У Апараті ВР спростовують витрату коштів міжнародної допомоги на зарплати нардепам
Кошти міжнародної допомоги для забезпечення діяльності Верховної Ради України та виплат народним депутатам не залучались.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.
"У зв’язку з тим, що у деяких ЗМІ з’явилась інформація щодо збільшення фінансового забезпечення діяльності народних депутатів України, повідомляємо наступне.
Згідно з ухваленим Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 9 липня ц.р., додаткових коштів ні з Держбюджету-2022, ні за рахунок допомоги міжнародних партнерів для оплати праці народних депутатів не виділялось.
Цим законом було передбачено перерозподіл коштів у межах кошторису видатків на забезпечення діяльності Парламенту на 2022 рік.
Фактично, ухваленою 19 липня ц.р. Верховною Радою України Постановою "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України" встановлено порядок використання перерозподілених коштів. Виконання цієї Постанови не потребуватиме додаткових фінансових і матеріальних витрат за рахунок Державного бюджету України.
Просимо надалі шановних представників ЗМІ уважно вивчати документи перед їх публікуванням на своїх ресурсах", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
будівництво"
Тобто, шампуром пронизують тушку дупутата від жьоппи до бороди (ротяки).
А тому треба добре підгодовувати кодло тупуватих зитрованів у ВР, щоб ті мовчки голосували за потрібні олігархічній владі закони.
Разве промышленность заработала или бизнес разцвел?
Формально фінансова допомога йде в держ. бюджет, з якого розподіляється на різні потреби,
а от звідти зебіли і тягнуть гроші "для забезпечення діяльності Верховної Ради України та виплат народним депутатам".
а ДОПОМОГА у конверті
єрмак рулить
Ні?
8 грн 37 коп
Невже так добре керуєте, що бюджет поповнюється - аж гроші дівати нікуда???
В результате оклад депутата увеличится до уровня полномасштабной войны: с 28 810 гривен до 49 620 гривен, и это без учета доплат и дополнительных расходов
9 липня Верховна Рада прийняла зміни до Держбюджету на 2022 рік (законопроект 7523). Цим законом збільшено загальні видатки з державного бюджету на 80,9 млрд грн на різні соціальні потреби.
Витрати збільшено за рахунок надходжень від іншої допомоги, наданої Європейським Союзом, внутрішніх та зовнішніх позик. При цьому передбачається збільшення граничного обсягу дефіциту державного бюджету та граничного обсягу державного боргу.
Однак тепер ці кошти планують направити не лише на соціалку.
Так, у Верховній Раді 18 липня було зареєстровано проект Постанови 7561 про внесення змін до Постанови Верховної Ради «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України».
Авторами проекту виступають спікер Ради Руслан Стефанчук, перший віце-спікер Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія
Відповідно до логіки цього проекту, з коштів Державного бюджету, які відповідно до нещодавно внесених змін надійдуть до Держбюджту, у т. ч. від міжнародної допомоги, народним депутатам дозволяється фінансувати надбавки.
19 липня Рада ухвалила цю постанову. «За» проголосували 308 нардепів.
Тепер ці кошти можуть спрямовуватися на виплату надбавок народному депутату у розмірі, встановленому для членів уряду - по-перше.
По-друге, проектом Постанови пропонується встановити розмір посадового окладу для народних депутатів України, які тимчасово не входять до складу комітетів Верховної Ради України. Таким чином, ті депутати, які не входять до складу жодного комітету, також будуть отримувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Отже, якщо наразі оклад звичайного депутата за постановою від 7 грудня 2017 року № 2240-VIII становить 24 810 грн, то після ухвалення постанови він зможе сягати з надбавкою 49 620 грн.
Зазначимо, що нещодавно українським чиновникам збільшили оклади.
Збільшення окладів пояснили зростанням прожиткового мінімуму з 1 липня.
Тим часом, на ринку праці України в червні 2022 року продовжується зниження зарплат і зарплатних пропозицій. В Україні падіння середньої зарплати становило 10% у порівнянні з довоєнним періодом, але в багатьох сферах роботодавці урізали зарплати на 20−60%.
Новопризначена міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в етері телемарафону єдиних новин повідомила, що Україна наврядчи зможе підвищити мінімальні зарплати в умовах війни.
«Я не впевнена, що наш бюджет сьогодні зможе потягнути зміну стандартів - таких, як мінімальна зарплата і прожитковий мінімум, і я поясню, чому. Тому, що це не тільки є збільшення стандарту, а й збільшення фіскального навантаження на роботодавців», - заявила вона.
Тож виникає велике запитання - мінімалку плебсу підняти зась, а у двічі збільшити зарплатню захребетним депутанам можливо... і легко!
апарат відповідає за діяльність бачків та своєчасне постачання … , хоть і тієї ж води,…. для роботи депутатів!!!
тому і бардак у Вру, що апарат тлумачить ….
Ну, коли спростовують, то хіба щось казатимеш!
Ге ж?