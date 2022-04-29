УКР
Новини
Чехія підтверджує, що не платитиме за російський газ рублями

Глава уряду Чехії Петро Фіала у п'ятницю під час візиту до Варшави запевнив, що Прага відмовляється платити за російський газ у рублях.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Чехія безумовно не платитиме за російський газ у рублях", - сказав Фіала.

Він додав, що "не згоден із позицією Угорщини, яка вирішила перейти на оплату в рублях", і висловив намір вплинути на Будапешт.

При цьому Фіала визнав, що зараз Чехія приблизно на 90% залежить від постачання газу з Росії. У зв'язку зі ситуацією, що складається в бесіді з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецким, він висловився за поновлення обговорення проекту будівництва газопроводу "Сторк II" між Польщею та Чехією.

Читайте: Росія погіршує ситуацію і порушує існуючі договори, - чеський прем'єр Фіала про газопостачання з РФ

"Ми домовилися відкрити дебати на тему газопроводу "Сторк II", який має об'єднати Польщу та Чехію. На жаль, тут чехи повинні посипати голову попелом, тому що ми цю тему забули, але хотіли б повернутися до неї", - сказав Фіала.

Крім того, за його словами, Прага не відкидає можливості закупівлі газу на ЗПГ-терміналах, будівництво яких планує Польща. "Ми хотіли б отримувати деякі обсяги газу з цих нових ЗПГ-терміналів та звернулися до польської сторони з відповідною пропозицією", - зазначив чеський прем'єр.

газ (10598) росія (67283) Чехія (1697) рубль (457) Фіала Петр (112)
+23
Чехи это вам не венгры. Чехи сильные справятся и не будут ползать под ******.
показати весь коментар
29.04.2022 17:11 Відповісти
+13
Він додав, що "не згоден із позицією Угорщини, яка вирішила перейти на оплату в рублях", і висловив намір вплинути на Будапешт. Джерело:
Не треба на них впливати.
Виженіть їх з ЄС і нехай йдуть куди заманеться!
Україна, точно буде корисним членом ЄС і багато країн це вже зрозуміли!
показати весь коментар
29.04.2022 17:18 Відповісти
+11
Чехам-черговий респект...
показати весь коментар
29.04.2022 17:18 Відповісти
Там вже усі зрозуміли, що угорщина засланий кізячок. Впевнений вже готуються рішення про посилання за кораблем і тоді вони з рашкою залишаться сам на сам.
показати весь коментар
29.04.2022 17:21 Відповісти
Флешмоб послать ***** кацапов набирает обороты❗👍 Плавно переходя в пиндюлину👊💥
показати весь коментар
29.04.2022 17:19 Відповісти
Тут зрада подоспела https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/04/29/686437/. Как кацапы смоли провести платеж в баксах? Ещё месяц назад не могли
показати весь коментар
29.04.2022 17:28 Відповісти
Ще треба було б знати - чого це їм коштувало.
показати весь коментар
29.04.2022 17:45 Відповісти
Шольц на підсанкційному літаку йому *чемодани* з доларами возив, коли забирав на днях 40 дипломатів... переможенька про голосування за важку зброю від Німеччини, зі смаком отакої зрадоньки
показати весь коментар
29.04.2022 17:47 Відповісти
Файні хлопʼята чехи. Це вам не угорці, які ладні під кого завгодно лягти.
показати весь коментар
29.04.2022 17:33 Відповісти
Затрофеили Бук

https://t.me/operativnoZSU/21664
показати весь коментар
29.04.2022 17:39 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 17:46 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 17:53 Відповісти
врядли кто-то будет старательно погашать гос долг в валюте, собираясь нажать на ядерную кнопку
показати весь коментар
29.04.2022 17:57 Відповісти
заплатите им х%ями
показати весь коментар
29.04.2022 18:04 Відповісти
мадьяры забыли оккупацию страны кацапами а чехи нет!
показати весь коментар
29.04.2022 18:36 Відповісти
 
 