Президент Чехії дозволив 103 чехам воювати в Збройних силах України

Президент Чехії Мілош Земан схвалив вступ до Збройних сил України 103 громадян Чехії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це у Twitter повідомив речник президента Чехії Іржі Овчачек.

Він додав, що рішення ще має підписати прем'єр-міністр Петер Фіала.

Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman podepsal rozhodnutí se souhlasem ke vstupu do ozbrojených sil Ukrajiny 103 občanům na základě jejich žádosti podané v souladu se zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování. Rozhodnutí podléhá kontrasignaci předsedy vlády. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 11, 2022

Нагадаємо, на початку березня Цензор.НЕТ повідомляв, що понад 600 чехів зголосилися вступити в Інтернаціональний легіон в Україні.

Влада Чехії вирішила не притягувати до кримінальної відповідальності громадян, який їдуть воювати в Україну проти російського вторгнення.

Читайте також: Чехія допоможе Україні з ремонтом бронетехніки