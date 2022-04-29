Чехия подтверждает, что не будет платить за российский газ рублями

Глава правительства Чехии Петр Фиала в пятницу во время визита в Варшаву заверил, что Прага отказывается платить за российский газ в рублях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Чехия, безусловно, не будет платить за российский газ в рублях", - сказал Фиала.

Он добавил, что "не согласен с позицией Венгрии, решившей перейти на оплату в рублях", и выразил намерение повлиять на Будапешт.

При этом Фиала признал, что сейчас Чехия примерно на 90% зависит от поставки газа из России. В связи с складывающейся в беседе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким ситуацией он высказался за возобновление обсуждения проекта строительства газопровода "Сторк II" между Польшей и Чехией.

"Мы договорились открыть дебаты на тему газопровода "Сторк II", который должен объединить Польшу и Чехию. К сожалению, здесь чехи должны посыпать голову пеплом, потому что мы эту тему забыли, но хотели бы вернуться к ней", - сказал Фиала .

Кроме того, по его словам, Прага не исключает возможности закупки газа на СПГ-терминалах, строительство которых планирует Польша. "Мы хотели бы получать некоторые объемы газа из этих новых СПГ-терминалов и обратились к польской стороне с соответствующим предложением", - отметил чешский премьер.