Біля Полтави перекинулася фура. Траса Київ - Харків перекрита
На в'їзді до Полтави перекинулася фура і перекрила трасу з Києва на Харків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram патрульної поліції.
Повідомляється, що аварія сталася на 330 кілометрі траси М-03 Київ - Харків - Довжанський.
"Водій вантажівки не впорався з керуванням і допустив перекидання транспортного засобу. Для того, щоб прибрати автомобіль з проїжджої частини, задіяна спеціальна техніка. Плануйте маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації", - йдеться в повідомленні.
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