Чехія підтверджує, що не платитиме за російський газ рублями

Глава уряду Чехії Петро Фіала у п'ятницю під час візиту до Варшави запевнив, що Прага відмовляється платити за російський газ у рублях.
"Чехія безумовно не платитиме за російський газ у рублях", - сказав Фіала.
Він додав, що "не згоден із позицією Угорщини, яка вирішила перейти на оплату в рублях", і висловив намір вплинути на Будапешт.
При цьому Фіала визнав, що зараз Чехія приблизно на 90% залежить від постачання газу з Росії. У зв'язку зі ситуацією, що складається в бесіді з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецким, він висловився за поновлення обговорення проекту будівництва газопроводу "Сторк II" між Польщею та Чехією.
"Ми домовилися відкрити дебати на тему газопроводу "Сторк II", який має об'єднати Польщу та Чехію. На жаль, тут чехи повинні посипати голову попелом, тому що ми цю тему забули, але хотіли б повернутися до неї", - сказав Фіала.
Крім того, за його словами, Прага не відкидає можливості закупівлі газу на ЗПГ-терміналах, будівництво яких планує Польща. "Ми хотіли б отримувати деякі обсяги газу з цих нових ЗПГ-терміналів та звернулися до польської сторони з відповідною пропозицією", - зазначив чеський прем'єр.
