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Новости Война
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Чехия признала действия российской армии в Украине геноцидом украинского народа. ДОКУМЕНТ

чехія

Сенат Чешской Республики проголосовал за постановление, признавшее действия армии РФ на территории Украины геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, передает Цензор.НЕТ.

"Сенат… осуждает этнически мотивированные преступления против человечества, такие как массовые казни, проявление неуважения к погибшим, пытка, изнасилование, физическое и психическое насилие или насильственная депортация детей, которые Россия совершает систематически и масштабно, что является проявлением геноцида против украинского народа", - идет в постановлении, которое украинский посол обнародовал в фейсбуке.

В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украины статуса кандидата на членство в ЕС.

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Чехия признала действия российской армии в Украине геноцидом украинского народа 01

геноцид (416) Чехия (1742) Перебийнис Евгений (75)


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Топ комментарии
+31
Чехам-черговий респект за підтримку України...
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11.05.2022 18:13 Ответить
+13
Чехия правильная страна!
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11.05.2022 18:18 Ответить
+13
Щира подяка чехам від народу Украіни , за підтримку 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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11.05.2022 18:26 Ответить
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Чехам-черговий респект за підтримку України...
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11.05.2022 18:13 Ответить
А українский парламент вважає?
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11.05.2022 23:49 Ответить
Бункер на Урале продолжает наполняться вонючим газом. Уралнаш планирует Китай. Хочу видеть закатованых в НКВДешных застенках рабссейских генералов.
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11.05.2022 18:16 Ответить
Чехия правильная страна!
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11.05.2022 18:18 Ответить
всё по плану..
маск обозвал ***** *****м,бритты дали гарантию шведам и финнам..
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11.05.2022 18:19 Ответить
Рашки, как страны, не должно быть вобще
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11.05.2022 18:24 Ответить
Щира подяка чехам від народу Украіни , за підтримку 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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11.05.2022 18:26 Ответить
Сейчас самое время всем странам признать и ГОЛОДОМОР в Украине - геноцидом украинского народа
Тем более , что кацапы опять вывозят - воруютпродукты с Украины
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11.05.2022 18:32 Ответить
Респект братам чехам!!! Чехи,на відміну від ********, пам'ятяют 1968р.!!!!
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11.05.2022 18:38 Ответить
Щиро дякуємо.
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11.05.2022 18:51 Ответить
Vsio verno skazano.Moloci cexi
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11.05.2022 18:56 Ответить
Дякуємо друзям чехам!
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11.05.2022 19:12 Ответить
чехи молодцы!!!!
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11.05.2022 19:28 Ответить
Естонія, Канада, Литва, тепер от Чехія.

Регістрація в Сенаті США резолюції про визнання РФ державою - спонсором тероризму...

Процес пішов!
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11.05.2022 19:28 Ответить
 
 