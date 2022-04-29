РУС
Чехия подтверждает, что не будет платить за российский газ рублями

Глава правительства Чехии Петр Фиала в пятницу во время визита в Варшаву заверил, что Прага отказывается платить за российский газ в рублях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Чехия, безусловно, не будет платить за российский газ в рублях", - сказал Фиала.

Он добавил, что "не согласен с позицией Венгрии, решившей перейти на оплату в рублях", и выразил намерение повлиять на Будапешт.

При этом Фиала признал, что сейчас Чехия примерно на 90% зависит от поставки газа из России. В связи с складывающейся в беседе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким ситуацией он высказался за возобновление обсуждения проекта строительства газопровода "Сторк II" между Польшей и Чехией.

Чехия поможет Украине с ремонтом бронетехники

"Мы договорились открыть дебаты на тему газопровода "Сторк II", который должен объединить Польшу и Чехию. К сожалению, здесь чехи должны посыпать голову пеплом, потому что мы эту тему забыли, но хотели бы вернуться к ней", - сказал Фиала .

Кроме того, по его словам, Прага не исключает возможности закупки газа на СПГ-терминалах, строительство которых планирует Польша. "Мы хотели бы получать некоторые объемы газа из этих новых СПГ-терминалов и обратились к польской стороне с соответствующим предложением", - отметил чешский премьер.

Топ комментарии
+23
Чехи это вам не венгры. Чехи сильные справятся и не будут ползать под ******.
29.04.2022 17:11 Ответить
+13
Він додав, що "не згоден із позицією Угорщини, яка вирішила перейти на оплату в рублях", і висловив намір вплинути на Будапешт. Джерело:
Не треба на них впливати.
Виженіть їх з ЄС і нехай йдуть куди заманеться!
Україна, точно буде корисним членом ЄС і багато країн це вже зрозуміли!
29.04.2022 17:18 Ответить
+11
Чехам-черговий респект...
29.04.2022 17:18 Ответить
Чехія підтверджує, що не платитиме за російський газ рублями Джерело:

Чехія підтверджує - узькій ваєнний КАРАБЛЬ, ІДІ НАХ@Й!
29.04.2022 18:09 Ответить
Чехам-черговий респект...
29.04.2022 17:18 Ответить
Там вже усі зрозуміли, що угорщина засланий кізячок. Впевнений вже готуються рішення про посилання за кораблем і тоді вони з рашкою залишаться сам на сам.
29.04.2022 17:21 Ответить
Флешмоб послать ***** кацапов набирает обороты❗👍 Плавно переходя в пиндюлину👊💥
29.04.2022 17:19 Ответить
Тут зрада подоспела https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/04/29/686437/. Как кацапы смоли провести платеж в баксах? Ещё месяц назад не могли
29.04.2022 17:28 Ответить
Ще треба було б знати - чого це їм коштувало.
29.04.2022 17:45 Ответить
Шольц на підсанкційному літаку йому *чемодани* з доларами возив, коли забирав на днях 40 дипломатів... переможенька про голосування за важку зброю від Німеччини, зі смаком отакої зрадоньки
29.04.2022 17:47 Ответить
Файні хлопʼята чехи. Це вам не угорці, які ладні під кого завгодно лягти.
29.04.2022 17:33 Ответить
Затрофеили Бук

https://t.me/operativnoZSU/21664
29.04.2022 17:39 Ответить
29.04.2022 17:46 Ответить
29.04.2022 17:53 Ответить
врядли кто-то будет старательно погашать гос долг в валюте, собираясь нажать на ядерную кнопку
29.04.2022 17:57 Ответить
заплатите им х%ями
29.04.2022 18:04 Ответить
мадьяры забыли оккупацию страны кацапами а чехи нет!
29.04.2022 18:36 Ответить
 
 