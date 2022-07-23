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Херсонщина (5366) Хлань (119)

Реальної підготовки до "референдуму" на Херсонщині немає, - Хлань

херсонщина

Російські загарбники вкотре перенесли запланований псевдореферендум про приєднання Херсонської області до РФ, але реальної підготовки до нього не спостерігається.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, рашисти звучили нову дату - 15 вересня. Водночас протягом останніх тижнів ніяких зрушень щодо "референдуму" не спостерігається.

"Зараз реальної підготовки до референдуму немає. Зараз окупанти стурбовані. Останні два тижні у них паніка. До цього вони готували, постійно відкладали дату на більш пізній термін. ... Навіть з призначенням своєї окупаційної вертикалі все поставлено на паузу. Останні 2-3 тижні абсолютно не бачу серйозних просувань крім заяви, що "тут буде Росія назавжди", - зазначив Хлань.

Також, продовжив він, окупантам вдалося вкрасти базу даних виборців, окупанти намагалися провести "перепис населення".

"Єдиним таким кроком, який викликав занепокоєння, була крадіжка реєстру виборців 2019 року з архіву, з виборів президента, коли була максимальна явка. Тоді вони просунулися досить серйозно. Наступним кроком було, що почали проводити через ОСББ нібито перепис населення, але він у них навіть не вийшло. Не бачу кроків до того, щоб вони знову починали це робити", - підсумував Хлань.

Читайте: На Херсонщині ЗСУ продовжують наступ, - британська розвідка

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Топ коментарі
+3
Навіщо взагалі реагувати на новини про якісь ''рехфернгдуми''?
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23.07.2022 11:45
+1
Херсон це Україна! Крапка і усе
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23.07.2022 11:42
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Херсон це Україна! Крапка і усе
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23.07.2022 11:42 Відповісти
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23.07.2022 11:45 Відповісти
Навіщо взагалі реагувати на новини про якісь ''рехфернгдуми''?
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23.07.2022 11:45 Відповісти
Звичайно. Тому що ніякого "реального" референдуму бути не може. Намалюють 87%, чи просто приймуть рішення "на прохання трудящих".
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23.07.2022 11:49 Відповісти
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23.07.2022 11:49 Відповісти
Не нужно их недооценивать
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23.07.2022 11:51 Відповісти
Чекайте поки буде підготовка.😢
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23.07.2022 12:01 Відповісти
чого ви так боїтесь того референдуму це реално бісить хай проводять цей цирк 1000 раз казали Крим 2 не пройде тоді і натяку на опір навіть не було зараз війна реальна про ядерну зброю ***** вже лякало і весной і зараз все це слова
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23.07.2022 11:52 Відповісти
Какой "референдум", такая и подготовка
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23.07.2022 12:50 Відповісти
навіщо оркам готуватися,

надрукують бюлетні з підписами і результатами «голосування» і все готово
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23.07.2022 17:31 Відповісти
 
 