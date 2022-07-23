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ВР (14814) допомога (7871) зарплата (2212)

У Апараті ВР спростовують витрату коштів міжнародної допомоги на зарплати нардепам

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Кошти міжнародної допомоги для забезпечення діяльності Верховної Ради України та виплат народним депутатам не залучались.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.

"У зв’язку з тим, що у деяких ЗМІ з’явилась інформація щодо збільшення фінансового забезпечення діяльності народних депутатів України, повідомляємо наступне.

Згідно з ухваленим Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 9 липня ц.р., додаткових коштів ні з Держбюджету-2022, ні за рахунок допомоги міжнародних партнерів для оплати праці народних депутатів не виділялось.

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Цим законом було передбачено перерозподіл коштів у межах кошторису видатків на забезпечення діяльності Парламенту на 2022 рік.

Фактично, ухваленою 19 липня ц.р. Верховною Радою України Постановою "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України" встановлено порядок використання перерозподілених коштів. Виконання цієї Постанови не потребуватиме додаткових фінансових і матеріальних витрат за рахунок Державного бюджету України.

Просимо надалі шановних представників ЗМІ уважно вивчати документи перед їх публікуванням на своїх ресурсах", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Світовий банк щомісяця виділятиме Україні 200 млн доларів на зарплати бюджетникам

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Топ коментарі
+16
Обязательно надо проверить!!! Верить на слово засранцам нельзя ни в коем случае.
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23.07.2022 14:53
+9
В країні війна ,а вони не можуть наїстися ...
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23.07.2022 14:57
+9
Ні вони таки не брешуть
Формально фінансова допомога йде в держ. бюджет, з якого розподіляється на різні потреби,
а от звідти зебіли і тягнуть гроші "для забезпечення діяльності Верховної Ради України та виплат народним депутатам".
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23.07.2022 15:13
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Правила форума Рада форумчан
зробить із них шашлики; назати на шампура.
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23.07.2022 14:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=m-TfYwLSMUE
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23.07.2022 14:54 Відповісти
шампура будуть дуже дорогі - нехай с арматури будуть що ще не використалась на "велике будівництво"
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23.07.2022 14:54 Відповісти
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23.07.2022 14:56 Відповісти
Ні, краще барбекю. Бо це занчить барб (борода( і кю (жьоппа). Це по-французьки.
Тобто, шампуром пронизують тушку дупутата від жьоппи до бороди (ротяки).
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23.07.2022 14:55 Відповісти
Обязательно надо проверить!!! Верить на слово засранцам нельзя ни в коем случае.
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23.07.2022 14:53 Відповісти
стопіццот крадуть гроші. їм зараз під шумок війни треба продати землю України "тим, кому треба"!.
А тому треба добре підгодовувати кодло тупуватих зитрованів у ВР, щоб ті мовчки голосували за потрібні олігархічній владі закони.
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23.07.2022 14:53 Відповісти
Читав цю новину, сміявся
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23.07.2022 14:55 Відповісти
Податкові надходження різко зменшились, воєнні витрати захмарні!!! Або Нацбанк "включив верстат" (вже давно), або дійсно, міжнародна допомога!!!
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23.07.2022 14:56 Відповісти
В країні війна ,а вони не можуть наїстися ...
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23.07.2022 14:57 Відповісти
ага..... индюшка проголосовала за Рождество..... ))
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23.07.2022 14:57 Відповісти
А откуда еще?
Разве промышленность заработала или бизнес разцвел?
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23.07.2022 15:03 Відповісти
Ні вони таки не брешуть
Формально фінансова допомога йде в держ. бюджет, з якого розподіляється на різні потреби,
а от звідти зебіли і тягнуть гроші "для забезпечення діяльності Верховної Ради України та виплат народним депутатам".
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23.07.2022 15:13 Відповісти
не зряплата
а ДОПОМОГА у конверті
єрмак рулить
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23.07.2022 15:13 Відповісти
А затягнути пояси, як було при "поганому" А.Яцинюку і П.Порошенко?
Ні?
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23.07.2022 15:17 Відповісти
А хто це перевірити зможе агент ФСБ дерьмак???
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23.07.2022 15:20 Відповісти
Та не крали вони грошей,гроші пішли на підвищення пенсій.Мені,наприклад,значно підвищили з першого липня:
8 грн 37 коп
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23.07.2022 15:24 Відповісти
Ну так это ж таким как вы и я! А людям повысили опять на 900 грн! И дальше так будет! Нам на 3,50 грн, а им на 1000 грн.
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23.07.2022 16:54 Відповісти
А де ж гроші взяли???

Невже так добре керуєте, що бюджет поповнюється - аж гроші дівати нікуда???
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23.07.2022 15:27 Відповісти
Нардепы повысили себе оклады: решение поддержали все фракции

В результате оклад депутата увеличится до уровня полномасштабной войны: с 28 810 гривен до 49 620 гривен, и это без учета доплат и дополнительных расходов
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23.07.2022 15:27 Відповісти
Очень хорошо! Ни стыда ни совести!
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23.07.2022 16:55 Відповісти
Верховна Рада ухвалила постанову про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів. Відтепер вони зможуть отримувати надбавки з Держбюджету. Надбавки виплачуватимуться, в тому числі, і за рахунок надходжень до бюджету від міжнародної допомоги.

9 липня Верховна Рада прийняла зміни до Держбюджету на 2022 рік (законопроект 7523). Цим законом збільшено загальні видатки з державного бюджету на 80,9 млрд грн на різні соціальні потреби.

Витрати збільшено за рахунок надходжень від іншої допомоги, наданої Європейським Союзом, внутрішніх та зовнішніх позик. При цьому передбачається збільшення граничного обсягу дефіциту державного бюджету та граничного обсягу державного боргу.

Однак тепер ці кошти планують направити не лише на соціалку.

Так, у Верховній Раді 18 липня було зареєстровано проект Постанови 7561 про внесення змін до Постанови Верховної Ради «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України».

Авторами проекту виступають спікер Ради Руслан Стефанчук, перший віце-спікер Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія

Відповідно до логіки цього проекту, з коштів Державного бюджету, які відповідно до нещодавно внесених змін надійдуть до Держбюджту, у т. ч. від міжнародної допомоги, народним депутатам дозволяється фінансувати надбавки.

19 липня Рада ухвалила цю постанову. «За» проголосували 308 нардепів.

Тепер ці кошти можуть спрямовуватися на виплату надбавок народному депутату у розмірі, встановленому для членів уряду - по-перше.
По-друге, проектом Постанови пропонується встановити розмір посадового окладу для народних депутатів України, які тимчасово не входять до складу комітетів Верховної Ради України. Таким чином, ті депутати, які не входять до складу жодного комітету, також будуть отримувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Отже, якщо наразі оклад звичайного депутата за постановою від 7 грудня 2017 року № 2240-VIII становить 24 810 грн, то після ухвалення постанови він зможе сягати з надбавкою 49 620 грн.

Зазначимо, що нещодавно українським чиновникам збільшили оклади.
Збільшення окладів пояснили зростанням прожиткового мінімуму з 1 липня.

Тим часом, на ринку праці України в червні 2022 року продовжується зниження зарплат і зарплатних пропозицій. В Україні падіння середньої зарплати становило 10% у порівнянні з довоєнним періодом, але в багатьох сферах роботодавці урізали зарплати на 20−60%.

Новопризначена міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в етері телемарафону єдиних новин повідомила, що Україна наврядчи зможе підвищити мінімальні зарплати в умовах війни.

«Я не впевнена, що наш бюджет сьогодні зможе потягнути зміну стандартів - таких, як мінімальна зарплата і прожитковий мінімум, і я поясню, чому. Тому, що це не тільки є збільшення стандарту, а й збільшення фіскального навантаження на роботодавців», - заявила вона.

Тож виникає велике запитання - мінімалку плебсу підняти зась, а у двічі збільшити зарплатню захребетним депутанам можливо... і легко!
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23.07.2022 15:34 Відповісти
Нардепи підвищили собі оклади з 28,8 тис. до 49,6 тис. грн: рішення підтримали всі фракції. І це без рахування доплат та додаткових витрат. Доречі, військовим урізали виплати
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23.07.2022 15:54 Відповісти
Стефанчук зобов'язаний роз'яснювати, а не якийсь апарат вру!!!
апарат відповідає за діяльність бачків та своєчасне постачання … , хоть і тієї ж води,…. для роботи депутатів!!!

тому і бардак у Вру, що апарат тлумачить ….
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23.07.2022 16:17 Відповісти
Нардепи собі підвищили зарплати.Чудово. Дуже багато розповідали що індексують пенсії а насправді *****. Кумові добавили аж 16 гривнів.Підораси.
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23.07.2022 16:18 Відповісти
А мне добавили аж 60, заживу теперь. 100 грамм красной рыбы куплю...
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29.07.2022 15:09 Відповісти
Брехня! Податків немає, а значить або НБУ друкує, або з допомоги заходу! Що в принципі і те і те погано. А де обіцяні скорочення апарату державного??
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23.07.2022 16:40 Відповісти
особенно те депутаты, которые на островах отдыхают и каждый месяц на карточку приходит зарплата
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23.07.2022 16:40 Відповісти
військовим до 30к знизили, 100к тільки за бойове завдання платять, от і перерозподілили
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23.07.2022 17:00 Відповісти
Зе!шулери!
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23.07.2022 17:22 Відповісти
У Апараті ВР спростовують витрату коштів міжнародної допомоги на зарплати нардепам

Ну, коли спростовують, то хіба щось казатимеш!
Ге ж?
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23.07.2022 20:02 Відповісти
спростовують але не заперечують...
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24.07.2022 00:12 Відповісти
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24.07.2022 13:29 Відповісти
Не виновата Я! Когда это зеленые уроды в чем-то признавали свою вину. Грабят они бюджет как и грабили, война все спишет..
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29.07.2022 15:07 Відповісти
 
 