Президент Чехии разрешил 103 чехам воевать в Вооруженных силах Украины

Президент Чехии Милош Земан одобрил вступление в Вооруженные силы Украины 103 граждан Чехии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в Twitter сообщил спикер президента Чехии Иржи Овчачек.

Он добавил, что решение еще предстоит подписать премьер-министру Петеру Фиале

Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman podepsal rozhodnutí se souhlasem ke vstupu do ozbrojených sil Ukrajiny 103 občanům na základě jejich žádosti podané v souladu se zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování. Rozhodnutí podléhá kontrasignaci předsedy vlády. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 11, 2022

Напомним, в начале марта Цензор.НЕТ сообщал, что более 600 чехов вызвались вступить в Интернациональный легион в Украине.

Власти Чехии решили не привлекать к уголовной ответственности граждан, которые едут воевать в Украину против российского вторжения.

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