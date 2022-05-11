Чехія визнала дії російської армії в Україні геноцидом українського народу. ДОКУМЕНТ

Сенат Чеської Республіки проголосував за постанову, якою визнав дії армії РФ на території України геноцидом українського народу.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ.

"Сенат… засуджує етнічно мотивовані злочини проти людства, такі як масові страти, прояв неповаги до загиблих, тортури, зґвалтування, фізичне та психічне насильство або насильницька депортація дітей, які Росія вчиняє систематично та масштабно, що є проявом геноциду проти українського народу", - йдеться в постанові, яку український посол оприлюднив у фейсбуці.

У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

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