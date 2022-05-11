Чехия признала действия российской армии в Украине геноцидом украинского народа. ДОКУМЕНТ

Сенат Чешской Республики проголосовал за постановление, признавшее действия армии РФ на территории Украины геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, передает Цензор.НЕТ.

"Сенат… осуждает этнически мотивированные преступления против человечества, такие как массовые казни, проявление неуважения к погибшим, пытка, изнасилование, физическое и психическое насилие или насильственная депортация детей, которые Россия совершает систематически и масштабно, что является проявлением геноцида против украинского народа", - идет в постановлении, которое украинский посол обнародовал в фейсбуке.

В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украины статуса кандидата на членство в ЕС.

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