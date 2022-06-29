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Новости Война в Украине
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беспилотник (2095) Чехия (1465)

Чехия передаст Украине разведывательные беспилотники, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бпла

Чешские власти решили предоставить украинским военным беспилотники "Бивой". Их используют для разведки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание СТК.

Отмечается, что главной задачей беспилотников в Украине станет предоставление данных для украинской артиллерии. При этом сам БПЛА оснащен высокоточной камерой видеонаблюдения и весит около 25 килограм.

Также, по информации издания, радиус работы беспилотника равен 60 километрам. Украинские военные уже обучены использованию новой техники.

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Спасибо! Это нам очень нужно. БПЛА, судя по сводкам, тот ресурс с которым, в отличии от танков и артиллерии, у орков скоро может начаться тотальный дефицит. Преимущество, либо паритет, даст нам массу преимуществ
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29.06.2022 21:45 Ответить
Чехам СПАСИБО!!!
В такой войне нам надо иметь собственные производства БПЛА. Пусть пока в той же Чехии.
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29.06.2022 22:08 Ответить
https://www.zbraneproukrajinu.cz/
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30.06.2022 00:20 Ответить
Правильно писати, Чехія передала Україні розвідувальні безпілотники!!! Цензор, не будь як Люся
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29.06.2022 21:46 Ответить
Чехам-черговий респектище...
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29.06.2022 22:04 Ответить
А словаки як мене дивують! Віддали все що могли, та ще й більш за того!
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29.06.2022 22:44 Ответить
А Ізраїль заборонив Німеччині надати нам протитанкові ракети Spike, які виробляються за їх ліцензією, але кацапи й досі ліплять в себе ті кляті "Орлани" за ліцензією Ізраїлю.
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29.06.2022 23:57 Ответить
https://www.idnes.cz/technet/vojenstvi/ceske-drony-ukrajina-valka.A220628_080804_vojenstvi_alv
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30.06.2022 00:15 Ответить
https://twitter.com/jura_ibl/status/1541695912040448000?s=20&t=1E1tNt1w3pzoKL-V2-ZZKg
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30.06.2022 00:17 Ответить
 
 