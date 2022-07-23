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Волинь (837) Рівненщина (1133) Клименко Ігор (472)

Поліцейську присутність буде посилено у Рівненській та Волинській областях, - Клименко

клименко,ігор

Поліцейська присутність, зокрема за рахунок правоохоронців, передислокованих із окупованих областей України, буде посилена у Рівненській та Волинській областях із низки причин, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"У Рівному та Луцьку провів координаційні наради. У ці області приїхало чимало внутрішньо переміщених осіб. Тому, відповідно, поліцейську присутність також має бути посилено... Звичайно, працюємо на профілактику, використовуючи можливості перевірки на блокпостах. Це потрібно для виявлення ймовірних диверсантів або інших кримінальних елементів, а також дозволить запобігти ввезенню зброї або інших заборонених предметів і речовин", - наводяться слова Клименка у телеграм-каналі Нацполіції у суботу, передає Цензор.НЕТ.

Також, за його словами, під пильною увагою знаходяться райони, що межують із Білоруссю. "Там ми теж збільшили поліцейський контроль і ретельно реагуємо на всі отримані сигнали від населення. Бо маємо бути готовими до будь-яких варіантів розвитку подій", - сказав Клименко.

Як повідомляється на сайті Нацполіції, разом із головою Рівненської обласної військової адміністрації Віталієм Ковалем Клименко зустрівся з керівником Дубенської районної військової адміністрації та обговорив шляхи підвищення рівня безпеки дорожнього руху в регіоні, зокрема, на автодорозі М-06 "Київ-Чоп".

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"До несення служби на цих дільницях залучатимемо патрульних поліцейських із тимчасово окупованих територій", - наголосив Клименко.

Коваль на своїй сторінці у фейсбуці уточнив, що працівників патрульної поліції з Донецької та Луганської областей буде розміщено в м. Дубно. "Приміщення для них вже знайшли. Обговорили сьогодні його облаштування. Важливо не лише зробити там ремонт, а й знайти житло для поліцейських родин. Попередньо переїжджатимуть 60 осіб. Роботу планують розпочати наприкінці серпня", - розповів голова обладміністрації.

За його словами, п'ять нових екіпажів, які складатимуться як з рівненських, так і з передислокованих поліцейських, патрулюватимуть наступні напрямки: два – на трасі М-06 (відрізок 62 км від Дубно до Радивілова), по одному в м. Дубно, на пункті пропуску у с.Опарипси Радивилівського району та на трасі М-19 (відрізок 69 км від Волинської області через Млинів, Дубно та Смигу).

"Це буде гарне посилення для Патрульної поліції Рівненщини. Таким чином, ми посилимо контроль і безпеку на дорогах області", - наголосив Коваль.

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Топ коментарі
+7
На откорм, для чого ж ще. Будуть щипати гусаків по трасах
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23.07.2022 21:55
+6
Логика просто ментовская. Я бы понимал, если бы статистика краж, грабежей, убийств и т.д. и т.п. увеличилась пропорционально количеству приехавших, или больше. Но по всей видимости - нет. Поэтому причина притянута за уши. Получается, что полицейским, которые имеют(ну должны по крайней мере) хорошую физическую форму и умеют обращаться с оружием, в зону боевых действий нельзя, а всем остальным - пожалуйста. При таких раскладах правобережная Украина скоро будет населена стариками, женщинами, детьми и полицейскими.
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23.07.2022 22:23
+5
Брєд. Мєнти філонят, як завжди це буває.
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23.07.2022 21:53
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І для чого ? З ДРГ противника їм не справитись , а так місцевих зерновозів саме так
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23.07.2022 21:13 Відповісти
На откорм, для чого ж ще. Будуть щипати гусаків по трасах
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23.07.2022 21:55 Відповісти
по всей Украине нужно это делать, полицейские в каждом городе есть, пусть работают
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23.07.2022 21:13 Відповісти
а может лучше к себе в литву их заберешь, желательно всех
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23.07.2022 21:53 Відповісти
Це якби Литва воювала, то він би такого не сказав; кричав би - на фронт їх!
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24.07.2022 17:50 Відповісти
Брєд. Мєнти філонят, як завжди це буває.
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23.07.2022 21:53 Відповісти
Навіщо там мусора? Чергове здирництвом? чим менше мусора тим меньше злочинців.
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23.07.2022 22:16 Відповісти
Логика просто ментовская. Я бы понимал, если бы статистика краж, грабежей, убийств и т.д. и т.п. увеличилась пропорционально количеству приехавших, или больше. Но по всей видимости - нет. Поэтому причина притянута за уши. Получается, что полицейским, которые имеют(ну должны по крайней мере) хорошую физическую форму и умеют обращаться с оружием, в зону боевых действий нельзя, а всем остальным - пожалуйста. При таких раскладах правобережная Украина скоро будет населена стариками, женщинами, детьми и полицейскими.
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23.07.2022 22:23 Відповісти
Чім більше мусорів, тим більше проблем в людей, тому що ці покидьки і організовують і кришують злочинців, а ловити зрадників та колаборантів вони всерівно не будуть.
Немає куди їх діти? Кожен знає де вони мають бути в першу чергу.
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24.07.2022 08:33 Відповісти
Звісно, звісно... Побільше дармоїдів, "відпускників", "шманальників" на дорогах і - подальше від фронту. А з"явиться якась дрг - зразу в кущі: не наша це справа, хай ЗСУ І СБУ їх виловлює...
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24.07.2022 17:54 Відповісти
 
 