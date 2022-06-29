Чехия передаст Украине разведывательные беспилотники, - СМИ

Чешские власти решили предоставить украинским военным беспилотники "Бивой". Их используют для разведки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание СТК.

Отмечается, что главной задачей беспилотников в Украине станет предоставление данных для украинской артиллерии. При этом сам БПЛА оснащен высокоточной камерой видеонаблюдения и весит около 25 килограм.

Также, по информации издания, радиус работы беспилотника равен 60 километрам. Украинские военные уже обучены использованию новой техники.

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