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Президент Чехии разрешил 103 чехам воевать в Вооруженных силах Украины

чехія

Президент Чехии Милош Земан одобрил вступление в Вооруженные силы Украины 103 граждан Чехии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в Twitter сообщил спикер президента Чехии Иржи Овчачек.

Он добавил, что решение еще предстоит подписать премьер-министру Петеру Фиале

Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman podepsal rozhodnutí se souhlasem ke vstupu do ozbrojených sil Ukrajiny 103 občanům na základě jejich žádosti podané v souladu se zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování. Rozhodnutí podléhá kontrasignaci předsedy vlády.

— Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 11, 2022

Напомним, в начале марта Цензор.НЕТ сообщал, что более 600 чехов вызвались вступить в Интернациональный легион в Украине.

Власти Чехии решили не привлекать к уголовной ответственности граждан, которые едут воевать в Украину против российского вторжения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия подтверждает, что не будет платить за российский газ рублями

Автор: 

Чехия (1742) Земан Милош (88) ВСУ (6703)


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Топ комментарии
+21
Надеюсь эти 103 человека это пилоты и обслуживающий персонал для F16/F35 )))
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11.05.2022 17:06 Ответить
+13
Добре, що дід прозрів на старість.
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11.05.2022 17:04 Ответить
+9
Соседние страны помогают Украине . К СОЖАЛЕНИЮ , журналисты мало пишут о событиях в соседних странах . А там действительно идёт работа по помощи Украине и не только беженцам .
Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден встретилась в понедельник в Братиславе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
Эта встреча стала завершением ее начавшегося 5 мая европейского турне, в ходе которого она посетила также Румынию и Украину

‼️‼️‼️Целью турне Байден было выражение поддержки США беженцам с Украины и граничащим с этой страной государствам Центральной Европы, которые их принимают. В Словакии она побывала в Братиславе, городе Кошице и селе Вишне-Немецке на востоке республики. Из Вишне-Немецке, расположенного на границе с Украиной, первая леди США в воскресенье выехала в Ужгород, где встретилась с супругой украинского президента Владимира Зеленского Еленой Зеленской.

Предыдущий официальный визит первой леди США в Словакию состоялся в 1999 году.
БАЙДЕН ВЫРАЗИЛА БЛАГОДАРНОСТЬ ЧАПУТОВОЙ ЗА ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЕ
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11.05.2022 17:07 Ответить
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Добре, що дід прозрів на старість.
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11.05.2022 17:04 Ответить
Надеюсь эти 103 человека это пилоты и обслуживающий персонал для F16/F35 )))
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11.05.2022 17:06 Ответить
Угу, зорельоту Ентерпрайз
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11.05.2022 18:14 Ответить
Соседние страны помогают Украине . К СОЖАЛЕНИЮ , журналисты мало пишут о событиях в соседних странах . А там действительно идёт работа по помощи Украине и не только беженцам .
Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден встретилась в понедельник в Братиславе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
Эта встреча стала завершением ее начавшегося 5 мая европейского турне, в ходе которого она посетила также Румынию и Украину

‼️‼️‼️Целью турне Байден было выражение поддержки США беженцам с Украины и граничащим с этой страной государствам Центральной Европы, которые их принимают. В Словакии она побывала в Братиславе, городе Кошице и селе Вишне-Немецке на востоке республики. Из Вишне-Немецке, расположенного на границе с Украиной, первая леди США в воскресенье выехала в Ужгород, где встретилась с супругой украинского президента Владимира Зеленского Еленой Зеленской.

Предыдущий официальный визит первой леди США в Словакию состоялся в 1999 году.
БАЙДЕН ВЫРАЗИЛА БЛАГОДАРНОСТЬ ЧАПУТОВОЙ ЗА ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЕ
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11.05.2022 17:07 Ответить
Не видела почти новости , что Зеленский вчера выступил перед словацким парламентом .
‼️Можно не любить Зе, НО СЛОВАЦКИХ ДЕПУТАТОВ могли бы и уважить . Тем более , что не все депутаты в соседних странах проукраинские , есть и купленные рашей - они создают проблемы то с самолётами, то с НАТО И Т Д . везде раша свой нос суёт через них
«Выступая во вторник по телемосту перед депутатами парламента Словакии, Владимир Зеленский попросил их быть голосом его страны в ЕС", - сообщил
братиславский телеканал ТА3.

"Украинский президент во вторник посредством телемоста выступил перед депутатами словацкого парламента. Зеленский поблагодарил руководство и народ Словакии за солидарность, проявленную с его страной и народом, а также за всестороннюю помощь, которую Словакия оказывает Украине с первых дней военных действий в этой стране. Глава Украины также призвал Словакию поддерживать европейскую перспективу Украины и быть ее голосом в ЕС http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/ "

Как сообщил телеканал, Зеленский также призвал власти Словакии активно поддерживать антироссийские санкции и продолжать оказывать помощь Украине в военной сфере.»
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11.05.2022 17:12 Ответить
Премьер Словакии Гегер оказывает поддержку Украине . Кроме военной помощи , предложил провести в Украине такие же реформы , как проходила Словакия . Пока реакции от власти не вижу- ОНИ , ШО , понимают какие реформы нужны постсоветской Украине ??? У них образования для этого нет ‼️

9 мая в Братиславе прошёл антивоенный митинг НА КОТОРОМ ВЫСТУПИЛ ПРЕМЬЕР ГЕГЕР
Выступление он завершил словами « СЛАВА УКРАИНЕ» ‼️‼️‼️
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11.05.2022 17:16 Ответить
Хочется послушать горящие пердаки Лаврушки и Захарюшки.
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11.05.2022 17:08 Ответить
шось в лісі здохло.. або бабло не довезли і закрисятнічали
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11.05.2022 17:10 Ответить
Кацапи!!!
Ви бачите, що проти вас-орків хочуть воювати ВСІ!!!!
Аби тільки вибити до останнього івана!!!
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11.05.2022 17:11 Ответить
Оце наші справжні брати та сестри, а не смердюча кацапська мерзота...
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11.05.2022 17:14 Ответить
100 добровольцев это хорошо, но ещё лучше было бы тысяч 40 НАТОвских отпускников)
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11.05.2022 17:33 Ответить
Невже у Земана наступило прозріння , після хвороби?
Це , дійсно , радує !
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11.05.2022 18:35 Ответить
Ті хто повернуться стануть золотим фондом Чешских збройних сил
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11.05.2022 20:20 Ответить
 
 