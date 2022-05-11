Президент Чехії дозволив 103 чехам воювати в Збройних силах України
Президент Чехії Мілош Земан схвалив вступ до Збройних сил України 103 громадян Чехії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це у Twitter повідомив речник президента Чехії Іржі Овчачек.
Він додав, що рішення ще має підписати прем'єр-міністр Петер Фіала.
Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman podepsal rozhodnutí se souhlasem ke vstupu do ozbrojených sil Ukrajiny 103 občanům na základě jejich žádosti podané v souladu se zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování. Rozhodnutí podléhá kontrasignaci předsedy vlády.— Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 11, 2022
Нагадаємо, на початку березня Цензор.НЕТ повідомляв, що понад 600 чехів зголосилися вступити в Інтернаціональний легіон в Україні.
Влада Чехії вирішила не притягувати до кримінальної відповідальності громадян, який їдуть воювати в Україну проти російського вторгнення.
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Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден встретилась в понедельник в Братиславе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
Эта встреча стала завершением ее начавшегося 5 мая европейского турне, в ходе которого она посетила также Румынию и Украину
‼️‼️‼️Целью турне Байден было выражение поддержки США беженцам с Украины и граничащим с этой страной государствам Центральной Европы, которые их принимают. В Словакии она побывала в Братиславе, городе Кошице и селе Вишне-Немецке на востоке республики. Из Вишне-Немецке, расположенного на границе с Украиной, первая леди США в воскресенье выехала в Ужгород, где встретилась с супругой украинского президента Владимира Зеленского Еленой Зеленской.
Предыдущий официальный визит первой леди США в Словакию состоялся в 1999 году.
БАЙДЕН ВЫРАЗИЛА БЛАГОДАРНОСТЬ ЧАПУТОВОЙ ЗА ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЕ
‼️Можно не любить Зе, НО СЛОВАЦКИХ ДЕПУТАТОВ могли бы и уважить . Тем более , что не все депутаты в соседних странах проукраинские , есть и купленные рашей - они создают проблемы то с самолётами, то с НАТО И Т Д . везде раша свой нос суёт через них
«Выступая во вторник по телемосту перед депутатами парламента Словакии, Владимир Зеленский попросил их быть голосом его страны в ЕС", - сообщил
братиславский телеканал ТА3.
"Украинский президент во вторник посредством телемоста выступил перед депутатами словацкого парламента. Зеленский поблагодарил руководство и народ Словакии за солидарность, проявленную с его страной и народом, а также за всестороннюю помощь, которую Словакия оказывает Украине с первых дней военных действий в этой стране. Глава Украины также призвал Словакию поддерживать европейскую перспективу Украины и быть ее голосом в ЕС http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/ "
Как сообщил телеканал, Зеленский также призвал власти Словакии активно поддерживать антироссийские санкции и продолжать оказывать помощь Украине в военной сфере.»
9 мая в Братиславе прошёл антивоенный митинг НА КОТОРОМ ВЫСТУПИЛ ПРЕМЬЕР ГЕГЕР
Выступление он завершил словами « СЛАВА УКРАИНЕ» ‼️‼️‼️
Ви бачите, що проти вас-орків хочуть воювати ВСІ!!!!
Аби тільки вибити до останнього івана!!!
Це , дійсно , радує !