Чехия признала действия российской армии в Украине геноцидом украинского народа. ДОКУМЕНТ
Сенат Чешской Республики проголосовал за постановление, признавшее действия армии РФ на территории Украины геноцидом украинского народа.
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, передает Цензор.НЕТ.
"Сенат… осуждает этнически мотивированные преступления против человечества, такие как массовые казни, проявление неуважения к погибшим, пытка, изнасилование, физическое и психическое насилие или насильственная депортация детей, которые Россия совершает систематически и масштабно, что является проявлением геноцида против украинского народа", - идет в постановлении, которое украинский посол обнародовал в фейсбуке.
В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украины статуса кандидата на членство в ЕС.
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