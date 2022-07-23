Реальної підготовки до "референдуму" на Херсонщині немає, - Хлань

Російські загарбники вкотре перенесли запланований псевдореферендум про приєднання Херсонської області до РФ, але реальної підготовки до нього не спостерігається.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, рашисти звучили нову дату - 15 вересня. Водночас протягом останніх тижнів ніяких зрушень щодо "референдуму" не спостерігається.

"Зараз реальної підготовки до референдуму немає. Зараз окупанти стурбовані. Останні два тижні у них паніка. До цього вони готували, постійно відкладали дату на більш пізній термін. ... Навіть з призначенням своєї окупаційної вертикалі все поставлено на паузу. Останні 2-3 тижні абсолютно не бачу серйозних просувань крім заяви, що "тут буде Росія назавжди", - зазначив Хлань.

Також, продовжив він, окупантам вдалося вкрасти базу даних виборців, окупанти намагалися провести "перепис населення".

"Єдиним таким кроком, який викликав занепокоєння, була крадіжка реєстру виборців 2019 року з архіву, з виборів президента, коли була максимальна явка. Тоді вони просунулися досить серйозно. Наступним кроком було, що почали проводити через ОСББ нібито перепис населення, але він у них навіть не вийшло. Не бачу кроків до того, щоб вони знову починали це робити", - підсумував Хлань.

Читайте: На Херсонщині ЗСУ продовжують наступ, - британська розвідка