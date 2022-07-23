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ДТП (4442) Полтава (527) Харків (5428)

Біля Полтави перекинулася фура. Траса Київ - Харків перекрита

дтп,полтава

На в'їзді до Полтави перекинулася фура і перекрила трасу з Києва на Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram патрульної поліції.

Повідомляється, що аварія сталася на 330 кілометрі траси М-03 Київ - Харків - Довжанський.

"Водій вантажівки не впорався з керуванням і допустив перекидання транспортного засобу. Для того, щоб прибрати автомобіль з проїжджої частини, задіяна спеціальна техніка. Плануйте маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 
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Топ коментарі
+12
Долболёд
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23.07.2022 22:28
+6
Так воно і є 23 роки а він уже на фурі , водюком .
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23.07.2022 23:47
+5
А це нічого що тяжка техніка не стоїть на кожному кілометрі . Тим більше в наш час . Ото аби перднути
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23.07.2022 23:46
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гололёд
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23.07.2022 22:22 Відповісти
Долболёд
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23.07.2022 22:28 Відповісти
Бо усі нормальні водії або за кордоном, або в ЗСУ.
Понабирали по об'явам...
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23.07.2022 22:35 Відповісти
Бо довбури літають як на седанах,не розуміючи яку массу женуть.
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23.07.2022 22:48 Відповісти
Так воно і є 23 роки а він уже на фурі , водюком .
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23.07.2022 23:47 Відповісти
Логопед
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23.07.2022 23:35 Відповісти
Зелені дебіли докерувались , що не можуть вже навіть нормальних дорожніх робітників найняти, які цей непотріб за годину приберуть. Чи всі гроші передбачені на такі роботи вже в карманах агрохімій і дєрьмаків?
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23.07.2022 22:36 Відповісти
А це нічого що тяжка техніка не стоїть на кожному кілометрі . Тим більше в наш час . Ото аби перднути
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23.07.2022 23:46 Відповісти
Він має рацію. При такій "напрязі" дорожні служби мали би бути готовими і очистити трасу (стратегічну, замітьте!) максимум за годину і відновити рух. Швидше всього тут затримка не в фурі і не в трасі а в характері перевозимого вантажу...
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24.07.2022 16:46 Відповісти
Свидетели уже набрали с дороги уцелевшее пиво
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23.07.2022 22:40 Відповісти
С такими думками тільки ти.Ні одна пляшка не була розграбована людьми.Ба більше ніхто і не кинувься їх рокрадати .
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23.07.2022 23:10 Відповісти
Згодна, те що зараз ви називаєте пивом навіть нюхати шкідливо, не те що пити, а от город би покропила від шкідників
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24.07.2022 07:44 Відповісти
А водитель пиво пил ?
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24.07.2022 04:52 Відповісти
Сейчас на фуры берут кого попало и без опыта.Вот и результат.
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24.07.2022 07:45 Відповісти
 
 