноцидом українського народу.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ.

"Сенат… засуджує етнічно мотивовані злочини проти людства, такі як масові страти, прояв неповаги до загиблих, тортури, зґвалтування, фізичне та психічне насильство або насильницька депортація дітей, які Росія вчиняє систематично та масштабно, що є проявом геноциду проти українського народу", - йдеться в постанові, яку український посол оприлюднив у фейсбуці.

У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

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Чехія визнала дії російської армії в Україні геноцидом українського народу 01

Автор: 

геноцид (307) Чехія (1655) Перебийніс Євген (67)


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Топ коментарі
+31
Чехам-черговий респект за підтримку України...
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11.05.2022 18:13 Відповісти
+13
Чехия правильная страна!
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11.05.2022 18:18 Відповісти
+13
Щира подяка чехам від народу Украіни , за підтримку 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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11.05.2022 18:26 Відповісти
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Чехам-черговий респект за підтримку України...
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11.05.2022 18:13 Відповісти
А українский парламент вважає?
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11.05.2022 23:49 Відповісти
Бункер на Урале продолжает наполняться вонючим газом. Уралнаш планирует Китай. Хочу видеть закатованых в НКВДешных застенках рабссейских генералов.
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11.05.2022 18:16 Відповісти
Чехия правильная страна!
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11.05.2022 18:18 Відповісти
всё по плану..
маск обозвал ***** *****м,бритты дали гарантию шведам и финнам..
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11.05.2022 18:19 Відповісти
Рашки, как страны, не должно быть вобще
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11.05.2022 18:24 Відповісти
Щира подяка чехам від народу Украіни , за підтримку 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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11.05.2022 18:26 Відповісти
Сейчас самое время всем странам признать и ГОЛОДОМОР в Украине - геноцидом украинского народа
Тем более , что кацапы опять вывозят - воруютпродукты с Украины
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11.05.2022 18:32 Відповісти
Респект братам чехам!!! Чехи,на відміну від ********, пам'ятяют 1968р.!!!!
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11.05.2022 18:38 Відповісти
Щиро дякуємо.
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11.05.2022 18:51 Відповісти
Vsio verno skazano.Moloci cexi
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11.05.2022 18:56 Відповісти
Дякуємо друзям чехам!
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11.05.2022 19:12 Відповісти
чехи молодцы!!!!
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11.05.2022 19:28 Відповісти
Естонія, Канада, Литва, тепер от Чехія.

Регістрація в Сенаті США резолюції про визнання РФ державою - спонсором тероризму...

Процес пішов!
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11.05.2022 19:28 Відповісти
 
 